Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Aggiornamento Apple iOS 18 e 17.7.

A partire dalle ore 19:00 del 16 settembre 2024 è possibile intervenire sul proprio iPhone con gli ultimi aggiornamenti iOS 18 e iOS 17.7 resi disponibili da Apple, cui si aggiungono anche iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 e macOS Sequoia. Per ciò che attiene gli smartphone, va subito sottolineato che la versione 17.7 di iOS è stata pensata per coloro che non intendono passare subito alle 18, motivo questo che la rende un aggiornamento minore, ma comunque dotato di tutte le nuove patch di sicurezza. Lunga la lista delle novità introdotte, così come quella dei dispositivi compatibili con iOS 18 e iOS 17.7.

iOS 18 e iOS 17.7, quale scegliere e come installarli

La scelta di Apple di rilasciare in contemporanea due aggiornamenti, nasce dal fatto che malgrado iOS 18 abbia concluso la sua fase beta, potrebbero verificarsi ancora alcuni bug. Ecco dunque che chi non vorrà rischiare potrà installare l’aggiornamento iOS 17.7, ovvero una versione minore rispetto alla precedente, ma comunque dotata di tutte le più moderne misure di sicurezza introdotte dalla casa madre. Questo fase intermedia dovrebbe durare alcune settimane, con Apple che, come al solito, potrebbe presto rilasciare delle correzioni di iOS 18, tanto che si comincia già a parlare dell’avvento di iOS 18.0.1 e 18.0.2.

La scelta su quale aggiornamento installare è propria di ogni singolo utente che, infatti, potrà selezionare liberamente l’opzione che ritiene più consona alle proprie esigenza. Per installare iOS 18 o 17.7 è sufficiente seguire questo percorso:

Impostazioni;

Generali;

Aggiornamento Software. Qui sarà necessario scegliere tra la prima proposta, iOS 17.7, o la seconda, iOS 18.

I dispositivi compatibili con iOS 18 e iOS 17.7

Per aggiornare in maniera corretta il proprio dispositivo è necessario verificare preventivamente la compatibilità dello stesso con iOS 18 e iOS 17.7. Entrando più nello specifico, questi sistemi operativi mobile girano su iPhone:

XR;

XS;

XS Max;

11;

11 Pro;

11 Pro Max;

12;

12 mini;

12 Pro;

12 Pro Max;

13;

13 mini;

13 Pro;

13 Pro Max;

14;

14 Plus;

14 Pro;

14 Pro Max;

15;

15 Plus;

15 Pro;

15 Pro Max;

iPhone SE (2ª e 3ª generazione).

iOS 18 e iOS 17.7, le novità

Quanto alle novità di iOS 18 e iOS 17.7, queste possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

innovative opzioni di personalizzazione;

una nuova versione dell’app Foto;

migliorie nell’app Messaggi;

una nuova app dedicata alla gestione delle password.

La grande attesa per gli aggiornamenti di Apple è tutta per la nuova intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Cupertino. L’Apple intelligence è inclusa nei nuovi aggiornamenti, ma al momento questa miglioria non interessa l’Europa e, dunque, l’Italia. Più nello specifico, le versioni xx.1, ancora nella fase di beta testing, verranno rilasciate nei soli Stati Uniti il mese prossimo. Entro dicembre 2024, il graduale lancio riguarderà Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito, per poi proseguire l’iter nel corso dei primi mesi del 2025. L’ostacolo maggiore per l’Ue e l’Italia è rappresentato dalle norme stringenti previste dal Digital markets act (Dma).

Il nuovo iPhone 16, prezzo e preorder

La scorsa settimana Apple ha anche presentato i suoi nuovi iPhone 16 che sono disponibili in preorder a partire dalle 14:00 di venerdì 13 settembre 2024, con la consegna che è prevista a partire dal 20 settembre. Quanto ai prezzi, i modelli base di iPhone 16 hanno un costo che parte da 979 euro, mentre per le versioni plus si parte da 1129 euro. Lo storage minimo è di 128 GB.