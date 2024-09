Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Caratteristiche e prezzo del nuovo iPhone 16.

Apple ha presentato i suoi nuovi prodotti allo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, in California. Un evento che ha permesso di svelare al mondo i nuovi iPhone 16, così come gli AirPods Pro, il nuovo Apple Watch e la tanto attesa Apple Intelligence supportata dal chip A18. Tra novità nel comparto tecnologico e nel design, l’attenzione degli amanti della mela è tutta al prezzo dei nuovi iPhone 16 e di tutti gli altri prodotti della casa di Cupertino.

iPhone 16, caratteristiche e novità

Nel presentare i nuovi prodotti Apple, il Ceo dell’azienda Tim Cook ha parlato di “una giornata memorabile” in quanto gli annunci “avranno un impatto profondo sulle nostre vite”. “Gli iPhone 16 sono progettati da zero per l’intelligenza artificiale di Apple che alza l’asticella, è l’inizio di una nuova era”, ha detto Cook.

Il nuovo iPhone 16, nello specifico, è disponibile in quattro modelli: base, Plus, Pro e Pro Max. Creato con l’85 per cento di materiali riciclati, il device è resistente all’acqua e alla polvere, oltre a poter contare su una nuova gamma di colori. Sono quattro, i soliti nero, bianco e titanico cui si aggiunge il Desert Titanium. Gli schermi sono da 6,3 nella versione Pro e da 6,9 in quella ProMax, mentre il chip montato sui modelli sarà lo stesso, l’A18 Pro, descritto con migliore nelle perfomance rispetto all’A17 Pro.

Fortemente potenziato è il comparto fotografico che ora potrà contare su due nuovi comandi, ovvero l’Action button, che velocizza le operazioni, e il Camera button, che permette di gestire al meglio le funzioni di video e foto. E ancora, la fotocamera principale è da 48 megapixel con uno zoom 2x che non riduce la qualità dell’immagine e un sensore Ultrawide da 12 megapixel per l’autofocus.

Migliorie sono anche previste per la batteria del nuovo iPhone 16 che sarà più grande e, grazie alla combinazione con il nuovo chip di casa Apple, avrà una durata maggiore.

Il prezzo dell’iPhone 16 e il preordine

I nuovi iPhone 16 saranno disponibili per il preordine a partire dalle 14:00 di venerdì 13 settembre 2024, con consegna prevista per il 20 settembre. Quanto ai prezzi, i modelli base di iPhone 16 hanno un costo che parte da 979 euro, mentre per le versioni plus si parte da 1129 euro. Lo storage minimo è di 128 GB.

La nuova intelligenza artificiale di Apple

Particolare attenzione nella presentazione di Apple è stata dedicata alla Apple Intelligence, ovvero la nuova IA della casa di Cupertino interamente gestita dal chip A18. Le nuovi funzioni verranno lanciate in versione sperimentale negli Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Africa e Regno Unito già dal prossimo mese, mentre non è chiaro quanto arriveranno in Europa e in Italia. L’ostacolo, in tal senso, è rappresentato dalle norme stringenti previste dal Digital markets act (Dma).

Gli AirPods Pro e il nuovo Apple Watch

Particolarmente attese erano anche le novità Apple in riferimento agli AirPods Pro, che ora saranno capaci di fare un test dell’udito, e al nuovo Apple Watch, che monitorerà le apnee notturne.

L’Apple Watch Series 10, oltre a un design completamente rinnovato, vanta uno schermo più grande e un chip S10 che consente di monitorare in maniera più accurata la salute dell’utente. Oltre ai sensori per il battito cardiaco e alle possibilità di misurare la pressione arteriosa, c’è ora la funzionalità per il monitoraggio del sonno. Il prezzo è di 399 dollari con disponibilità dal 20 settembre.

Gli AirPods Pro 4 montano un chip H2, con riduzione del rumore esterno garantita e l’audio che si adatta alle condizioni esterne. C’è anche la Conversation awarness, funzione con cui le cuffie riducono il volume di ciò che si ascolta se la persona che le indossa sta conversando con qualcuno. C’è poi la grande novità del test uditivo integrato con i risultati che vengono sincronizzati con l’app Salute. Sono previsti nuovi colori, così come anche nel caso degli Air Pods Max. Il prezzo delle Air Pods Pro è di 299 dollari, mentre non ci sono cambiamenti rispetto al modello precedente per la Max.