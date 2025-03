Fonte: iStock Utente social accede a TikTok

TikTok sbarca nell’e-commerce e sfida i colossi del settore. Il social newtork cinese ha lanciato TikTok Shop, una sezione per fare acquisti online sui prodotti mostrati nei video o durante le dirette da marchi, Pmi e creator locali, senza uscire dall’app.

Disponibile già dal 2023 in Usa e Regno Unito, dopo Spagna e Irlanda la novità arriverà anche in Italia, Francia e Germania: per i 22,8 milioni di utenti del social del nostro Paese sarà disponibile a partire dal 31 marzo.

Il lancio del “discovery e-commerce”

Come spiegato dal social network, TikTok Shop non è un e-commerce o il marketplace della piattaforma, ma è stato pensato per “integrare intrattenimento e acquisti” attraverso il formato del “discovery e-commerce”: una nuova modalità interattiva che dà agli utenti la possibilità di comprare gli articoli che vedono nei video del feed “Per te” o durante le “live” direttamente all’interno della stessa app.

Il modello, già in uso in altri mercati, è stato pensato per avvicinare venditori e consumatori con interazioni più vicine al commercio in negozio e simile a programmi di televendita.

“L’esperienza è simile a quella dell’acquisto in un negozio fisico – ha spiegato il direttore operativo di TikTok Shop nel Regno Unito, Jan Wilk – il venditore può rispondere alle domande degli utenti in diretta, mostrare il prodotto da differenti punti di vista, dare consigli molto personalizzati. I suggerimenti di acquisto non sono basati sui marchi che segui, ma su quello che veramente ti piace”.

Il manager ha portato l’esempio dei numeri della piattaforma in Gran Bretagna, Paese in cui è stata lo shop online che nel 2024 ha fatto segnare la crescita maggiore: oltre 200mila venditori attivi, in aumento del 121% in un anno, e +180% di ricavi derivanti dal servizio.

Come funziona

Scrollando un video dopo un altro gli utenti di TikTok vedranno apparire dei banner con il nome, la foto e il prezzo del prodotto mostrato dall’azienda o dall’influencer, su cui cliccare per procedere all’acquisto in una finestra di TikTok Shop.

Nelle dirette gli utenti possono chiedere informazioni in tempo reale nei commenti o ricevere consigli e raccomandazioni.

Durante i “live” sarà presente una finestra in basso relativa al prodotto presentato o utilizzato in quel momento, oltre a un’icona del carrello della spesa dove ci sarà l’elenco degli articoli con foto, titolo descrittivo e prezzo.

In ogni profilo apparirà, inoltre, una sezione “Vetrina Prodotti“, mirata agli acquisti e accessibile in ogni momento, mentre successivamente arriverà la “Scheda negozio”, il vero e proprio marketplace con liste dei degli articoli consigliati, promozioni e contenuti sponsorizzati.

Le commissioni di TikTok

TikTok assicura un’esperienza d’acquisto sicura perché sottoposta a controlli su prodotti e aziende, oltre a garantire politiche di reso, recensioni verificate e transazioni gestite da provider certificati.

Se negli altri mercati nel mondo sono in totale circa 15 milioni di venditori che stanno utilizzando la nuova funzione Shop, il social non ha comunicato quanto sono le aziende italiane potenzialmente interessate allo strumento.

In ogni caso dal social hanno assicurato che le commissioni destinate all’azienda ByteDance saranno definite dai marchi e dai venditori.