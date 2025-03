Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA TikTok aumenta il controllo dei genitori sugli adolescenti.

TikTok punta alla sicurezza dei adolescenti. Lo fa con una serie di novità pensate per rendere l’esperienza sulla piattaforma più controllata. Dal 2025, l’app infatti introdurrà nuove funzioni per la gestione dei profili dei minori.

Si tratta di un aggiornamento del “Collegamento familiare” che promette di alzare l’asticella della protezione. Tra gestione del tempo online e visibilità sui contatti, il social cerca di rafforzare la sua immagine e rispondere alle richieste sempre più stringenti delle autorità di regolamentazione.

Nuovo “Collegamento familiare”: le novità

Il 2025 porterà con sé un Collegamento familiare più completo e ricco di funzioni. Dopo cinque anni dal lancio, TikTok ha deciso di ampliare questo strumento, offrendo oltre 15 nuove funzionalità che mirano a supportare i genitori nel costruire un ambiente più sicuro per i propri figli. L’app, infatti, è considerata pericolosa per i bambini e in generale per i più piccoli.

Tra le novità più interessanti:

“Pausa dallo schermo” – i genitori potranno impostare orari specifici in cui bloccare l’accesso all’app. Una funzione utile per gestire i momenti dedicati allo studio o al riposo;

“Visibilità sulla rete sociale” – sarà possibile vedere chi segue l’adolescente, chi lo segue a sua volta e quali account ha bloccato;

“Notifica di segnalazione” – quando un adolescente segnala un contenuto come inappropriato, anche un adulto di fiducia potrà ricevere un avviso immediato;

“Tempo di riposare” – se i minori tra i 13 e i 15 anni utilizzano l’app dopo le 22:00, il feed si interrompe e viene mostrato un messaggio con musica rilassante per invitarli a staccare.

Inoltre, verrà ripristinata l’impostazione predefinita degli account adolescenti come privati, nel caso in cui un profilo fosse stato reso pubblico.

L’obiettivo di TikTok: più sicurezza

Le nuove funzioni non riguardano solo il controllo, ma puntano anche al benessere digitale. Lo strumento “Tempo di Riposare” è un esempio concreto: una funzione che invita gli adolescenti a staccare la spina, a vantaggio di uno stile di vita più sano, evitando sessioni notturne infinite davanti allo schermo.

La piattaforma ha anche rilanciato il suo impegno nelle Stem, riattivando il feed dedicato ai contenuti educativi e scientifici. L’obiettivo dichiarato è di offrire un’esperienza più ricca e costruttiva.

Tra le realtà coinvolte nel percorso di aggiornamento di TikTok c’è anche la Fondazione Carolina, che si occupa di educazione digitale e tutela dei minori online. Ivano Zoppi, Segretario generale della Fondazione, ha accolto positivamente le nuove misure:

Oggi registriamo un cambio di passo verso la tutela dei minori da parte di una piattaforma che da tempo ha intrapreso un percorso di attenzione e supporto ai ragazzi e alle famiglie. Certo, i rischi legati alla navigazione distorta o inconsapevole non saranno azzerati, tuttavia TikTok sta dimostrando di voler fare tutto il possibile per limitare i pericoli per i più piccoli.

Le nuove misure arrivano in un momento delicato per TikTok, sotto pressione da governi e autorità di tutto il mondo. Ricordiamo infatti che ha già ricevuto diverse multe per via del poco controllo sull’utilizzo dei minori. Con oltre il 40% degli utenti under 24, di cui una fetta significativa under 18, TikTok si trova infatti al centro di un acceso dibattito sulla tutela dei minori.

L’Italia non è da meno: le richieste di maggiore controllo e sicurezza per i giovanissimi sono in aumento. E il nuovo Collegamento familiare si propone come uno strumento per rafforzare il ruolo dei genitori nella gestione dell’esperienza digitale dei figli.