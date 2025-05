realme GT 7, uno smartphone che fa la differenza

Fonte: Ufficio Stampa realme

Il segmento degli smartphone top di gamma è caratterizzato da dispositivi con schede tecniche di fascia alta e, naturalmente, prezzi sempre meno accessibili. Ogni tanto, però, ci sono dei brand che fanno la differenza, portando sul mercato prodotti estremamente performanti in vendita a cifre più contenute rispetto al solito, è il caso di realme che proprio in questi giorni ha presentato ufficialmente il nuovo realme GT 7 un device potente, dal design accattivante e un prezzo competitivo, pronto a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Il design realme GT 7 non passa inosservato

La prima cosa che attira subito l’attenzione del nuovo realme GT 7 è il design semplice ma estremamente curato.

La scocca è in grafene ed è parte integrante del sistema IceSense Graphene che, grazie alle proprietà di questo materiale, garantisce una migliore dissipazione del calore in qualsiasi condizione di utilizzo. Da segnalare anche il sistema Skin-Touch Temperature Control, che regola la temperatura della scocca in base alle condizioni ambientali, per un comfort estremo in qualsiasi situazione.

Molto importante anche la texture antiscivolo, disponibile sia per la finitura IceSense Blue che per quella IceSense Black che, oltre ad essere molto elegante, permette anche all’utente di tenere sempre ben saldo il proprio smartphone.

Davvero intrigante anche il modulo delle fotocamere posteriori: di forma rettangolare, leggermente in rilievo rispetto alla scocca e incorniciato da un elegante frame in metallo.

La scheda tecnica realme GT 7

Anche il comparto hardware il realme GT 7 fa la differenza, a cominciare dallo schermo OLED da 6,8 pollici, con risoluzione 2.780×1.264 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz e ben 6.000 nit di luminosità di picco. Lo schermo è luminosissimo e i colori sono brillanti e bellissimi da vedere.

Sotto la scocca c’è un processore Dimensity 9400e, una delle novità di MediaTek, sviluppato per garantire ottime prestazioni in qualsiasi situazione e, ovviamente, per permettere agli utenti di accedere a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, di cui parleremo più avanti.

A questo si aggiungono anche 12 GB di RAM (espandibili fino a 24 con la RAM virtuale) e 512 GB di memoria di archiviazione.

Anche il comparto fotografico è di ottimo livello con una configurazione a tre sensori posteriori (50+8+50 MP) più una fotocamera frontale da 32 MP. Una scelta davvero di livello che permette di scattare ottime foto (selfie inclusi) in qualsiasi scenario, anche in caso di scarsa luminosità.

Tra le connessioni a disposizione, non manca il 5G (anche con eSIM), il WiFi 7, il Bluetooth 6.0, l’NFC indispensabile per i pagamenti contactless.

Sul fronte dell’autonomia il realme GT 7 supera ogni più rosea aspettativa e grazie a un’enorme batteria da 7.000 mAh si può utilizzare lo smartphone per almeno tre o quattro giorni, senza alcun problema. Se poi si rimane a corto di energia con l’ottima ricarica rapida cablata da 120 W, per una carica completa bastano circa 40 minuti.

Altra caratteristica più che apprezzata dagli utenti, soprattutto quelli più distratti, è la certificazione IP69 con questo smartphone che può resistere a polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Infine, il realme GT 7 arriva con Android 15 con la coloratissima interfaccia personalizzata realme UI 6.0.

Realme GT 7, l’intelligenza artificiale al centro

Molte le funzioni AI a bordo che, grazie al chip MediaTek, possono essere richiamate al bisogno.

Tra queste segnaliamo Cerchia e cerca, che permette di cerchiare qualsiasi cosa sullo schermo e cercarlo su Google e Pianificatore AI che tramite l’AI riesce a migliorare l’utilizzo del telefono.

Per le foto c’è AI Travel Snap, utile per accedere a diversi strumenti di correzione delle immagini, AI Studio e AI Editor che permettono di modificare le foto con tantissime impostazioni.

Quanto costa un realme GT 7

Il realme GT 7 è disponibile in due versioni: con 12/256 GB acquistabile su Amazon a 749,99 euro e con 12/512 GB che, invece, costa 799,99 euro.

Prezzi davvero interessanti che rendono notevolmente più semplice portare a casa uno smartphone dalle potenzialità di un top di gamma ma da acquistare a un prezzo più contenuto rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.