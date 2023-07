È già fuga dal nuovo social di Meta, quanto utenti ha perso

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

La piattaforma social ha subito un brutto colpo dopo la sua partenza record

Nonostante l’entusiasmo iniziale di Zuckerberg riguardo al futuro di Threads, la nuova piattaforma social del colosso Meta sembra aver subito un notevole contraccolpo dopo il suo lancio record, durante il quale ha registrato numeri impressionanti.

Gli utenti attivi

Dopo aver raggiunto la cifra straordinaria di 100 milioni di registrazioni in pochi giorni, superando ogni record di iscrizioni per una nuova piattaforma, incluso ChatGPT, gli utenti di Threads si sono dimezzati in breve tempo.

Oggi, tuttavia, a confermare il trend negativo sarebbe stato lo stesso Zuckerberg in una registrazione, poi recuperata da Reuters. Secondo tale registrazione, il CEO di Meta avrebbe ammesso che gli utenti attivi sull’app sarebbero meno della metà di 100 milioni.

Tuttavia, allo stesso tempo, Zuckerberg ha commentato il calo definendolo fisiologico e, anzi, avrebbe spiegato che il tasso di mantenimento degli utenti sarebbe superiore alle aspettative.

Le nuove funzionalità del social

Mark Zuckerberg ha dichiarato che per attrarre nuovi utenti e mantenere fedeli quelli già presenti su Threads, verranno aggiunte funzionalità chiave alla nuova app. L’intenzione di investire in Threads dimostra la determinazione di Meta nel far crescere questa piattaforma e Zuckerberg ha affermato che intende “versare benzina sul fuoco” per sostenere la sua crescita. L’ambizione di Zuckerberg è grande, poiché ritiene che sia strano che non ci sia stata un’app di conversazioni basate sul testo che abbia raggiunto un miliardo di utenti nell’industria tecnologica.

Il CEO di Meta ha anche riferito che i risultati finanziari nel secondo trimestre sono stati superiori alle aspettative, con un utile netto di 7,78 miliardi di dollari. Questo successo finanziario permette a Meta di non sentire ancora la necessità di monetizzare attraverso Threads, poiché i suoi social network consolidati come Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger stanno continuando a prosperare e possono fungere da traino per la nuova app.

In definitiva, Mark Zuckerberg ha una grande fiducia nella sua nuova creazione e vede un’opportunità significativa in Threads. La sua visione è orientata verso il lungo periodo, e crede che ci sia ancora molto da percorrere. L’obiettivo ambizioso di Meta è quello di sfidare e superare Twitter nell’arena dei social network.

I problemi tecnici

Da quanto emerge, mentre Threads non è ancora disponibile ovunque, oltreoceano molte persone stanno cercando di utilizzare l’alternativa a Twitter offerta da Meta, cioè Instagram, e la sua community. Tuttavia, diverse persone hanno lamentato l’impossibilità di utilizzare l’app di Instagram per iPhone sui Mac, nonostante i più recenti Mac con chip Apple Silicon abbiano la capacità di eseguire nativamente le app per iOS o iPadOS.

Un ingegnere responsabile del nuovo social di Meta ha recentemente spiegato su Threads la ragione di questa scelta. Anche se i Mac supportano l’esecuzione delle app per iPhone e iPad di default, l’ingegnere ha sostenuto che durante i test interni, l’app di Instagram per iOS su macOS presentava diversi bug significativi. Di conseguenza, hanno deciso di non investire tempo nella correzione di questi problemi, poiché al momento hanno altre priorità più importanti riguardanti l’app su dispositivi iOS.

Questo spiega perché al momento Instagram non è completamente accessibile su Mac nonostante la funzionalità tecnica sia presente. La decisione sembra essere stata presa per garantire un’esperienza utente stabile e fluida su dispositivi mobili iOS, che sono attualmente una priorità per Meta rispetto alla versione per Mac.