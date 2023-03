Copilot, Microsoft rivoluziona le app con l’AI

Fonte: 123RF

Microsoft ha annunciato Microsoft 365 Copilot, che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati presenti in Microsoft Graph e nelle app di Microsoft 365.

Negli ultimi tre anni il lavoro è cambiato e si caratterizza, principalmente, per una nuova flessibilità, sia spaziale che temporale.

La flessibilità porta con sé anche maggiore complessità nel trattare un numero maggiore di informazioni e comunicazioni, anche sul lavoro. Nasce, così, l’esigenza di un nuovo modo di lavorare, dove attività secondarie possano essere demandate alla tecnologia, a favore di una maggiore attenzione da riporre ad attività più importanti, liberando la creatività delle risorse umane.

Copilot, che si presente come più di una semplice integrazione di ChatGPT di OpenAI in Microsoft 365, potrebbe rappresentare un valido supporto all’evoluzione che sta vivendo il mondo del lavoro.

Cos’è Copilot

Copilot è un sofisticato motore di elaborazione che lavora dietro le quinte per combinare la potenza degli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) con le app di Microsoft 365 e i dati aziendali nel Microsoft Graph, accessibile a tutti attraverso il linguaggio naturale, con l’obiettivo di dare nuove opportunità esperenziali grazie all’AI.

L’obiettivo è quello di aiutare le persone a concentrarsi sul 20% delle attività importanti e liberare l’80% del tempo consumato da attività secondarie, alleggerendo il carico dei lavoratori.

Copilot sarà, da una parte, integrato nelle app Microsoft 365, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, e dall’altra all’interno di un’esperienza completamente nuova: Business Chat.

Business Chat

Business Chat è un’esperienza completamente nuova che funziona su tutti i dati e le applicazioni. Business Chat funziona utilizzando la potenza di Microsoft Graph per riunire i dati provenienti da documenti, presentazioni, e-mail, calendario, note e contatti.

Business Chat funziona attraverso tutti i dati e le applicazioni aziendali per far emergere le informazioni e gli approfondimenti necessari a partire da una grande mole di dati, in modo che la conoscenza fluisca liberamente in tutta l’organizzazione, risparmiando tempo prezioso nella ricerca di risposte.

Alla richiesta, in linguaggio naturale, “spiega al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto”, Business Chat genererà un aggiornamento di stato basato sulle riunioni del mattino, le e-mail e le diverse conversazioni nelle chat. Oppure sarà possibile chiedere “Qual è la prossima milestone del progetto X?” Oppure “Riassumi chat, email e documenti in merito all’escalation del cliente Y avvenuta ieri sera”.

Si potrà accedere a Business Chat da Microsoft 365.com, da Bing dopo aver effettuato l’accesso con la propria identità aziendale Azure Active Directory o da Teams.

Come Microsoft 365 Copilot vuole trasformare il mondo del lavoro

Copilot in Word

Copilot offre, per esempio, una prima bozza da modificare, supportando gli utenti nella creazione di testi. Con Copilot, l’autore ha sempre il controllo delle attività portando avanti le sue idee e chiedendo a Copilot eventualmente di accorciare un testo, riscriverlo o fornire un feedback.

Copilot in PowerPoint

Può trasformare i documenti scritti esistenti in deck completi di note e fonti o iniziare una nuova presentazione da un semplice prompt o schema. Condensa lunghe presentazioni con un clic di un pulsante e usa i comandi in linguaggio naturale per regolare layout, riformattare il testo e animazioni perfettamente temporizzate. E’ possibile chiedergli di creare una presentazione a cinque diapositive basata su un documento Word e includere le foto pertinenti. Oppure di consolidare una presentazione in un riassunto a tre diapositive.

Copilot in Excel

Aiuterà ad analizzare ed esplorare i dati. Sarà possibile fare domande a Copilot sui propri dati in linguaggio naturale, non solo formule. Rivelerà correlazioni, proporrà scenari what-if e suggerirà nuove formule basate sulle domande, generando modelli basati sulle domande formulate. Identifica le tendenze, crea potenti visualizzazioni o si riceveranno consigli per ottenere risultati diversi. Sarà possibile, per esempio, chiedergli di fornire una ripartizione delle vendite per tipo e canale. Inserire una tabella. Proiettare l’impatto di [un cambiamento variabile] e generare un grafico per aiutare a visualizzare.

Copilot in Outlook

Funziona nella posta in arrivo e nei messaggi in modo da poter spendere meno tempo sul triage dell’e-mail. Riassume lunghe discussioni di posta elettronica con più persone per capire non solo ciò che è stato detto, ma i diversi punti di vista di ogni persona e le domande aperte che devono ancora ricevere risposta. Risponde a un’e-mail esistente con un semplice prompt o trasforma le note rapide in messaggi professionali e nitidi, estraendo da altre e-mail contenuti a cui hai già accesso da Microsoft 365. Usa i commutatori per regolare il tono o la lunghezza della nota. E’ possibile chiedere di riassumere le email perse, mentre si è fuori; di contrassegnare tutti gli elementi importanti; di scrivere una risposta ringraziando e chiedendo maggiori dettagli sul secondo e terzo punto; di accorciare una bozza e rendere il tono professionale.

Copilot in Teams

Copilot è in grado di riassumere i punti chiave della riunione, compreso chi ha detto cosa, fino a quale punto tutti i partecipanti sono allineati e dove non sono d’accordo, e di suggerire i next step, in tempo reale.

Copilot in Power Platform

Sarà possibile automatizzare attività ripetitive, creare chatbot e passare da un’idea alla creazione di un’applicazione in pochi minuti.

Copilot vuole non solo incrementare la produttività individuale, ma contribuisce a creare un nuovo modello di conoscenza per ogni organizzazione, sfruttando la grande quantità di dati e insight che oggi è in gran parte inaccessibile e non sfruttato.

Microsoft offre soluzioni di Intelligenza Artificiale per le aziende

Gli LLM dotati di Intelligenza Artificiale sono allenati su un’ampia massa di dati, ma limitata. La grande opportunità per aumentare la produttività aziendale sta nel collegare gli LLM ai dati aziendali, in modo sicuro, conforme e nel rispetto della privacy.

Microsoft 365 Copilot ha accesso in tempo reale sia ai contenuti che al contesto del Microsoft Graph. Ciò significa che è in grado di generare risposte a partire dai contenuti aziendali e le combina con il contesto lavorativo – la riunione in corso, gli scambi e-mail su un topic, le conversazioni in chat della settimana scorsa – per fornire risposte accurate, pertinenti e adatte al contesto.

Copilot è integrato in Microsoft 365 ed eredita automaticamente tutte le policy e i processi di sicurezza, compliance e privacy dell’azienda di riferimento.

Il modello di permessi di Microsoft garantisce che i dati non si disperdano tra i gruppi di utenti. Inoltre, a livello individuale, Copilot presenta solo i dati a cui è possibile accedere, utilizzando la stessa tecnologia su cui l’azienda fa leva per proteggere i dati dei clienti.

Microsoft 365 Copilot è già in grado di creare, riassumere, analizzare, collaborare e automatizzare utilizzando contenuti e contesti aziendali specifici. Sa come comandare le app e lavorare tra le app, traducendo, come abbiamo visto, un documento Word in una presentazione PowerPoint.

E’ progettato per apprendere nuove skill. Ad esempio, con Viva Sales, Copilot può imparare a connettersi ai sistemi CRM per inserire nelle comunicazioni i dati dei clienti, come le interazioni e la cronologia degli ordini. Man mano che Copilot apprende nuovi domini e processi, sarà in grado di eseguire attività e query ancora più sofisticate.