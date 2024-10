Microsoft ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro in Italia per implementare i servizi di intelligenza artificiale, felice Palazzo Chigi che rimarca il ruolo centrale del Paese come hub digitale.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Intelligenza artificiale in Italia, Microsoft investe 4,3 miliardi.

Buone notizie per l’economia nostrana arrivano dagli Stati Uniti con la Microsoft Corporation che ha annunciato di essere pronta a investire in Italia 4,3 miliardi di euro nel corso dei prossimi due anni. Il fine di questa operazione è potenziare l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale e la capacità cloud in Italia. Si tratta, come evidente, di un investimento dalla valenza storica preso con grande entusiasmo da parte di Palazzo Chigi che in una nota scrive “che contribuirà a consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale nel Mediterraneo”. Proprio nella giornata odierna, 2 ottobre 2024, il vice presidente e presidente di Microsoft Brad Smith ha incontrato a Roma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Microsoft investe sull’Italia

Il nuovo annunciato importante investimento di Microsoft in Italia rafforza, come sostenuto dal numero uno della multinazionale Brad Smith, “l’impegno di lunga data” dell’azienda “per la trasformazione digitale” del Paese. “Ampliando l’accesso alla nostra tecnologia e promuovendo una diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale – ha aggiunto – vogliamo fornire al governo italiano, alle imprese e alla forza lavoro gli strumenti per costruire un’economia guidata dall’intelligenza artificiale che crei occupazione e prosperità”.

I 4,3 miliardi di euro di investimenti annunciati da Microsoft in Italia al termine dell’incontro tra Brad Smith e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, mirano ad “aiutare il Paese a massimizzare le opportunità dell’intelligenza artificiale e a sostenere gli obiettivi del Governo italiano in ambito economico e demografico”. A queste parole il numero uno della multinazionale statunitense ha aggiunto che “l’espansione del data center di Microsoft nel Nord Italia, unita all’impegno per fornire le giuste competenze legate all’intelligenza artificiale, supporta la crescente domanda di servizi cloud basati sull’intelligenza artificiale in tutta Italia, rispondendo alle esigenze delle organizzazioni che ricercano maggiore produttività e innovazione”.

I settori su cui impatta l’intelligenza artificiale di Microsoft

I progetti di Microsoft sull’espansione dell’intelligenza artificiale in Italia riguardano soprattutto alcuni settori definiti come strategici da parte di Brad Smith. Si tratta, più nello specifico, del manifatturiero, della sanità, della finanza e della pubblica amministrazione.

“L’Italia – ha aggiunto il presidente Microsoft – può innovare i processi produttivi, migliorare diagnosi e cure per i pazienti, potenziare i servizi finanziari e aumentare l’efficienza dei servizi pubblici. Inoltre, l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle piccole e medie organizzazioni locali può consentire al Paese di sbloccare nuovi livelli di innovazione e imprenditorialità”.

Palazzo Chigi festeggia l’investimento

Nella giornata di oggi, 2 ottobre 2024, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio a Palazzo Chigi con Brad Smith, nel quale la premier ha espresso al numero di Microsoft tutta la sua soddisfazione per l’importante investimento.

“Il rafforzamento delle capacità computazionali – si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi – facendo leva sulle eccellenze italiane dell’alta formazione e della ricerca, contribuirà a consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale nel Mediterraneo, anche in linea con le priorità del Piano Mattei per l’Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), iniziativa strategica lanciata in ambito G7″.