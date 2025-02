Quali sono le piattaforme in streaming che offrono la possibilità di sottoscrivere abbonamenti legali condivisi, da Netflix a Dazn passando per Spotify, Prime Video e Now TV

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Si può condividere legalmente lo streaming?

Quella in cui viviamo è sicuramente l’epoca dello streaming, con tantissimi contenuti multimediali a disposizione di chi ha il tempo, la voglia e la possibilità economica di fruirne. Su quest’ultimo aspetto va detto che la tentazione a sottoscrivere abbonamenti per tutti i servizi in streaming è abbastanza diffusa e, per fortuna, esiste una modalità per poterlo fare risparmiando. Stiamo parlando degli abbonamenti streaming in condivisione legale, ovvero quelli che prevedono che la stessa utenza possa essere utilizzata, spesso anche in contemporanea, da più utenti. Ogni piattaforma, da Netflix a Dazn passando per Spotify, Prime Video e Now TV, adotta e segue delle regole differenti, con gli utenti che hanno veramente la possibilità di scegliere la combinazione di servizi che più si adatta alle proprie esigenze e possibilità.

Netflix

Netflix prevede varie tipologie di abbonamenti in condivisione come il Netflix Premium. Questo può essere condiviso da quattro persone residenti presso lo stesso indirizzo ed ha il costo è di 17,99 euro totali, pari a 4,49 euro a persona. C’è poi la formula Netflix Premium + Extra che, con un costo aggiuntivo singolo di 4,99 euro, permette a tre utenti non residenti presso lo stesso indirizzo di condividere l’abbonamento. Infine c’è Netflix Standard che con 12,99 euro offre due account a due persone residenti presso lo stesso indirizzo, con una spesa di circa 6,50 euro a testa. Anche in questo caso è possibile aggiungere un account extra.

Prime Video

Amazon Prime Video permette di condividere l’account con i componenti della propria famiglia, essendo prevista la possibilità di creare un massimo di sei profili. E’ importante precisare che la visione in contemporanea è consentita solo su tre dispositivi per volta, mentre la funzione download è disponibile solo su due dispositivi per volta. Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime dal costo di 49,90 euro l’anno.

Disney+

Disney+ permette di condividere l’account, ma solo con i componenti del nucleo familiare residenti presso lo stesso indirizzo. Il costo è di 5,99 euro al mese per Disney+ Standard con pubblicità e di 8,99 euro al mese per Disney+ senza Pubblicità.

Infine c’è Disney+ Premium che al costo mensile di 11,99 euro permette la visualizzazione in Ultra HD 4K nonché quattro streaming simultanei su dispositivi diversi.

L’account è condivisibile solo tra i componenti dello stesso nucleo familiare, ma per permettere anche a utenti esterni di accedere all’abbonamento c’è la possibilità di creare un account extra al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese per Disney+ con Pubblicità, 5,99 euro al mese per Disney+ senza Pubblicità e per Disney+ Premium.

NOW Tv

Now Tv, la piattaforma streaming di Sky, offre la possibilità di vedere simultaneamente i contenuti su due dispositivi diversi. Ognuno degli abbonati paga 7,49 euro al mese per Now Tv Cinema ed Entertainment e 9,99 euro mensili per il Pass Cinema, Entertainment e Sport. Il prezzo totale dell’abbonamento è, naturalmente, doppio.

Dazn

Dazn offre la possibilità di condividere l’abbonamento a un massimo di due utenti, dimezzando così i costi. Questi sono pari a 11,99 euro mensili per il pacchetto Start e arrivano, per il pacchetto Plus, al costo di 59,99 euro al mese.

Paramount+

Paramount+ offre un abbonamento al costo di 7,99 euro al mese. E’ possibile anche in questo caso condividere l’account, ma solo con un’altra persona.

Apple TV

Apple TV consente di condividere l’abbonamento con un numero massimo di sei persone con l’opzione “In famiglia”.

Apple Music

Apple Music ha un costo dell’abbonamento di 10,99 euro mensili, ma c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Apple Music Family, dal costo complessivo di 16,99 euro al mese e utilizzabile da sei persone.

Amazon Music

Anche Amazon ha la propria piattaforma musicale, Amazon Music. Il piano Family costa 14,99 euro al mese e consente a un massimo di sei persone appartenenti allo stesso nucleo domestico di ascoltare contemporaneamente musica.

Youtube Premium

Youtube Premium consente di sottoscrivere il piano Famiglia dal costo complessivo di 17,99 euro al mese. Anche questo abbonamento è fruibile da un massimo di sei persone simultaneamente.

Spotify

Infine Spotify che offre diversi tipi di abbonamento. Il piano Premium Duo prevede l’accesso a due persone dello stesso nucleo familiare simultaneamente ed ha un costo di 14,99 euro mensili, mentre il piano Famiglia consente di condividere l’account ad un massimo di sei persone residenti nello stesso indirizzo, per un costo complessivo di 17,99 euro al mese da dividere.