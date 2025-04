Fonte: 123RF Quali sono le migliori app per risparmiare soldi?

È sempre bene pianificare con attenzione ogni spesa, viste le difficoltà di tutti i giorni. Non tutti, però, hanno delle competenze specifiche in ambito economico o tempo a disposizione per il bilancio familiare, per cui si affidano sempre più ad app per risparmiare soldi. Si tratta di strumenti digitali pensati proprio per facilitare la gestione delle entrate e delle uscite. Quali sono dunque le migliori del momento?

A cosa servono le app per risparmiare soldi

Le app per risparmiare soldi servono a migliorare la gestione del proprio denaro. Offrono strumenti pratici e immediati per controllare le spese e pianificare il risparmio. Permettono di:

monitorare le uscite giornaliere;

organizzare il budget mensile;

raggiungere e fissare obiettivi di risparmio;

avere una visione più chiara delle proprie abitudini di spesa;

risparmiare tempo;

fare scelte responsabili, evitando acquisti inutili.

Quali sono le migliori e quali scegliere

Le migliori sono applicazioni sono:

Spaces di N26;

Gimme 5;

Monefy;

Money Flow:

Spendee budget e finanze.

Spaces di N26

È possibile utilizzare l’app Spaces su dispositivi Apple e Android se si sottoscrive un qualsiasi conto Premium N26. Permette di creare fino a 10 spazi separati dal proprio conto corrente e personalizzarli in base ai propri progetti.

Grazie alla funzione Spiccioli si potranno inoltre arrotondare i pagamenti con la carta alla cifra intera successiva. La differenza di denaro sarà poi versata in automatico nello spazio scelto.

Ecco un esempio:

se il caffè shakerato costa 4,50 euro, i 50 centesimi che serviranno per arrivare a una cifra tonda saranno versati su uno spazio a scelta.

Con questa app inoltre si può:

mettere da parte soldi con la data e la frequenza che si desidera in automatico, basterà creare una regola e i futuri bonifici partiranno automaticamente;

avere degli spazi condivisi e separati dal conto principale da condividere con la propria dolce metà o un amico, si potranno aggiungere fino a 10 persone;

trasferire denaro dal conto corrente principale agli spazi e viceversa;

tenere sotto controllo gli obiettivi di risparmio.

Gimme 5

L’app Gimme 5 disponibile per Apple e Android dà la possibilità di mettere da parte anche piccole somme di denaro per farle crescere nel tempo, impostando delle regole che risparmieranno al posto vostro. Più nel dettaglio, si può decidere di mettere da parte una cifra per:

date speciali come per un compleanno o una ricorrenza;

ogni volta che la propria squadra vince;

ogni volta che si effettua attività fisica.

Inoltre si potrà decidere di investire una cifra fissa scegliendo tra una cadenza settimanale o giornaliera. Sull’applicazione si troverà anche un percorso di educazione finanziaria con tanti contenuti che aiuta a capire come gestire al meglio i propri risparmi.

Per attivare Gimme 5 basta:

effettuare la registrazione;

attendere l’attivazione;

versare le prime somme per raggiungere gli obiettivi.

Monefy

Monefy è l’app disponibile per Android e Apple che aiuta a capire dove finisce il proprio denaro ogni mese. È un’applicazione molto semplice da usare ed è possibile anche collegarla al dispositivo di un/a partner. Per utilizzarla, basta solo inserire l’importo ogni volta che si spende qualcosa.

Le altre funzioni principali di questa app sono:

lo schermo chiaro senza troppi pulsanti o menù complicati;

la possibilità di scrivere solo quello che si è speso e scegliere una categoria;

l’utilizzo di più valute;

i grafici colorati che mostrano dove si sta spendendo di più;

la possibilità di creare nuove categorie oltre a quelle presenti;

la possibilità di salvare i dati online su un cloud, come Google Drive o Dropbox;

la modalità preventivo;

il backup facile;

la gestione di più conti;

la calcolatrice integrata.

Money Flow

Tra le migliori app per risparmiare c’è anche Money Flow disponibile per Apple e Android che aiuta a controllare quanto si spende e quanto si guadagna in modo da avere sotto controllo la propria situazione finanziaria quando si vuole. Con quest’applicazione è possibile:

aggiungere la spesa e il guadagno;

creare tutte le categorie che si vogliono;

l’utilizzo su più dispositivi;

impostare un budget mensile, sarà l’app ad avvisare poi se si sta sforando;

gestire le spese ripetitive come quella dell’affitto;

effettuare calcoli e cambiare la valuta;

effettuare il backup automatico;

trasferire denaro da un conto all’altro;

visionare grafici e report che mostrano dove finisce il proprio denaro;

aggiungere foto alle spese come scontrini;

salvare i luoghi in cui si fa la spesa;

trovare la spesa passata grazie a un motore di ricerca interno;

vedere le spese direttamente dalla schermata principale del telefono senza la necessità di aprire l’app.

Spendee

Spendee: budget e finanze può essere utile per tenere sotto controllo le spese e mettere da parte denaro per cose importanti come viaggi o spese improvvise.

Spendee darà la possibilità di:

collegare l’applicazione al proprio conto bancario, Paypal o altri portafogli elettronici per visionare entrate e uscite in un unico posto;

avere traccia delle spese che si fanno, divise per categorie;

visionare i grafici per comprendere come si sta spendendo il denaro;

impostare limiti di spesa per ogni categoria;

ricevere consigli ad hoc per migliorare la gestione del denaro;

gestire le finanze con amici o parenti;

creare budget personalizzati;

utilizzare varie valute.

Budget e finanze – spese

C’è anche Budget e finanze-spese tra le migliori app per Android per risparmiare soldi. Le principali caratteristiche sono:

la facilità di utilizzo;

la possibilità di comprendere facilmente quanto denaro si ha, quanti soldi si sono spesi e in quali categorie;

i report chiari per vedere settimanalmente o mensilmente in quale categoria si è speso di più;

la creazione di categorie;

il poter impostare dei promemoria per effettuare pagamenti importanti come l’affitto;

la possibilità di mettere un codice segreto per proteggere le informazioni e tenere al sicuro i propri conti.

Oltre alle app per risparmiare denaro, ricordiamo inoltre che ci sono app per risparmiare sul prezzo di diesel e benzina.