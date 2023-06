Le spiagge italiane più belle: la mappa 2023

Per sapere dove si trovano le spiagge più belle, più pulite e meno caotiche in Italia, anche per l’estate 2023 si può fare affidamento sul premio ‘Cinque Vele’ di Legambiente e Touring Club Italiano. Quest’anno sono 21 località marittime vincitrici nella guida blu ‘Il mare più bello 2023’, che vede in cima alla classifica tra le regioni presenti con più mete ancora volta la Sardegna, con sette destinazioni, seguita dalla Toscana con quattro, la Puglia e la Campania entrambe con tre, la Sicilia con due, la Basilicata con una e così come la Calabria per la prima volta nell’elenco.

Le località marine più belle

La guida ha preso in considerazione 400 comuni lungo tutta la Penisola e, come ogni anno, anche nella 23esima edizione ha attribuire il riconoscimento alle destinazioni che “hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili”.

Uno dei criteri centrali per l’assegnazione delle Cinque Vele 2023 è stato l’affollamento delle spiagge, che dopo la parentesi della pandemia sono tornate ad essere prese d’assalto, con inevitabili conseguenze sull’ecosistema marino.

Sul tema del controllo degli accessi ai lidi per la salvaguardia del mare si distingue quella che Legambiente e Touring Club Italiano hanno eletto come regina delle località marittime del 2023: Baunei, in provincia di Nuoro. Il comune ha da tempo adottato il ‘numero chiuso’, ribattezzato ‘numero comodo’, proprio allo scopo di contingentare gli ingressi e permettere una convivenza sostenibile tra i bagnanti e l’ambiente.

Oltre che con la spiaggia più bella d’Italia, la Sardegna è presente in classifica con altre sei splendide località: Domus de Maria (Su), nel sud dell’isola, Bosa (Or) e Cabras (Or), con l’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l’Isola di Mal di Ventre nella costa di nord ovest e ancora Posada, in provincia di Nuoro, Budoni (Ss) e Santa Teresa di Gallura (Ss) nel tratto di litorale nord orientale.

Come regione più premiata con le ‘Cinque Vele 2023’ segue la Toscana, che può vantare sull’Isola di Capraia, in provincia di Livorno e, in Maremma, a Castiglione della Pescaia (Gr), dell’isola del Giglio (Gr) e di Capalbio (Gr).

Nella classifica generale delle spiagge più belle si posiziona come seconda Nardò, in provincia di Lecce, con la Puglia che porta in dote anche Porto Cesareo (Le) e Vieste (Fg) nel Gargano.

Bisogna andare in Cilento, a Pollica-Acciaroli-Pioppi (Sa), per trovare la località marina terza nella classifica generale delle spiagge più belle, che sempre in Campania includono anche San Giovanni a Piro (Sa) e a San Mauro Cilento (Sa).

In Sicilia sono due le località che ricevono il premio ‘Cinque Vele’ 2023: l’isola di Pantelleria (Tp) e Santa Marina Salina (Me). Uno a testa invece il riconoscimento per Basilicata, con il comune di Maratea, in provincia di Potenza, e Calabria che entra per la prima volta tra le vincitrici con Tropea, in provincia di Vibo Valentia (qui per conoscere la classifica delle spiagge più care dell’estate 2023 mentre qui una panoramica su tutti gli aumenti dei prezzi).

Le più belle località sul lago

Come precisato dal Presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi, la guida non è “una classifica ma una mappatura geografica che fotografa le eccellenze dei mari e dei laghi italiani e uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo” (qui per conoscere le bandiere blu del 2023).

Nella guida rientrano, infatti, anche le 12 località sul lago più belle d’Italia, destinataria al pari delle mete marine del premio ‘Cinque Vele’. Quattro sono in Trentino Alto Adige, che ha ricevuto il numero più alto più riconoscimenti, a partire dal comune di Molveno (Tn), Ledro (Tn) sul lago omonimo e ancora Fiè allo Sciliar (Bz) sul lago di Fie’, Appiano sulla strada del vino (Bz) sul lago di Monticolo.

Due destinazioni lacustri vincitrici sono in Veneto, Alpago (Bl) sul Lago di Santa Croce e Sospirolo (Bl) sul Lago del Mis, così come in Piemonte, Avigliana (To) sul lago omonimo e Cannero Riviera (Vb) sul Lago Maggiore, e in Lombardia, Toscolano Maderno (Bs) e Gardone Riviera (Bs), entrambe sulla riva occidentale del Lago di Garda. Mentre la Toscana conferma Massa Marittima (Gr) sul lago dell’Accesa, come località balneare tra le più belle del 2023.