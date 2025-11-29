La telefonata apparentemente normale, l’insistenza, il linguaggio rassicurante e la promessa di rimborso del canone Rai che, in realtà, cela la truffa.

Si tratta della truffa del rimborso del canone Rai, che da tempo sta imperversando da Nord a Sud in Italia.

La truffa del rimborso del canone Rai

I truffatori si presentano telefonicamente come dipendenti comunali, conoscono nome, indirizzo e altre informazioni anagrafiche delle potenziali vittime, chiedono coordinate bancarie e provano a costruire un rapporto di fiducia sfruttando la buona fede dei cittadini, in particolare degli anziani.

La telefonata arriva a casa, o sul cellulare, da parte di un individuo che si qualifica come impiegato pubblico, annunciando che l’utente avrebbe diritto a un rimborso relativo al canone tv. Per procedere, però, “servirebbero le coordinate bancarie”. Una formula ripetuta e convincente, elaborata per carpire dati sensibili e accedere ai conti correnti.

Ma i truffatori sono sempre alla ricerca di modi nuovi per fregare il prossimo, e una variante del raggiro è la telefonata riguardante un presunto controllo sul contatore dell’acqua. Anche in questo caso il falso dipendente conosce nome e indirizzo della vittima. Di varianti, riportano le cronache, possono essercene anche delle altre. Gli episodi confermano che si tratta di un attacco sistematico, organizzato e capillare, mirato soprattutto a chi vive da solo o non dispone di strumenti per verificare l’autenticità delle comunicazioni. Chi viene preso di mira, possibilmente, è stato precedentemente osservato per giorni o per settimane.

Le autorità preposte sottolineano che nessun dipendente è autorizzato a contattare gli utenti telefonicamente per questioni relative a rimborsi, oneri o pagamenti. Le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente tramite posta ordinaria, mail o Pec e mai tramite telefonate dirette o richieste immediate di dati bancari.

Truffe basate sulla pressione psicologica

I finti dipendenti comunali operano insistendo sull’urgenza (“si sbrighi perché il tempo è limitato”) facendo leva sulla paura di perdere il rimborso o di incorrere in sanzioni inesistenti. Gli enti locali ribadiscono che nessun Comune chiede rimborsi o dati sensibili per telefono.

Come difendersi dalle truffe

Di seguito il vademecum dell’Osservatorio sulla legalità della Regione Abruzzo per ridurre il rischio di cadere vittime di truffe:

non fornire per nessun motivo dati personali, bancari o codici di accesso, nessun ente pubblico richiederà mai queste informazioni via telefono;

non effettuare bonifici o pagamenti su richiesta telefonica, le truffe si basano sulla pressione psicologica per ottenere denaro in tempi rapidi;

non aprire link inviati via sms o via mail da sconosciuti, possono contenere malware o reindirizzare a siti falsi per sottrarre dati sensibili;

diffidare di chiamate da numeri sconosciuti che insistono per ottenere informazioni, i truffatori spesso cercano di creare urgenza per non dare il tempo di riflettere;

non dare seguito a richieste di rimborsi o pagamenti non verificabili e in caso di dubbio contattare direttamente il Comune o l’ente interessato;

chiedere consiglio a un familiare o a una persona fidata, parlare con qualcuno di fiducia prima di prendere decisioni aiuta a evitare di cadere nel tranello;

segnalare immediatamente qualsiasi sospetto alle forze dell’ordine, un intervento tempestivo può evitare che altri cittadini siano truffati.