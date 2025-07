ANSA Allungati i tempi di percorrenza dell'Alta velocità ad agosto, a causa dei cantieri sulla rete ferroviaria

L’estate di passione per chi viaggia sui treni italiani è appena iniziata. Lo sostiene Codacons prevedendo ad agosto tempi di percorrenza ancora più allungati sulle principali tratte dell’Alta velocità e destinati ad aumentare i disagi già subiti dai passeggeri negli ultimi mesi, tra cantieri, guasti e scioperi.

L’associazione dei consumatori ha calcolato l’impatto dei lavori in corso sulla rete ferroviaria, con rallentamenti che porterebbero la durata di itinerari fondamentali come ad esempio il Roma-Milano fino a 5 ore e 40 minuti. Ritardi che renderebbero più conveniente spostarsi in aereo o pullman.

I cantieri estivi sulla rete ferroviaria

L’aumento dei tempi di percorrenza erano stati preannunciati con diverso anticipo da Ferrovie dello Stato, con una campagna dedicata.

A febbraio l’ad e direttore generale del Gruppo Fs, Stefano Donnarumma, aveva assicurato che i viaggiatori sarebbero stati informati per tempo sui ritardi causati dai 1.200 cantieri aperti in estate tra le nuove linee previste dal Pnrr e la manutenzione straordinaria di una rete ferroviaria obsolescente.

Rallentamenti che secondo le stime iniziali non avrebbero superato i 90 minuti, ma che potrebbero essere ancora maggiori.

Queste le tratte maggiormente interessate dai ritardi per i lavori sulla rete italiana, con i rispettivi periodi di apertura dei cantieri e i relativi incrementi dei tempi di percorrenza stimati da Fs:

sulla Verona-Vicenza, le Frecce saranno deviate sulla linea convenzionale dal 5 al 25 agosto, provocando per 21 giorni un allungamento dei viaggi di 90 minuti per chi viaggia tra Milano e Venezia.

sulla Firenze-Roma, dall’11 al 22 agosto, i treni transiteranno tra Orvieto Sud e Chiusi Nord sulla linea non veloce, causando ritardi di 40 minuti.

la linea Roma-Napoli (via Cassino) subirà un’interruzione di 39 giorni dal 5 agosto al 12 settembre.

per un periodo di 120 giorni, tra giugno e settembre, sulla Milano-Genova sono previsti rallentamenti tra i 20 e i 60 minuti, con il nodo ferroviario ligure che sarà interessato da lavori in particolare dal 2 al 31 agosto.

Le stime di Codacons

Secondo quanto affermato da Codacons, i cantieri ferroviari legati soprattutto agli investimenti stabiliti nel Pnrr porteranno ad aumenti significativi della durata su alcune tratte dell’alta velocità, tanto da rendere economicamente più vantaggiosi aerei e pullman.

Le stime dell’associazione dei consumatori si basano sull’analisi dei prezzi dei biglietti di alcuni degli itinerari di viaggio più frequentati in Italia, con diversi mezzi di trasporto e in rapporto ai tempi di percorrenza.

Prendendo come esempio la tratta Roma-Milano, Codacons ha calcolato che il 12 agosto un Frecciarossa impiegherebbe un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto alle tempistiche attuali di circa 2 ore e 59 minuti.

Il biglietto più economico dell’Alta velocità, a seconda degli orari di partenza, va da un minimo di 37,90 euro a un massimo di 94,90 euro, mentre per lo stesso viaggio di 1 ora e 10 minuti effettuato in aereo, un passeggero pagherebbe un prezzo di partenza di 44 euro.

Per una percorrenza di circa 7 ore e 30 minuti, il biglietto del pullman costa un minimo di 17 euro.