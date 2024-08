Lavori sull’alta velocità, treni sospesi e ritardi fino a due ore: le tratte coinvolte

Fonte: ANSA Lavori sull'alta velocità, treni sospesi e ritardi fino a due ore

Si conferma un agosto nero per i treni ad alta velocità. I nuovi lavori di manutenzione ferroviaria stanno portando disagi alla circolazione, con sospensioni e ritardi, in alcuni casi fino al 1° settembre.

L’obiettivo dei lavori, che hanno colpito alcune tra le più importanti linee del Paese, è quello di potenziare le infrastrutture dell’alta velocità, ma le modifiche si inseriscono in un contesto che vede molti passeggeri che si spostano per le vacanze.

Caos sui treni ad alta velocità

I lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria sono iniziati da lunedì 12 agosto e hanno già avuto ripercussioni pesanti sui tempi di percorrenza dei treni ad alta velocità. Le linee interessate sono tra le piè importanti del Paese: la Torino-Milano-Venezia, la Milano-Bologna e la Firenze-Roma.

A dir la verità, i problemi per i viaggiatori ad alta velocità erano già iniziati nei giorni scorsi, quando due incendi hanno causato la completa interruzione della tratta Roma-Napoli per ben cinque ore. Questo ha comportato ritardi di ben quattro ore su un percorso che normalmente dura poco più di un’ora.

Sia Trenitalia che Italo, le principali compagnie ferroviarie italiane, hanno comunicato ai propri clienti che, a causa dei lavori in corso, i tempi di percorrenza sulle tratte sopracitate subiranno un significativo allungamento. Sono previste, infatti, deviazioni di percorso, cancellazioni e ritardi, in alcuni casi fino a due ore, con conseguenti disagi per migliaia di passeggeri.

Trenitalia ha voluto sottolineare come l’avvio dei lavori di potenziamento fosse stato annunciato già lo scorso febbraio, al fine di consentire ai viaggiatori di organizzare al meglio i propri spostamenti.

Per far fronte a questi disagi, le compagnie ferroviarie hanno previsto una serie di misure in favore dei passeggeri, come la possibilità di riprogrammare il viaggio o di ottenere il rimborso integrale del biglietto in caso di ritardi superiori ai 60 minuti. Inoltre, fino al 1° settembre sono previsti servizi sostitutivi con autobus e la distribuzione di kit di bottiglie d’acqua nelle stazioni.

Sulla questione è intervenuto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ringraziato le persone coinvolte nei lavori di manutenzione, evidenziando l’impegno profuso per garantire un servizio di qualità.

“Ringrazio migliaia di lavoratrici e lavoratori delle Ferrovie, di Rfi e di Trenitalia che stanno dando il massimo per fornire un servizio all’altezza, con una puntualità in questi giorni (sia alta velocità che regionali) superiore al 90%, nonostante 1.400 cantieri aperti per manutenzione, investimenti e maggior sicurezza per un importo di 650 milioni di euro, più di 700mila passeggeri trasportati nella sola giornata di ieri”.

Come cambia la circolazione

Fino a domenica 18 agosto, la tratta Milano-Bologna è completamente interrotta tra Castelfranco Emilia e Fidenza, con ritardi fino a un’ora per i Freccia. Dal 19 al 23 agosto, sulla stessa linea, si prevedono ulteriori ritardi di almeno 20 minuti.

Anche la Direttissima Firenze-Roma subisce pesanti conseguenze: fino al 23 agosto, la tratta tra Chiusi e Orvieto è chiusa per lavori al viadotto Paglia, con ritardi di 40 minuti per i treni a lunga percorrenza. Ulteriori rallentamenti di 10 minuti sono previsti per il 24 e 25 agosto. Infine, la linea Verona Porta Nuova-Vicenza è interrotta fino al 20 agosto, con deviazioni che allungano i tempi di viaggio fino a due ore.