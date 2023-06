Società, salute, natalità, lavoro: il nuovo sito Demografica di Adnkronos

Fonte: 123RF Adnkronos lancia il nuovo sito di news Demografica

La natalità è un tema che riguarda la salute economica e sociale del Paese. Non riguarda solo i valori e gli schieramenti politici, ma cosa accade nel presente e cosa accadrà nel futuro a noi e alla nostra società. Un dato su tutti, ricordato in occasione della 3a edizione degli Stati Generali della Natalità tenutasi a marzo a Roma, dal titolo “Sos-Tenere#quota500mila”: “Siamo al record negativo di 339 mila nascite a fronte di 700 mila morti. Se non cambia qualcosa, tra qualche anno, crollerà tutto” ha avvertito il presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo.

Una vera emergenza, che avrà ripercussioni anche sulla crescita economica del nostro Paese. Come sottolineato dall’ex presidente dell’Istat Giancarlo Blangiardo, la popolazione produce la dimensione del Pil, quindi i cambiamenti demografici, il minor numero di abitanti, la loro modifica rispetto alla struttura per età della popolazione. “Non succederà, ci auguriamo, però, se le cose dovessero muoversi come abbiamo visto, noi perderemo quasi 500 miliardi di Pil, che ovviamente non è pochissimo”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha aggiunto, senza mezzi termini, che da qui al 2042, con gli attuali tassi di fecondità, “il nostro Paese rischia di perdere per strada percentuali del Pil impressionanti, pari al 18%”.

Perché stiamo invecchiando e non facciamo più figli? Per motivi culturali, senz’altro, ma anche e soprattutto economici: nel primo anno di vita, un bambino in Italia può arrivare a costare anche 17mila euro. Una cifra insostenibile, di fronte a cui la politica è chiamata a intervenire.

Il nuovo portale di news di Adnkronos “Demografica”

Un tema caldissimo, quello della natalità, che impone nuovi pensieri, nuovi orizzonti, nuovi paradigmi, al di là, appunto, degli orientamenti ideologici. In questo scenario si inserisce la nuova proposta editoriale di Adnkronos, che lancia sul mercato dell’informazione online il nuovo portale “Demografica”, che ha proprio l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che unisca gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.

Il nuovo portale sarà presentato, nell’ambito degli eventi celebrativi del 60esimo anniversario di Adnkronos, martedì 27 giugno al Palazzo dell’Informazione a Roma (piazza Mastai, a partire dalle 11), con un incontro dal titolo “Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani”.

Un confronto aperto, per approfondire da punti di vista diversi le conseguenze della denatalità e dell’invecchiamento della popolazione: numeri, trend, previsioni, questioni laterali eppure centrali di salute pubblica, politiche per la famiglia, welfare aziendale, gender gap.

Il portale, Adnkronos Demografica, raggiungibile anche dal portale Adnkronos, raccoglierà news di attualità, articoli tematici costruiti sui bisogni dei lettori, servizi video, videografiche, podcast. Una produzione giornalistica, integrata da talk e webinar, attenta a trattare il tema da più angolazioni: la salute e la fertilità, i cambiamenti sociali, le politiche per il lavoro, per i giovani e i bambini, le conseguenze dello spopolamento dei territori e dell’invecchiamento della popolazione.

L’evento di lancio del nuovo sito a Roma

In 4 sessioni all’evento di lancio si confronteranno rappresentanti istituzionali, comunità scientifica e accademica, imprese.

“A che punto siamo, i numeri, le tendenze e le previsioni”, con il contributo di Istat e Bankitalia, e un sondaggio EMG; “Natalità, una questione di salute pubblica”, con Farmindustria, le principali società scientifiche e aziende del settore; “Politiche per la famiglia, un approccio di sistema”, con il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, i rappresentanti delle Regioni, a partire dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana, e l’Anci. “Gli strumenti, parità di genere e welfare aziendale”, con banche, assicurazioni e aziende impegnate nel sostegno alla natalità e in progetti avanzati per l’inclusione e la parità di genere. Chiuderà l’evento la presentazione del nuovo sito del gruppo Adnkronos, “Demografica”.

Ecco il programma completo: