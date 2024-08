Sciopero easyJet dal 15 al 17 agosto: come verificare se il volo è cancellato e chiedere il rimborso

La compagnia aerea inglese easyJet sciopera a Ferragosto e ha in programma di cancellare 232 voli in Europa da e per il Portogallo. Quali viaggiatori restano a terra in Italia e cosa fare

Fonte: ANSA Sciopero easyJet dal 15 al 17 agosto per i voli da e per il Portogallo

Giornate difficili, come ogni agosto negli ultimi anni, per chi deve viaggiare in aereo. Easyjet ha infatti proclamato uno sciopero di ben 3 giorni, che riguarda però solo alcuni voli. La compagnia low cost britannica, infatti, ha cancellato circa il 70,12% dei voli che aveva in programma di effettuare tra il 15 e il 17 agosto, solo da e per il Portogallo: 232 per l’esattezza. Attenzione quindi anche a chi parte dall’Italia per Lisbona o altre città portoghesi, o a chi deve fare rientro nel nostro Paese.

Sciopero voli easyJet a Ferragosto: cosa sapere

Easyjet in una nota ha assicurato che è di “solo 10 voli cancellati” tra Portogallo e Italia il bilancio dello sciopero dei dipendenti di easyJet proclamato tra oggi giovedì 15, giorno di Ferragosto, e sabato 17 agosto. Poco sul totale di 232 cancellazioni annunciate in tutta Europa. Alcuni collegamenti tra scali italiani e portoghesi risultano garantiti, ma certamente c’è preoccupazione e seccatura tra chi deve mettersi in viaggio.

“La comunicazione dello sciopero – sottolinea easyJet – è stata data ai passeggeri con giorni in anticipo”, con la priorità di “minimizzare l’impatto di questo sciopero sui nostri clienti, cancellando alcuni voli con anticipo per dare la possibilità di riorganizzare il viaggio in tempo utile”.

Eppure, come legittimo, le proteste – che la compagnia inglese non ha esitato a definire “ingiustificate” – non sono mancate. Proprio come a luglio, quando altri scioperi aerei hanno creato ritardi e disagi. I passeggeri coinvolti, sostiene easyJet, “sono stati avvisati giorni fa con tutte le opzioni disponibili per cambiare volo o ricevere un rimborso”.

Come sapere se il volo è stato cancellato

Se avete prenotato un volo easyJet, che fare dunque? Come verificare se il vostro volo è stato cancellato? Per i passeggeri in partenza o in arrivo dal Portogallo il 15, 16 e 17 agosto è possibile controllare lo stato del volo sullo strumento Flight Tracker easyJet sul sito.

Al momento tra gli aeroporti di Milano Malpensa e Lisbona l’unico volo in programma il 15 e il 16 agosto è confermato, in entrambe le direzioni. Vengono dati come regolari per il momento anche i 2 voli in programma oggi e domani tra Malpensa e Porto e viceversa, mentre non sono previsti in questi giorni collegamenti tra Malpensa e Faro e viceversa.

Come chiedere il rimborso e a cosa si ha diritto

Assoutenti intanto ricorda che i diritti dei passeggeri devono essere adeguatamente garantiti, sulla base delle normative vigenti anche in caso di sciopero nel settore del trasporto aereo. Il Regolamento comunitario 261 del 2004 prevede infatti il diritto all’assistenza a tutti i passeggeri, sia per ritardo del volo sia per l’eventuale cancellazione, diritto che vale anche in caso di sciopero.

La compagnia aerea è tenuta a fornire ai passeggeri:

pasti e bevande

sistemazione in albergo

trasferimento dall’aeroporto all’albergo.

In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a: