Dal trasporto aereo a quello ferroviario: il calendario degli scioperi programmati per settembre 2024 e come potrebbero influenzare gli spostamenti

Fonte: ANSA Mezzi pubblici e trasporto aereo e ferroviario fermi per lo sciopero.

Arriva l’annuncio dei primi scioperi programmati di settembre 2024 proprio alla vigilia delle vacanze estive che potrebbero complicare il ritorno alla normalità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il calendario degli stop del prossimo mese che sarà costantemente aggiornato in base alle nuove adesioni o modifiche delle date già in programma. La notizia ha suscitato già preoccupazione per chi, dopo un periodo di spensieratezza e relax, deve riprendere i propri impegni di lavoro o quelli scolastici.

Il rischio dei disagi legati agli scioperi non è da sottovalutare perché può comportare delle difficoltà e dei ritardi nel raggiungere il luogo di lavoro o la scuola. D’altro canto gli scioperi rappresentano uno strumento fondamentale di protesta e tutela per i lavoratori, e in una società democratica permettono di far sentire la propria voce e lottare per ottenere migliori condizioni lavorative. Ecco gli scioperi programmati di settembre 2024.

Gli scioperi programmati più critici: si parte dal settore aereo

Dopo quella del 15 e del 17 agosto, la giornata più critica per il settore aereo, come si evince dal calendario degli scioperi programmati presente sul sito del Mit, è quella del 7 settembre. Lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 13 alle 17, e l’agitazione riguarderà diverse categorie di lavoratori in vari aeroporti italiani. Tra quelli coinvolti ci sono il personale dell’Enav di Roma Fiumicino, il personale delle società di servizi aeroportuali che operano negli scali di Olbia, Malpensa e Linate nonché i dipendenti di Ita Airways.

Nella medesima giornata è prevista l’adesione allo sciopero anche del personale navigante della Wizz Air per cui aumenterà il numero dei voli che potrebbero subire dei ritardi o delle cancellazioni in tali orari.

Anche la giornata del 24 settembre sarà di fuoco per il settore aereo in quanto è previsto lo stop per 24 ore del personale della compagnia aerea Air Dolomiti e del personale di terra dell’aeroporto di Venezia. Si ricorda che in caso di sciopero, le compagnie aeree devono inviare all’Enac, l’elenco dei voli garantiti durante la protesta e che c’è una fascia oraria di tutela con voli garantiti. Essa va dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. In ogni caso, è possibile consultare la lista dei voli garantiti sul sito ufficiale dell’Enac durante la giornata di sciopero.

Trasporto ferroviario e mezzi pubblici fermi a settembre

L’8 e il 9 settembre sarà la volta del settore ferroviario. Dal calendario degli scioperi programmati di settembre, si evince infatti che i treni italiani potrebbero restare fermi per 24 ore a causa di una mobilitazione che coinvolgerà il personale delle aziende di trasporto ferroviario, sia passeggeri che merci. Parteciperanno alla protesta i capitreno e i macchinisti di Trenitalia Tper e Mercitalia Rail esattamente dalle 3 di notte dell’8 settembre fino alle ore 2 del giorno successivo.

Il 19 settembre è previsto invece lo stop del personale Rfi di manutenzione infrastrutture a Bologna dalle ore 21.59 di tale giorno fino alle 21.59 del 20 settembre.

Infine il 30 settembre si attende lo sciopero dei treni Trenord dalle ore 3 di notte fino alle ore 2 del 1 ottobre 2024.

Sul fronte dei mezzi pubblici, la date da segnare in agenda sono le seguenti: