ANSA

La settimana tra il 19 e il 25 ottobre avrà relativamente pochi scioperi rispetto a quelle precedenti. Le mobilitazioni si concentreranno nel trasporto pubblico locale, e saranno diffuse in tutto il Paese. La giornata più difficile sarà quella di lunedì 19.

Oltre ai trasporti, ci saranno proteste anche nel settore delle comunicazioni, nel sistema sanitario nazionale e nell’igiene ambientale. Questi scioperi si affiancheranno alle proteste spontanee legate alla situazione di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, e al caro carburanti.

Gli scioperi del trasporto pubblico della settimana

La prossima settimana ci saranno in totale quattro scioperi nel settore del trasporto pubblico locale, che potrebbero creare disagi a pendolari e altri passeggeri. Le province in cui si terranno saranno quelle di Savona, Udine, Bari e la città metropolitana di Roma.

Lo sciopero del 19 ottobre a Roma

Il primo di questi scioperi si terrà il 19 ottobre e coinvolgerà i dipendenti della Bus Internazional, una società che opera in provincia di Roma, con servizi di trasporto pubblico locale che servono i comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina, Montelibretti, Palombara Sabina e Santa Marinella. La mobilitazione durerà quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30, senza fasce di garanzia.

Lo sciopero del 19 ottobre a Savona

A Savona invece sciopererà Tpl Linea, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in una settantina di comuni della provincia. Anche in questo caso si tratta di una mobilitazione breve, di quattro ore, dalle 10:15 alle 14:15, quindi non ci saranno fasce di garanzia.

Lo sciopero del 20 ottobre a Udine

Sarà invece più significativo lo sciopero dei dipendenti di Arriva Udine, società del gruppo Arriva che gestisce il trasporto pubblico locale nella città friulana. Il servizio potrebbe subire variazioni e cancellazioni dalle 15 alle 24 del 20 ottobre.

Lo sciopero del 23 ottobre a Bari

A Bari, invece, sciopereranno i dipendenti di Ferrovie Sud Est, società del gruppo FS che copre alcune tratte molto frequentate come la Bari-Taranto, la Martina Franca-Lecce e la Lecce-Gallipoli. La mobilitazione sarà di sole quattro ore, dalle 19:45 alle 23:45.

Gli altri scioperi della settimana

Si terranno poi una serie di scioperi legati a singole aziende. Si fermeranno i dipendenti:

della Dussmann di Napoli per tutta la giornata del 19 ottobre;

di Accadueo, Ariete Soc. Coop., Ladisa Ristorazione a Bari per tutta la giornata del 20 ottobre;

di Zte in tutta Italia per tutta la giornata del 20 ottobre;

della Italy Ecology Systema a Fossato Serralta, Sorbo San Basile, Taverna e Pentone per tutta la giornata del 21 ottobre.

Il 19 ottobre si fermerà invece il personale ausiliario di tutte le Asp del sistema sanitario della Sicilia.

Le manifestazioni nel Sud Italia

In diverse regioni del Sud, negli ultimi giorni, si stanno susseguendo proteste e manifestazioni spontanee contro il caro carburante portate avanti da gruppi di agricoltori e autotrasportatori. Non si tratta di scioperi, ma di blocchi stradali e altre forme di protesta di piccoli gruppi di privati.

Le manifestazioni erano iniziate in Puglia e si sono progressivamente allargate alla Basilicata, alla Campania e alla Calabria. Il Governo ha convocato un tavolo con le aziende di settore per il 27 ottobre, ma non è bastato per placare le proteste, che potrebbero continuare per tutta la settimana.