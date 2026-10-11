La prossima settimana si fermeranno trasporto locale, voli e scuola, ma anche le merci su gomma e rotaia: tutti gli scioperi che si terranno tra il 12 e il 18 ottobre

ANSA

Nella settimana tra lunedì 12 e domenica 18 ottobre si terranno numerosi scioperi, soprattutto nel settore dei trasporti. I comparti che si fermeranno saranno il trasporto pubblico locale, i voli, ma anche il trasporto merci, con una mobilitazione dei dipendenti del settore ferroviario e una delle aziende di quello su gomma in Sicilia.

Un altro sciopero che potrebbe creare problemi ai cittadini sarà quello della scuola, mentre protesteranno anche i lavoratori di alcune società delle telecomunicazioni, dell’igiene ambientale e della pubblica amministrazione. Ci sarà anche uno sciopero generale, ma limitato al territorio della Toscana.

Gli scioperi dei trasporti tra il 12 e il 18 ottobre

Il settore dei trasporti sarà quello più colpito dagli scioperi tra il 12 e il 18 ottobre. Si fermeranno il trasporto locale a Bari, Foggia, Bergamo e Fiumicino, quello marittimo a Napoli e Salerno, quello merci in tutta Italia. Sciopereranno anche i dipendenti di EasyJet, importante compagnia low cost, in tutto il Paese, per una giornata.

Gli scioperi del trasporto pubblico locale

Il primo sciopero dei trasporti pubblici locali sarà quello dei dipendenti della AMTAB di Bari, la società comunale che gestisce gli autobus della città pugliese, il 12 ottobre. La mobilitazione è organizzata dai sindacati federali, sarà di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 e non avrà fasce di garanzia.

Seguiranno i dipendenti della ATAF di Foggia il 15 ottobre, anch’essa pubblica e preposta alla gestione del servizio di autobus della città. Lo sciopero durerà però tutta la giornata, con fasce di garanzia dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.

Il 16 ottobre sarà la volta di Minervabus a Fiumicino, che gestisce gli scuolabus della città. Sarà garantito il trasporto a scuola a inizio giornata degli studenti, ma non quello dopo l’uscita.

Sempre il 16 ottobre si fermeranno anche i dipendenti di Arriva a Bergamo, società di autobus interurbani che serve parte della provincia. La mobilitazione sarà lunga tutta la giornata, con fasce di garanzia dalle 6:00 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16:00.

Infine, ancora una volta il 16 ottobre, sciopereranno i lavoratori di tutte le aziende del trasporto pubblico locale delle province di Pescara e Chieti. Lo sciopero sarà di quattro ore, ma gli orari dipenderanno dalla singola azienda:

TUA, 9-13;

Di Fonzo, 8:30-12:30;

La Panoramica, 8:30-12:30;

Satam, 9-13;

Baltour, 9-13;

Di Giacomo Angelo Domenico, 8:30-12:30.

Quando si fermeranno i voli

Il 16 ottobre sarà anche la giornata critica per i voli. I dipendenti della compagnia aerea EasyJet si fermeranno per tutta la giornata in tutta Italia. Ci sono in teoria due fasce di garanzia stabilite dall’Enac: 7-10 e 18-21, ma questo non significa che un volo in partenza in quegli orari sarà puntuale o non verrà cancellato.

Nei prossimi giorni, sul sito dell’Enac, sarà pubblicato l’elenco completo dei voli disponibili. Oltre a questo sciopero, il 16 ci sarà anche una mobilitazione di 4 ore di Poste Air Cargo, da mezzanotte alle 4 del mattino. Infine, sempre lo stesso giorno, sciopereranno per tutta la giornata anche una serie di società che si occupano della gestione degli aeroporti di Pisa e di Firenze, tra cui:

Consulta;

Gh Toscana;

Toscana aeroporti Spa.

La mobilitazione nel settore dei trasporti marittimi

Anche i trasporti marittimi saranno coinvolti in uno sciopero la prossima settimana. I dipendenti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno si fermeranno per due giorni, il 15 e il 16 ottobre, per un totale di 48 ore nei porti di Napoli e Salerno. Saranno però garantiti i servizi:

di trasporto da e per le isole;

di assistenza ai passeggeri;

di sicurezza degli impianti;

di vigilanza;

di mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili.

Cosa succede al trasporto merci

Nel settore del trasporto merci ci saranno due diverse mobilitazioni. La prima è quella tra il 13 e il 14 ottobre di SBB Cargo Italia, azienda di trasporto merci su ferro. Inizierà alle 6 del 13 e si concluderà 24 ore dopo.

Si fermeranno anche le aziende del settore degli autotrasporti in Sicilia, per protestare contro il caro carburanti. La protesta inizierà il 16 ottobre e si concluderà il 22, ma potrebbe anche andare avanti a oltranza se le richieste di Confindustria Catania, che l’ha organizzata, non fossero ascoltate.

Lo sciopero generale in Toscana

Il 14 ottobre invece si terrà uno sciopero generale in Toscana. È stato organizzato dalla Cgil e coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per tutta la giornata. Potranno quindi esserci problemi sia per quanto riguarda i trasporti pubblici locali, sia quelli regionali, vista anche la popolarità del sindacato che organizza la mobilitazione. Per quanto riguarda le ferrovie, però, l’orario è stato limitato dalle 9 alle 17.

Saranno però esclusi alcuni settori o aziende, per via di scioperi passati o successivi in date molto vicine al 14 ottobre. Non potranno scioperare:

i dipendenti di WindTre;

i lavoratori del trasporto aereo;

i lavoratori della scuola.

Lo sciopero nazionale della scuola

Il 16 ottobre sarà la data più critica della settimana, perché ci sarà anche uno sciopero nazionale del personale scolastico indetto da Sisa. Potranno partecipare:

il personale Ata;

gli insegnanti;

i dirigenti.

L’ultima mobilitazione di questo tipo organizzata da Sisa ha ottenuto un’adesione di meno dell’1% degli insegnanti. Non è però detto che il sindacato non abbia sacche di presenza particolarmente alta in determinati istituti. Di conseguenza questo dato non può escludere da solo la cancellazione di alcune lezioni o la riduzione dell’orario.

Gli altri scioperi della settimana

Tra gli altri scioperi della settimana da segnalare c’è quello dei dipendenti di WindTre, colosso della telecomunicazione. Si tratta in realtà del culmine di una protesta che prosegue da più di un mese, durante la quale i lavoratori hanno rinunciato per giorni alla reperibilità e agli straordinari. Il 12 ottobre sciopereranno per tutta la giornata per chiedere un nuovo contratto integrativo aziendale.

Ci saranno poi una serie di scioperi che colpiranno il settore pubblico. Sempre il 12, a Napoli, si fermeranno i lavoratori di Diemme, azienda attiva nelle pulizie negli ospedali. Il 15 ottobre si fermeranno per 4 ore i vigili del fuoco, dalle 9 alle 13, in tutta la Sicilia, pur mantenendo attivi i servizi di emergenza.

Sempre il 15 sciopereranno i dipendenti di Hesperia diagnostics center e Hesperia hospital a Modena e Carpi, nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Ci saranno infine una serie di mobilitazioni nel settore delle pulizie, che si concentreranno in Campania il 12 ottobre.