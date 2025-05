Fonte: iStock Come fare per risparmiare sull'acquisto degli pneumatici

Sapere come risparmiare sull’acquisto degli pneumatici è al giorno d’oggi sempre più importante. Il motivo è che l’acquisto delle gomme è inevitabile per chi possiede un’automobile. Spesso, però, la loro sostituzione avviene in momenti imprevisti come a seguito di un’usura improvvisa o dopo una foratura. Ciò comporta un’uscita di denaro non pianificata che in tempi come quello che stiamo vivendo, ricco di rincari generali, può pesare molto sul budget familiare. Ecco dunque alcune strategie che aiuteranno ad abbattere i costi.

Il cambio delle gomme è una spesa inevitabile

Con gli stipendi che non crescono al ritmo dell’inflazione e con gli aumenti di ogni genere, per le famiglie risparmiare su ogni singola voce di spesa come quella per l’acquisto degli pneumatici può fare la differenza. Sempre più persone cercano infatti informazioni e consigli per spendere di meno senza però rinunciare alla sicurezza.

Per risparmiare sull’acquisto degli pneumatici si dovrebbe:

valutare l’acquisto delle gomme four Seasons;

confrontare i preventivi e i costi di montaggio;

valutare l’acquisto di gomme rigenerate;

verificare i prezzi online;

correggere la pressione, la centratura e la convergenza;

fare manutenzione delle gomme;

preservare lo stato dello pneumatico quando si guida su strada.

Vantaggi e svantaggi delle gomme four Seasons

Una delle spese più ricorrenti per gli automobilisti è quella legata al cambio stagionale degli pneumatici ovvero passare dalle gomme estive a quelle invernali e viceversa. Ovviamente per effettuare tale operazione è necessario recarsi due volte l’anno dal gommista e ciò ha dei costi. Per questo in molti prendono in considerazione gli pneumatici all season ovvero “quattro stagioni”.

Tali tipologie di gomme sono progettate per offrire delle prestazioni accettabili anche nel caso di condizioni climatiche moderate. Sono ideali, però, solo per chi vive in un posto dove c’è lo stesso clima durante tutto l’anno ovvero dove non ci sono degli inverni con la neve e ghiaccio o delle estati troppo calde.

Chi dovrebbe acquistare le 4 stagioni?

una famiglia che utilizza l’automobile per andare al lavoro e accompagnare i figli a scuola e che non fa lunghi viaggi e non vive in una zona montana può acquistare tali pneumatici. Così evita il cambio di questi ultimi e può risparmiare fino a 400 euro di manodopera in quattro anni. In più può anche risparmiare sul costo di un secondo set di pneumatici che può superare anche i 300 euro.

Acquistare delle gomme 4 stagioni fa risparmiare ma ci sono anche degli svantaggi ovvero:

si consumano prima in quanto si utilizzano dodici mesi all’anno;

non vanno bene sulla neve e sul ghiaccio perché non hanno una gomma speciale e tagli profondi;

non sono sempre legali d’inverno.

Le gomme 4 stagioni, quindi, sono una soluzione ottima per risparmiare sull’acquisto degli pneumatici invernali o estivi senza compromettere la sicurezza. Ciò, però, solo in zone dove non c’è neve, ghiaccio o condizioni estreme.

Perché è importante confrontare i preventivi e i costi di montaggio

Per risparmiare sul costo degli pneumatici è importante anche confrontare:

i diversi prezzi delle gomme nuove in quanto ogni gommista o rivenditore può avere delle offerte diverse;

il costo del montaggio che potrebbe differire anche di 50 euro e più.

Ecco un esempio:

supponiamo che un automobilista richieda un preventivo presso un gommista di quartiere e che quest’ultimo gli chieda 260 euro per gli pneumatici e 60 euro per il montaggio. Prima di accettare, l’astuto guidatore contatterà un’altra officina a pochi metri di distanza che gli chiederà invece 240 euro per le stesse gomme e 40 euro per la manodopera per un totale di 280 euro. Il risparmio che si otterrà sarà quindi 40 euro. Sebbene quest’ultima possa sembrare una cifra modesta, per un automobilista può rappresentare invece una differenza concreta nel bilancio familiare. Con quei 40 euro si può infatti coprire un pieno di carburante o fare una piccola manutenzione dell’auto.

Perché valutare l’acquisto di gomme rigenerate

Per risparmiare sull’acquisto degli pneumatici si potrebbe considerare anche l’eventualità di scegliere quelli ricostruiti o rigenerati. Si tratta di gomme usate che vengono rimesse a nuovo. Viene tenuta la parte interna ovvero la carcassa delle gomma mentre il battistrada ovvero la parte esterna, quella che tocca l’asfalto, viene sostituito con del materiale nuovo. Le gomme sembrano quindi nuove anche se hanno una base vecchia. Devono ovviamente superare dei test per ottenere l’autorizzazione alla circolazione.

Tali pneumatici non sono però adatti a chi guida molto o a chi fa tanti chilometri ogni mese. Sono invece più indicati per chi utilizza l’auto in città o per chi effettua piccoli tragitti.

Verificare i prezzi online è utile per risparmiare

Un altro modo per risparmiare sull’acquisto degli pneumatici è quello di confrontare online i prezzi delle diverse marche, modelli e misure.

Ecco un esempio:

supponiamo che un gommista chieda 400 euro per 4 gomme nuove. Prima di dire di si, si dovrebbero confrontare i prezzi su uno dei tanti comparatori presenti sul web scrivendo la misura dei propri pneumatici. Potrebbe capitare infatti che su internet lo stesso modello costi solo 300 euro. In quel caso ci sono due possibilità, comprare le gomme online e portarle dal gommista oppure dire a quest’ultimo di averle trovate a un prezzo più basso e chiedere quindi uno sconto.

Correggere la pressione, la centratura e la convergenza

Per risparmiare sull’acquisto degli pneumatici si dovrebbe far durare il più possibile questi ultimi controllando la pressione, la convergenza e la centratura. Tali controlli molto spesso vengono eseguiti dai gommisti o dai meccanici gratuitamente o a basso costo per fidelizzare i clienti. Facendoli con frequenza si potranno evitare delle spese inutili e in più le proprie gomme avranno una vita più lunga.

Fare manutenzione delle gomme è importante

Gli pneumatici durano di più se vengono curati nel modo giusto, come succede del resto anche con la lavatrice o con la caldaia. Spesso però gli automobilisti le usano senza pensarci troppo. Le gomme, però, se vengono trattate bene possono durare di più.

Ecco un esempio:

quando le temperature scendono sotto lo zero, gli pneumatici possono indurirsi e iniziare a screpolarsi. Per evitare che ciò accada, basta utilizzare dei copri gomme e parcheggiare l’automobile in garage. Esistono anche degli spray protettivi rigeneranti che nutrono la superficie della gomma e la proteggono dal freddo, dalla polvere e dal sole.

Potrebbe capitare anche che la propria gomma si fori. In questo caso, si potrebbe optare per uno spray sigillante per pneumatici prima di arrivare dal gommista se non si sa cambiare la ruota. Si tratta ovviamente di una soluzione provvisoria ma utile in caso di emergenza e che farà risparmiare in quanto si eviterà di chiamare il carroattrezzi.

Preservare lo stato dello pneumatico quando si guida su strada

Non tutti sanno che lo stile di guida fa la differenza nella durata delle gomme. Queste ultime, infatti, trattate con delicatezza possono durare molti chilometri in più rispetto ad altre sottoposte a continue sollecitazioni.

Manovre azzardate, partenze a razzo al semaforo, seppure nei limiti di velocità, stressano gli pneumatici e li consumano prima del tempo.

Uno stile di guida più fluido, invece, con frenate dolci, accelerazioni graduali e curve affrontate con attenzione, può preservarne la vita e lo stato.