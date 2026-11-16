Hugo Boss cambia guida, esce Grieder e arriva David Epstein, l’uomo di Frasers

Daniel Grieder lascia il 31 dicembre e dal 1° gennaio arriva un manager di Frasers, il gruppo di Mike Ashley che a ottobre ha preso il controllo

IPA Agency Daniel Grieder lascerà la guida di Hugo Boss il 31 dicembre

Hugo Boss volta pagina. Daniel Grieder, amministratore delegato dal giugno 2021, lascerà l’azienda il 31 dicembre. La formula scelta dal gruppo è quella di rito: dimissioni “su sua richiesta”. Il manager ha parlato del momento giusto per passare il testimone a una nuova generazione di dirigenti. Dal 1° gennaio 2027 il suo posto sarà di David Epstein.

Il nome del successore dice molto sul nuovo equilibrio di potere a Metzingen. Epstein arriva direttamente da Frasers Group, il gruppo britannico del retail fondato da Mike Ashley, dove lavora da oltre dieci anni e dove dal 2024 era chief brand partnerships officer. In quel ruolo seguiva i rapporti con i marchi dello sport, del premium e del lusso. In precedenza aveva guidato per cinque anni le divisioni premium e lusso, contribuendo al riposizionamento del gruppo verso l’alto di gamma.

Il controllo di Frasers

Hugo Boss

Frasers non è un azionista qualunque. A giugno aveva lanciato un’offerta pubblica di acquisto da 38 euro per azione, respinta dai vertici della casa tedesca, che aveva comunque portato la sua quota al 47,89%. A ottobre ha superato il 50% del capitale e ne ha preso il controllo. Il ridisegno del vertice, però, era già cominciato.

Il primo passaggio ha riguardato il consiglio di sorveglianza. A settembre il presidente Stephan Sturm si è fatto da parte dopo un confronto con l’azionista, e al suo posto è salito Michael Murray, amministratore delegato di Frasers e genero di Ashley. Poi è toccato alla finanza: Yves Müller, direttore finanziario e operativo, ha lasciato dopo quasi dieci anni ed è stato sostituito da Ivica Maric, un interno.

L’ultimo a uscire, prima di Grieder, è Oliver Timm. Il responsabile commerciale lascerà il 30 novembre. In quattro mesi il gruppo avrà cambiato presidente, amministratore delegato, direttore finanziario e capo delle vendite.

L’eredità di Grieder

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Grieder, svizzero, 64 anni, era arrivato da Tommy Hilfiger con l’obiettivo di svecchiare il marchio. La sua strategia, battezzata “Claim 5”, puntava a un pubblico più giovane e più largo. Sotto la sua gestione Hugo Boss ha rilanciato le due linee Boss e Hugo, ha rafforzato la rete di negozi e di partner e ha costruito una piattaforma che integra punti vendita fisici e canale digitale.

I primi anni avevano dato ragione al manager, con il titolo salito ai massimi storici. Poi la frenata dei consumi ha cancellato quei guadagni. Nel primo semestre 2026 le vendite a cambi costanti sono scese dell’8%, con un calo del 9% nel secondo trimestre. Il risultato operativo del trimestre si è fermato a 59 milioni di euro, pari a un margine del 6,5%.

A inizio novembre è arrivata anche la revisione delle stime. Per l’intero 2026 il gruppo prevede ora un calo delle vendite a cambi costanti nella parte alta della singola cifra e un risultato operativo compreso tra 250 e 300 milioni di euro.

Le sfide del nuovo ceo

A Epstein tocca ora un compito doppio: riportare il gruppo alla crescita e definire il posto di Hugo Boss dentro la galassia Frasers, che controlla insegne come Sports Direct, Flannels e House of Fraser. Sui suoi piani, per ora, la società non ha fornito dettagli. Il primo banco di prova sarà il bilancio 2026, atteso nei primi mesi del nuovo anno.