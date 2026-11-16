Hugo Boss cambia guida, esce Grieder e arriva David Epstein, l’uomo di Frasers

Hugo Boss volta pagina. Daniel Grieder, amministratore delegato dal giugno 2021, lascerà l’azienda il 31 dicembre. La formula scelta dal gruppo è quella di rito: dimissioni “su sua richiesta”. Il manager ha parlato del momento giusto per passare il testimone a una nuova generazione di dirigenti. Dal 1° gennaio 2027 il suo posto sarà di David Epstein.
Il nome del successore dice molto sul nuovo equilibrio di potere a Metzingen. Epstein arriva direttamente da Frasers Group, il gruppo britannico del retail fondato da Mike Ashley, dove lavora da oltre dieci anni e dove dal 2024 era chief brand partnerships officer. In quel ruolo seguiva i rapporti con i marchi dello sport, del premium e del lusso. In precedenza aveva guidato per cinque anni le divisioni premium e lusso, contribuendo al riposizionamento del gruppo verso l’alto di gamma.
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Il controllo di Frasers
Frasers non è un azionista qualunque. A giugno aveva lanciato un’offerta pubblica di acquisto da 38 euro per azione, respinta dai vertici della casa tedesca, che aveva comunque portato la sua quota al 47,89%. A ottobre ha superato il 50% del capitale e ne ha preso il controllo. Il ridisegno del vertice, però, era già cominciato.
Il primo passaggio ha riguardato il consiglio di sorveglianza. A settembre il presidente Stephan Sturm si è fatto da parte dopo un confronto con l’azionista, e al suo posto è salito Michael Murray, amministratore delegato di Frasers e genero di Ashley. Poi è toccato alla finanza: Yves Müller, direttore finanziario e operativo, ha lasciato dopo quasi dieci anni ed è stato sostituito da Ivica Maric, un interno.
L’ultimo a uscire, prima di Grieder, è Oliver Timm. Il responsabile commerciale lascerà il 30 novembre. In quattro mesi il gruppo avrà cambiato presidente, amministratore delegato, direttore finanziario e capo delle vendite.
L’eredità di Grieder
Grieder, svizzero, 64 anni, era arrivato da Tommy Hilfiger con l’obiettivo di svecchiare il marchio. La sua strategia, battezzata “Claim 5”, puntava a un pubblico più giovane e più largo. Sotto la sua gestione Hugo Boss ha rilanciato le due linee Boss e Hugo, ha rafforzato la rete di negozi e di partner e ha costruito una piattaforma che integra punti vendita fisici e canale digitale.
I primi anni avevano dato ragione al manager, con il titolo salito ai massimi storici. Poi la frenata dei consumi ha cancellato quei guadagni. Nel primo semestre 2026 le vendite a cambi costanti sono scese dell’8%, con un calo del 9% nel secondo trimestre. Il risultato operativo del trimestre si è fermato a 59 milioni di euro, pari a un margine del 6,5%.
A inizio novembre è arrivata anche la revisione delle stime. Per l’intero 2026 il gruppo prevede ora un calo delle vendite a cambi costanti nella parte alta della singola cifra e un risultato operativo compreso tra 250 e 300 milioni di euro.
Le sfide del nuovo ceo
A Epstein tocca ora un compito doppio: riportare il gruppo alla crescita e definire il posto di Hugo Boss dentro la galassia Frasers, che controlla insegne come Sports Direct, Flannels e House of Fraser. Sui suoi piani, per ora, la società non ha fornito dettagli. Il primo banco di prova sarà il bilancio 2026, atteso nei primi mesi del nuovo anno.