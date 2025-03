La nuova patente digitale europea durerà 15 anni invece che 10, mentre quella per autobus e camion sarà accessibile tre anni in anticipo rispetto alle norme attuali

Fonte: ANSA Ridotta l'età per guidare i camion

Il Consiglio europeo e il Parlamento dell’Ue hanno raggiunto un accordo per la riforma del funzionamento delle patenti di guida in tutta l’Unione. Se il piano fosse definitivamente approvato, la durata del documento passerebbe da 10 a 15 anni per auto e moto.

Una novità molto importante è anche l’abbassamento dell’età per la guida di autobus e camion e di quella per la guida accompagnata di questi mezzi. Inoltre la patente digitale dovrà essere riconosciuta in tutti gli Stati membri.

La nuova patente digitale europea

L’accordo sulla nuova patente digitale dovrà passare attraverso l’approvazione del Coreper, Comitato dei rappresentanti permanenti al Consiglio europeo e infine della stessa Eurocamera prima di diventare esecutivo, ma non sembrano esserci ostacoli reali verso la sua attuazione.

La patente europea digitale non sostituirà quella fisica, ma la affiancherà nell’ambito del progetto European Digital Identity Wallet, che vuole favorire la smaterializzazione dei documenti di identità. In Italia, il piano è stato attuato attraverso IT Wallet. Diversi documenti, tra cui la patente stessa, possono infatti essere caricati sul proprio telefono. Per averci accesso è sufficiente entrare nell’App Io.

Le novità per auto e moto

Oltre all’aumento della durata della patente, che dovrebbe ridurre la mole di pratiche burocratiche per il rinnovo, ci sono alcune altre novità per i conducenti di auto e moto, che riguardano soprattutto chi si avvicina alla guida per la prima volta:

il periodo di prova per i neopatentati aumenterà da uno a due anni;

aumenteranno le sanzioni per i neopatentati trovati alla guida sotto effetto di alcol o altri stupefacenti;

le procedure per il controllo medico saranno omologate in tutti i Paesi membri.

L’obiettivo di questa misura è principalmente quello di rendere la legislazione europea univoca, in modo da favorire la diffusione della patente digitale e il suo riconoscimento entro il 2030.

Età più bassa per guidare autobus e camion

Un altro ambito in cui il nuovo accordo agisce è quello della guida dei mezzi pesanti. L’età per iniziare a guidare autobus e camion infatti si abbassa, permettendo un avvicinamento più rapido a un settore che, negli ultimi anni, sta soffrendo di mancanza di personale: