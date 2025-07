Le date da segnare ad agosto sui pagamenti Inps, in attesa del calendario ufficiale: gli appuntamenti per gli accrediti dell'Assegno unico, pensioni e Naspi

ANSA Il calendario dei pagamenti Inps ad agosto

Pagamenti Inps da segnare in agenda ad agosto. In attesa del calendario ufficiale per il prossimo mese, ecco le date da cerchiare in rosso da coloro che attendo gli accrediti di pensioni, Assegno unico, Naspi e altri trattamenti previdenziali da parte dell’Istituto.

In particolare, l’Ente previdenziale ha pubblicato il calendario ufficiale relativi ai versamenti del secondo semestre del 2025 destinati ai beneficiari dell’AUU.

I pagamenti dell’Assegno unico

Con il messaggio n.2229 del 14 luglio, l’Inps ha comunicato le date fino a dicembre dei pagamenti per il sostegno economico riconosciuto alle famiglie con figli a carico, fino al compimento di 21 anni a determinate condizioni, senza limiti d’età per i figli con disabilità.

A partire dall’accredito per il mese corrente, nelle giornata di lunedì 21 e martedì 22 luglio, i pagamenti dell’Assegno unico (per le prestazioni erogate attualmente senza modifiche) cadranno fino al termine del 2025 in queste date:

20-21 agosto;

22-23 settembre;

20-21 ottobre;

20-21 novembre;

17-19 dicembre.

L’Inps ricorda in ogni caso che, come da norma, il versamento della prima rata dell’Assegno unico viene effettuato nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Stessa data in cui vengono riconosciuti eventuali conguagli a credito o a debito sugli importi.

La cifra ricevuta da ogni famiglia avente diritto varierà a seconda dell’Isee presentato nella richiesta e sulla base dell’età, del numero dei figli e di eventuali condizioni di disabilità.

Grazie all’adeguamento al costo della vita scattato a gennaio di quest’anno, i genitori di neonati con meno di 12 mesi riceveranno un aumento del 50% dell’importo fino al compimento di un anno, le famiglie con almeno 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro un incremento dell’assegno del 50% per i figli tra 1 e 3 anni, mentre le famiglie con almeno 4 figli beneficeranno di aumento di 150 euro al mese.

Il calendario delle pensioni

Tra i pagamenti Inps attesi da milioni di italiani rientrano anche i trattamenti pensionistici, che vengono versati nel primo giorno bancabile di ogni mese.

Anche ad agosto le pensioni saranno accreditate a partire dal giorno 1, che cade di venerdì, sia per coloro che lo ricevono direttamente su conto corrente bancario o postale, sia per chi ritira la somma in contanti per un massimo di mille euro netti.

Chi si presenta negli uffici delle Poste italiane deve seguire il calendario degli appuntamenti in ordine alfabetico fino al 7 agosto, eccetto domenica 3 e solo la mattina nella giornata di sabato 2.

Sul cedolino della pensione, consultabile sulla sezione MyInps, è possibile verificare le date del pagamento

Pagamenti Naspi

In mezzo al mese sono previsti anche i versamenti degli importi di Naspi e Dis-Coll, i due sussidi principali destinati ai disoccupati: in questo caso non sono però stabilite date precise e per conoscere il giorno dell’accredito è necessario accedere al proprio Fascicolo previdenziale nel sito dell’Inps.