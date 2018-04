Nuova truffa svuota conto per la prepagata PostePay

editato in: da

Una nuova truffa ai danni dei possessori della carta prepagata PostePay. I fenomeni di phishing, che in inglese significa letteralmente pescare, sono sempre più frequenti e anche una delle carte più diffuse non è immune. La tipologia è sempre molto simile e, nonostante questo, funziona: gli hacker cercano di ottenere dati sensibili attraverso l’uso di comunicazioni finte e che non arrivano direttamente dall’azienda. In questo caso il mezzo per arrivare ai possessori della prepagata è il messaggio sul telefonino. Pare che le persone coinvolte siano clienti di praticamente tutte le compagnie telefoniche: Tim, Wind, Vodafone e 3 Italia e l’invio del messaggio avviene soprattutto tramite il tradizionale messaggio sul cellulare.

Il testo inviato cerca di sollecitare i clienti PostePay a cliccare sul link se non si visualizza correttamente il messaggio. Il malcapitato, facendo quanto richiesto, si ritrova indirizzato dal browser del cellulare su una finta pagina del sito di Poste Italiane. E la truffa a volte funziona anche perché le immagini, la grafica e il linguaggio sono molto simili a quelli utilizzati sul sito ufficiale.

A quel punto la richiesta è quella di inserire i propri dati della carta prepagata. Le motivazioni sono sempre diverse ma efficaci. Ad esempio la carta è stata bloccata o scuse simili. Se si fa quanto richiesto si è caduti nella rete di chi fa phishing, perché a quel punto sono stati forniti i dati per accedere al proprio profilo personale ed è facile che ci si possa ritrovare con ammanchi importanti sulla propria carta di credito prepagata.

Sembra che la truffa al momento stia girando di cellulare in cellulare soprattutto tramite Sms.

Per evitare spiacevoli inconvenienti è sempre un bene partire dal presupposto di non fidarsi mai di queste comunicazioni e, se si riceve un messaggio ambiguo, è buona regola contattare il servizio clienti di Poste Italiane per segnalare, chiedere chiarimenti o verificare la veridicità del messaggio. Anche se Poste Italiane non fa mai uso di messaggi, mail o chat per chiedere i dati dei clienti.

Sulla pagina Facebook dell’azienda Poste Italiane è stata introdotta una rubrica relativa alle pillole di sicurezza per difendersi e dedicata alla sicurezza su internet.