Quali sono le migliori offerte di conti correnti a canone zero e a zero spese di marzo 2025. Alcune offrono generosi tassi di interesse promozionali e buoni regalo

Quali sono i migliori conti correnti di marzo 2025?

Inflazione e incertezze sul futuro spingono le famiglie e i lavoratori ad abbattere le uscite mensili. Tra tutte ci sono quelle sul conto corrente. Esistono opzioni che permettono di tagliare le spese e che prevedono il canone zero. Vediamo quali sono le migliori offerte di marzo 2025.

Quali conti correnti scegliere a marzo 2025

Sono diverse le offerte di conti correnti a zero spese fruibili da tutti e non solo da determinate categorie di persone come gli under 35. Molti di questi prodotti, poi, offrono anche dei regali come buoni promozionali o tassi di interesse generosi.

Tra le migliori offerte disponibili sul mercato ci sono:

conto Arancio di banca Ing;

conto online Crédit Agricole;

conto corrente Bbva.

Tutti i vantaggi di conto Arancio

Il conto Arancio Light di banca Ing costa zero euro al mese e inclusi nel canone ci sono la carta di debito Mastercard e la possibilità di effettuare bonifici gratis fino a 50mila euro. Inoltre non si pagano gli F24, i Mav e Rav.

Se si sceglie l’opzione Arancio più, invece, si pagano 5 euro al mese che sono azzerabili se si accredita lo stipendio. Con tale opzione non si paga il canone della carta di debito Mastercard, non si pagano i bonifici istantanei, gli F24, i Mav, i Rav, i bollettini, i Cbill e le operazioni con PagoPa. È inolgtre gratuito il canone della carta di credito Mastercard Gold.

Chi apre un conto corrente Arancio e durante l’apertura sceglie anche il conto deposito Arancio entro il 22 marzo 2025 può ricevere inoltre un tasso di interesse lordo del 4% sui depositi. Bisogna però attivarli con un bonifico entro il 31 maggio prossimo e accreditare lo stipendio o investire almeno 40mila euro entro la data indicata.

Chi apre questo conto, infine, può ricevere un buono Amazon da 50 euro per ogni amico che sceglie Ing fino a un massimo di dieci amici. Questi ultimi, invece, possono ricevere fino a 200 euro di buoni regali Amazon.

Crédit Agricole: sconti e promozioni

Anche il conto corrente online di Crédit Agricole è a zero spese di canone. Inoltre i bonifici Sepa online sono gratuiti così come i servizi della home banking e dalla app. I bonifici Sepa verso la medesima banca si pagano invece 8 euro così come quelli allo sportello verso altre banche. Gli istant Sepa sono invece gratuiti come il servizio di domiciliazione bancaria.

Aprendo questo conto, poi, si può contare del tasso promozionale del conto deposito che è del 2,50% annuo lordo per vincoli a 3 mesi e del 2,25% per quelli a 6 mesi.

Conto BBva: quali sono i bonus

Costa zero euro al mese anche il conto Bbva che offre il 3,5% lordo per i primi sei mesi. Al termine di tale periodo, poi, la remunerazione sul proprio saldo continua in quanto il tasso viene aggiornato ogni tre mesi in linea con il mercato. In più, si ottiene il 3,5% di cashback sui propri acquisti con la carta di debito Bbva per i primi sei mesi e per una spesa massima di 250 euro al mese.

Gli altri servizi offerti a zero euro sono la possibilità di effettuare bonifici Sepa istantanei e ordinari, il prelievo in contanti nella zona euro a partire da 100 euro e gli acquisti in valuta estera. Inoltre non si paga nulla per la domiciliazione bancaria, per i pagamenti con F24 semplificato e per il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2026.

È possibile poi ricevere 20 euro per ogni persona che si invita e apre un conto Bbva fino a 200 euro. Gli amici, invece, ricevono una ricompensa di 10 euro e possono continuare a guadagnare invitando a loro volta degli amici.

I migliori conti correnti a canone zero

Tra i migliori conti correnti a canone zero di marzo 2025 ci sono:

conto WeBank;

conto Widiba classic;

conto corrente Fineco.

Canone zero con WeBank: come funziona

Il conto WeBank per i nuovi correntisti è a canone zero. Offre inoltre un deposito titoli gratuito per la gestione dei risparmi con oltre quattromila fondi & Sicav delle migliori case di gestione. In più, i bonifici ordinari e istantanei in Italia e nell’area euro sono gratuiti così come gli F23, F24, i Mav, i Rav, le ricariche del cellulare e la domiciliazione delle bollette.

Con questa tipologia di conto, infine, si ottiene un tasso annuo lordo del 3% fino al 30 giugno 2025 sulle giacenze dai 3.000euro a 100.000euro.

Widiba Classic: canone gratuito per 12 mesi

Tra i migliori conti correnti c’è anche Widiba classic il cui canone è gratuito per dodici mesi per i nuovi clienti. Il costo diventa poi di 4,50 euro che sono azzerabili se si utilizzano alcuni determinati servizi del conto.

Con quest’ultimo, poi, non si pagano la carta di debito, i bonifici Sepa, i prelievi dagli Atm del gruppo Mps o di altre banche in Italia per importi sopra i 100 euro e gli addebiti diretti. Inoltre sono gratuiti gli F23, gli F24, i Mav, i Rav, i RiBa e le ricariche telefoniche nonché i versamenti in contanti e con gli assegni presso gli Atm evoluti Mps.

Non si paga nulla neanche per le linee di risparmio libere e vincolate o per la Pec e la firma digitale. Chi lo apre entro il 9 aprile, infine, ottiene un tasso annuo lordo del 3% sui vincoli di almeno 5.000euro a 6 mesi.

Il conto Fineco a canone zero

Il conto Fineco per i primi dodici mesi è a canone zero. Poi il costo diventa di 3,95 euro al mese che sono però azzerabili se si ha almeno uno dei requisiti richiesti dalla banca. I prelievi superiori ai 99 euro agli Atm in sul circuito Bancomat sono gratuiti così come lo sono i bonifici Sepa. Questi ultimi in uscita verso la Svizzera e San Marino costano invece 9,95 euro.

Non si paga poi nulla per i versamenti in contanti o con assegni presso gli Atm evoluti Unicredit, per i pagamenti Mav e Rav e per gli addebiti diretti SSD. Sono gratuiti inoltre i servizi di ricarica telefonica, l’F24 per pagare le tasse, il servizio di custodia dei titoli e il trasferimento automatico dei titoli e dei fondi. Per la carta di debito, invece, si pagano 9,95 euro all’anno mentre per quella di credito 19,95 euro all’anno.