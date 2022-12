Lotteria Italia: come funziona e come si gioca. Biglietti, premi e estrazione finale

Fonte: ANSA La tabaccheria in cui è stato vinto il primo premio della Lotteria Italia 2021 da 5 milioni di euro

Come ogni anno, anche quest’anno, da settembre alla fine delle vacanze natalizie, è possibile partecipare alla Lotteria Italia, lo speciale concorso che può riservare premi milionari, fino a quello di prima categoria da ben 5 milioni di euro. Anche per questo 2022 l’estrazione finale dei premi di prima categoria sarà il 6 gennaio 2023, durante la puntata speciale della trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno” abbinata alla Lotteria Italia 2022.

Il biglietto costa 5 euro e offre ricchi premi. Inoltre, registrando il biglietto potete partecipare all’estrazione dei premi giornalieri comunicati fino al 23 dicembre durante la trasmissione televisiva “E’ sempre mezzogiorno!” abbinata alla Lotteria Italia 2022, il programma in onda su RAI UNO tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore dalle 11:55.

Ma vediamo nel dettaglio come si gioca e quanto si vince.

Lotteria Italia, come funziona

La Lotteria Italia è regolamentata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne disciplina le modalità di partecipazione, di vincita e di richiesta riscossione dei premi relativi alle estrazioni giornaliere, annunciati durante la trasmissione televisiva RAI “È sempre mezzogiorno!”, e all’estrazione finale.

L’edizione della Lotteria Italia 2022 è iniziato il 19 settembre 2022 e si conclude il 6 gennaio 2023. I giocatori possono partecipare alle estrazioni dei premi di prima, seconda e terza categoria acquistando uno o più biglietti in formato cartaceo o in formato digitale.

I premi

La Lotteria Italia prevede il primo premio di prima categoria da 5 milioni di euro. Sono poi previsti ulteriori premi il cui importo sarà determinato il giorno dell’estrazione dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Ma soprattutto, è possibile ogni giorno partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “E’ sempre mezzogiorno!”.

Come sapere se si vince

Come fare a sapere se si ha vinto, con il biglietto della Lotteria Italia, uno dei premi attribuiti dall’estrazione finale? Il numero di serie dei biglietti vincenti e il relativo importo vengono:

comunicati in diretta il 6 gennaio 2023 (solo i premi di prima categoria), all’interno della trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno”

riportati nel Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2022, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli http://www.adm.gov.it e sul sito http://www.lotteria-italia.it

pubblicati su giornali e siti web.

In un biglietto cartaceo il numero di serie si trova nell’area in basso, come indicato qui:

In un biglietto acquistato online il numero di serie del biglietto si trova anche nel promemoria di gioco, come indicato qui:

Come riscuotere il premio

Per riscuotere il premio, attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, c’è tempo fino al 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito http://www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2022.

Biglietto cartaceo

In caso di biglietto cartaceo, il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta

qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale: la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti:

pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo

accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Biglietto acquistato online

In caso di biglietto online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso:

una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o

direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta.

presentando questa documentazione:

stampa del promemoria di gioco, recuperabile dalla sezione “Movimenti e Giocate” del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco

documento d’identità del titolare del conto gioco

codice fiscale del titolare del conto gioco

codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita.

Il vincitore potrà scegliere una modalità di pagamento tra:

pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera

accredito sul proprio conto corrente bancario

accredito sul proprio conto corrente postale.

In caso di smarrimento del biglietto vincente:

biglietto cartaceo: i premio può essere reclamato solo e unicamente dietro presentazione del biglietto integro e in originale, quindi, in caso di smarrimento il premio non potrà essere pagato

biglietto acquistato online: il promemoria di gioco può essere sempre recuperato dalla sezione “Movimenti e Giocate” del proprio profilo di conto gioco o dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco.

Quando viene pagato il premio

Di regola, il pagamento avviene entro 45 gironi dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita.

Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2023, saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Informazioni

Per info potete anche chiamare ogni giorno dalle 7:00 alle 20:00 il umero verde 800 929394 o inviare una mail a info@mylotteries.it