ICE-Ankorstore per l’export Made in Italy: come partecipare

Hai un brand e vuoi proporre i tuoi prodotti Made in Italy ai rivenditori di tutta Europa? Il nuovo accordo siglato tra l’Agenzia ICE e Ankorstore è la tua occasione. Il progetto ti permette sbarcare su Ankorstore, uno dei più grandi e-commerce B2B d’Europa, caratterizzato da una crescita costante e un valore stimato di circa 2 miliardi di dollari nel 2022.

Ankorstore ti mette in contatto con i piccoli commercianti indipendenti interessati alle eccellenze italiane. I retailer operano nei 4 più importanti mercati europei: Francia, Regno Unito, Germania e Spagna. Potrai, quindi, iniziare il tuo processo di internazionalizzazione, aprendo una vetrina sul marketplace e usufruendo di tante attività promozionali.

L’iniziativa verrà presentata in streaming il 13 Dicembre 2023 durante il webinar a cui parteciperanno i referenti dell’Agenzia ICE, Ankorstore e Italiaonline, che si occupa di promuovere l’iniziativa.

Scopriamo i dettagli.

Come nasce l’accordo ICE e Ankorstore

L’accordo ICE-Ankorstore si inserisce all’interno del Patto per l’Export che vede nell’e-commerce lo strumento di punta per favorire l’internazionalizzazione del Made in Italy.

Il progetto vuole incentivare le aziende italiane ad operare nel digital export. A tal fine, prevede una serie di iniziative. Innanzitutto, verranno coinvolte fino a 100 aziende italiane che potranno vendere i propri prodotti sul marketplace tramite una vetrina esclusiva. I prodotti saranno sponsorizzati in un’apposita sezione, la “Made in Italy Boutique“, incentrata sui valori di artigianalità, qualità superiore, eleganza, stile, arte e tradizione.

Le aziende potranno aumentare la propria visibilità grazie a una serie di campagne di comunicazione online gratuite e finanziate interamente da Agenzia ICE, da realizzarsi tramite newsletter, e-mail marketing diretto, banner pubblicitari, top bar e tile all’interno della piattaforma, sponsorizzazioni su Google e i social media, azioni di retargeting network, PR e partecipazione a eventi promozionali, come fiere di settore.

Quali sono i vantaggi per i brand Made in Italy

L’iniziativa offre la concreta possibilità di aumentare le vendite concentrandosi sui più interessanti mercati europei. Durante l’inserimento dei prodotti nella Made in Italy Boutique, le aziende non verranno lasciate sole, anzi beneficeranno di un supporto completo in fase di inserimento da parte di Ankorstore, insieme ad una formazione dettagliata sull’utilizzo della piattaforma.

Il lancio della Made in Italy Boutique è stato studiato nei particolari. Per esempio, verrà inserito un banner fisso sulla homepage della piattaforma per una settimana che offrirà un’occasione unica per aumentare la visibilità dei brand Made in Italy selezionati.

Un altro vantaggio è quello di avere a disposizione un anno intero per promuoversi online in modo totalmente gratuito, riuscendo anche ad acquisire nuove competenze ed esperienze utili all’intera organizzazione.

Come partecipare al progetto ICE-Ankorstore: i requisiti da rispettare

Le 100 aziende italiane che aderiranno al progetto ICE-Ankorstore dovranno rispettare specifici requisiti, tra cui:

produrre esclusivamente in Italia;

essere proprietarie di un brand;

inserire prodotti rivolti unicamente al B2C per un target di consumatori di fascia medio-alta;

avere esperienza con la vendita all’ingrosso e con la vendita su e-commerce;

avere un sito web che riporti chiaramente l’identità del brand e l’offerta di prodotti

Le aziende interessate possono partecipare al webinar informativo “EXPORT DIGITALE B2B – Esporta il Made in Italy online grazie al marketplace per i commercianti indipendenti”, così strutturato:

– Intervento introduttivo e Moderatore: Italiaonline

– Intervento Luigi Ferrelli, Direttore Ufficio ICE di Parigi 10 minuti

– Intervento Italiaonline 15 minuti

– Intervento Ankorstore – Fabio Musillami 15 minuti

– Il progetto ICE-Ankorstore – Flavia De Falco Servizi Digitali alle Imprese, Agenzia ICE 15 minuti

– Q&A 15 minuti

Il webinar, del tutto gratuito, si svolgerà il 13 Dicembre 2023, con la collaborazione di Italiaonline, Agenzia ICE e Ankorstore.

Per partecipare clicca qui.