Sito internet di Fwu Fwu, lettere di rimborso in arrivo

Circa 110mila risparmiatori italiani stanno per ricevere la lettera del tribunale del Lussemburgo che li informa di quanto otterranno come rimborso dalla liquidazione di Fwu Life Insurance, compagnia assicurativa fallita alla fine di gennaio 2025. La procedura dovrebbe cercare di colmare il vuoto dalla bancarotta della società, che in Italia ammonta a 300 milioni di euro.

Per i consumatori è possibile sia accettare sia rifiutare l’importo calcolato dal liquidatore. Nel secondo caso bisogna però allegare la documentazione che spiega il motivo del rifiuto. La possibilità di ottenere rimborsi scade nel 2028, ma i rimborsi dovrebbero cominciare ad arrivare prima.

La lettera ai risparmiatori di Fwu

Le lettere che stanno arrivando in questi giorni a decine di migliaia di risparmiatori italiani dal tribunale del Lussemburgo contengono informazioni fondamentali. All’interno si trova infatti il prospetto che spiega nel dettaglio l’ammontare del risarcimento che il liquidatore ha stimato a seguito del fallimento di Fwu Life Insurance.

Le polizze offerte dalla compagnia erano principalmente di due tipi:

unit-linked, il cui rendimento dipende dall’andamento di un fondo di investimento sul mercato;

non unit-linked, con un rendimento fisso.

Per questa ragione il prospetto potrebbe contenere più di una voce. Sarà comunque incluso il totale del rimborso, che il risparmiatore dovrà accettare o rifiutare.

Nel caso in cui si preveda di rifiutare sarà necessario inviare al liquidatore della società un proprio prospetto, con il rimborso a cui si ritiene di avere diritto. Bisognerà inoltre allegare la documentazione che sostenga il proprio reclamo. In caso questo venga rifiutato, si può sempre fare ricorso presso il tribunale del Lussemburgo.

Quando arriveranno i rimborsi

C’è però una novità per quanto riguarda le tempistiche per la presentazione della propria richiesta di rimborso. Il tribunale ha stabilito che la data è fissata a tre anni dalla dichiarazione di liquidazione di Fwu, quindi al 31 gennaio del 2028. Solo le richieste presentate entro questa data potranno essere accolte, mentre tutte quelle che arriveranno successivamente saranno considerate prescritte.

Non bisognerà comunque aspettare il 2028 per iniziare a ottenere i propri rimborsi. Il tribunale ha assicurato infatti che il pagamento comincerà molto prima, e il denaro arriverà in diverse tranche. Non esiste però ancora un calendario preciso. Le tempistiche definitive dipenderanno dal numero di richieste che arriveranno, ma anche dalla possibilità di intoppi di vario tipo.

Ci sono infatti già stati diversi problemi tecnici per accedere al database di Fwu e contattare direttamente i clienti. Il tribunale, attraverso il lavoro dei tecnici, è riuscito a recuperare le informazioni di 50mila clienti, ma rimarrebbero ancora oltre 250 moduli da spedire.

Il fallimento di Fwu

Nel luglio del 2024 la grande compagnia assicurativa tedesca Fwu è stata dichiarata insolvente, quindi incapace di ripagare i propri debiti. È cominciato quindi un piano di risanamento dei conti. La società non è però riuscita a rispettare gli impegni e quindi la Caa, l’ente di vigilanza assicurativa del Lussemburgo, dove la filiale principale dell’azienda aveva sede, ha avviato la liquidazione.

Nel fallimento sono rimasti coinvolti decine di migliaia di risparmiatori in Italia, Spagna, Germania e altri Paesi europei. Gli ex clienti della compagnia devono ora attendere il risultato della procedura di liquidazione per riottenere almeno in parte il proprio investimento.