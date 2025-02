Fonte: Sito internet di Fwu Italia Fwu in liquidazione, la procedura per l’ammissione al passivo

Stanno emergendo nuove informazioni dettagliate sul caso dei risparmiatori e contraenti coinvolti nel fallimento della compagnia assicurativa Fwu Life. L’Autorità di vigilanza lussemburghese, il Commissariat aux Assurances, ha pubblicato sul proprio sito ulteriori informazioni, incluse le Faq relative alla liquidazione di Fwu Life Insurance.

La situazione in breve

Nei chiarimenti forniti dall’Autorità del Lussemburgo, si sottolinea, ad esempio, che i contraenti non perderanno l’intero ammontare dei loro risparmi, nonostante la liquidazione della compagnia assicurativa Fwu Life Insurance Lux Sa. Il credito dei contraenti sarà determinato dal liquidatore in base al valore di liquidazione dei contratti. I clienti riceveranno una nota informativa dal liquidatore, contenente l’importo del loro credito, insieme alla dichiarazione di credito precompilata.

“Entro sei mesi dalla sentenza (e comunque, al massimo, entro il 31 luglio 2025), i contraenti riceveranno una lettera dal liquidatore al loro ultimo indirizzo noto alla compagnia assicurativa – spiegano le Faq – Tale lettera conterrà una dichiarazione di credito precompilata (con l’indicazione dell’importo della domanda ammissibile) e una nota informativa. I contraenti devono firmare la dichiarazione di credito e restituirla entro e non oltre il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza”.

Le date da ricordarsi

I 120mila italiani interessati al fallimento di Fwu Life non sono obbligati ad accettare l’importo del credito indicato nella dichiarazione di credito precompilata che riceveranno. In base ai documenti giustificativi che dovranno allegare, potranno indicare l’importo che ritengono di avere diritto a ricevere. È fondamentale, però, che restituiscano la dichiarazione di credito firmata all’indirizzo fornito. Se il documento non viene restituito entro il 31 gennaio 2028, i contraenti non saranno ammessi alla procedura di liquidazione, nemmeno per l’importo inizialmente indicato dal liquidatore.

Qualora il liquidatore rifiutasse di rivalutare l’importo del credito, i contraenti potranno ricorrere al Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo entro 40 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata del liquidatore, pena decadenza. Se non vengono rispettati i termini, l’importo contestato verrà definitivamente respinto. Se il ricorso viene depositato entro i termini, il Tribunale di primo grado di Lussemburgo deciderà sulla causa presentata dai contraenti.

In merito alla tempistica, le Faq precisano che “il pagamento a tutti i contraenti richiederà tempo“, ma che “in questa fase non è possibile stabilire una scadenza precisa”. Il liquidatore dovrà inventariare gli attivi e gestire le richieste di credito. Non sono inoltre previsti interessi legali per il ritardo, a condizione che sia giustificato dalle operazioni di liquidazione.

Il commento di Confconsumatori

Confconsumatori ha definito come ottima questa procedura: “Non conta fare la corsa a presentare la domanda per primi, perché tutti i contraenti saranno trattati in modo uguale, indipendentemente dal momento in cui dichiarano il loro credito e dal loro Paese di residenza, a condizione che dichiarino il loro credito entro i termini e le condizioni prescritte. Nella sentenza di liquidazione si prevede che gli attivi finanziari (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, ecc.) in cui Fwu Life Insurance Lux ha collocato i risparmi dei contraenti per i contratti assicurativi unit-linked siano vendute il più rapidamente possibile”.