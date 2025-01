La società sarà messa in liquidazione coatta. Allarme per 100mila risparmiatori italiani, cosa succede adesso

Il fallimento del gruppo assicurativo lussemburghese Fwu rischia di travolgere almeno 100mila italiani, con un controvalore complessivo di circa 300 milioni di euro in polizze vita che potrebbero diventare carta straccia. Ieri, sul proprio sito, la compagnia ha comunicato il fallimento del piano di rientro e la conseguente messa in liquidazione coatta, come confermato dall’Autorità di vigilanza lussemburghese.

La crisi di Fwu

Dopo il caso Eurovita – la compagnia assicurativa a cui nell’ottobre 2023 il Mimit aveva revocato l’autorizzazione all’attività su proposta dell’Ivass – un nuovo fallimento scuote il settore delle polizze, nonostante il suo alto livello di regolamentazione. Il 22 gennaio, il Commissariat aux Assurances (Caa), autorità di vigilanza lussemburghese, ha dichiarato il fallimento del piano di salvataggio di Fwu Life, presentando istanza di scioglimento e liquidazione coatta della compagnia.

Da luglio scorso le compagnie non potevano sottoscrivere nuovi contratti, come spiegato dall’Ivass, che aveva concesso a Fwu Life un periodo di 6 mesi, scaduto il 19 gennaio, per risolvere le criticità riscontrate. Tuttavia, constatato il fallimento del piano di risanamento, ha presentato al Tribunale distrettuale del Lussemburgo una richiesta di scioglimento e liquidazione coatta della compagnia.

Al momento le polizze restano congelate e non possono essere riscattate, aggravando ulteriormente la situazione. A complicare il quadro, il 1° dicembre 2024, il Tribunale di Monaco, in Germania, aveva avviato una procedura di insolvenza nei confronti di Fwu Ag, la società controllante di Fwu Life Insurance Lux Sa.

La società

Fwu Ag è stata fondata in Germania nel 1983 da Manfred Dirrheimer come società di consulenza finanziaria. Negli anni, ha diversificato la propria offerta, ampliando la gamma di prodotti, e nel 1999 ha acquisito Atlanticlux, una compagnia di assicurazioni sulla vita con sede in Lussemburgo. Dal 2006, la compagnia opera anche in Italia e in Austria, specializzandosi nella vendita di polizze vita.

Cosa possono fare i consumatori

Con l’avvio della procedura di liquidazione, le polizze sono state congelate e non possono essere riscattate, lasciando i clienti in una situazione di stallo. Sui social, si moltiplicano i commenti di disperazione e preoccupazione da parte di molti clienti, che temono di perdere il capitale investito.

Ma cosa possono fare allora i 100mila italiani coinvolti? Secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore Prodotti finanziari di Confconsumatori, “alla luce di tale novità è adesso chiaro che è opportuno che i clienti di Fwu sospendano qualsiasi pagamento di ulteriori premi, perché vi è ormai il concreto rischio che tali versamenti siano destinati ad un “buco nero” rispetto al quale sarà difficile ottenere la restituzione. Pertanto, le email di sollecito inviate da Fwu nei giorni scorsi ai clienti non hanno alcun fondamento. Infatti questo comunicato della Caa legittima, anche giuridicamente, i clienti a non versare ulteriori premi alle scadenze, perché dimostra che la Fwu è ormai incapace di poter adempiere regolarmente ai propri obblighi contrattuali verso gli stessi clienti”.

Con ogni probabilità, i clienti faticheranno a recuperare i propri soldi, poiché ciò dipenderà dalla loro posizione rispetto agli altri creditori del gruppo Fwu. Il recupero dei fondi, dunque, potrebbe rivelarsi solo parziale, aggravando le preoccupazioni dei risparmiatori.