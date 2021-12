Cos’è Eurojackpot e come funziona

Avete mai desiderato di svegliarvi una mattina e scoprire che, con una piccola somma e un po’ fortuna, potreste ritrovarvi milionari? Ora non è più un sogno, e basta poco per farlo diventare realtà con Eurojackpot! Di cosa si tratta?! Di una lotteria le cui estrazioni avvengono puntualmente ogni venerdì e che promette, al sommo vincitore, un premio in denaro che può arrivare fino a 90 milioni di euro. Scopri su QuiFinanza in cosa consiste Eurojackpot, come funziona e a quanto ammontano le vincite in base ai numeri indovinati.

Eurojackpot: in cosa consiste e come si gioca

Come brevemente accennato, Eurojackpot è una lotteria a premi, grazie alla quale è possibile coronare il sogno di vincere fino a 90 milioni di euro. Il nome di questa lotteria ha una genesi interessante: con “Euro” non ci si riferisce (soltanto) alla valuta in cui è erogato il montepremi: si riferisce anche e soprattutto ai paesi partecipanti al concorso. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia e Lituania sono solo alcuni tra i 18 paesi che concorrono alla sfida internazionale e, con le giocate settimanali di milioni di europei, il montepremi cresce vertiginosamente.

Come si gioca a Eurojackpot? È molto semplice, ed ora ve lo spiegheremo nel dettaglio. Per giocare a Eurojackpot, è necessario acquistare un biglietto al costo di 2,00 € per ogni combinazione che si desidera giocare. Ogni giocata è composta da una combinazione di cinque numeri consequenziali compresi fra 1 e 50. In aggiunta a questo, si dovranno scegliere anche due Euronumeri compresi fra 1 e 10. Gli Euronumeri vengono estratti da un’urna diversa, perciò è possibile giocare gli stessi numeri sia tra i numeri principali, che tra gli Euronumeri.

Dove giocare a Eurojackpot

Se giocare a Eurojackpot è piuttosto semplice, altrettanto lo è capire dove e quando giocare! Per giocare alla lotteria quindi, dove andare? Le opzioni di gioco messe a disposizione sono tre: online, da App e in ricevitoria. Per giocare online, basterà aprire un conto di gioco. Per farlo, sarà necessario registrarsi al sito del concessionario, oppure di un qualsiasi punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale e sottoscrivere il contratto di conto di gioco. Si ricorda che, per aprire un conto di gioco, è necessario avere 18 anni e che il conto è strettamente personale, identificato da un numero e da un codice PIN.

Se si desidera giocare dall’App Eurojackpot su smartphone, basterà mostrare il QR-Code in ricevitoria ed effettuare in loco il pagamento della schedina. Per giocare in ricevitoria, sarà necessario recarsi in un punto vendita autorizzato e compilare in loco la schedina. In seguito alla compilazione, verrà rilasciato uno scontrino che attesti la giocata, riportante i seguenti dati: numeri scelti, QR-Code da scansionare tramite app, data di estrazione, importo, data e ora della giocata.

Quando giocare e come assistere all’estrazione

Eurojackpot è una lotteria ad estrazione settimanale, la quale avviene puntualmente ogni venerdì alle ore 20.00 a Helsinki, in Finlandia; e alle ore 21.00 ora italiana. La combinazione vincente sarà disponibile a partire dalle 23.15. In virtù di ciò, per poter partecipare alla lotteria a premi, è necessario giocare almeno entro le ore 19.00 del venerdì: orario a partire dal quale, le giocate effettuate concorreranno all’estrazione della settimana successiva. Il gioco apre alle 6.00 del mattino e chiude alle 23.55 di ogni sera,

Come assistere all’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot? Semplice: potrai consultare il risultato dell’estrazione direttamente dalla tua App Eurojackpot, oppure cliccare su questo link per visualizzare i risultati dell’ultimo concorso in tempo reale. Per i più appassionati: sarà possibile visualizzare l’archivio di tutti i concorsi Eurojackpot, i video delle ultime estrazioni e i Bollettini Ufficiali delle giocate, sia italiane che europee.

Quali sono i premi e la probabilità di vincita?

Per vincere ad Eurojackpot, è necessario riuscire ad indovinare le combinazioni di numeri che verranno estratte a sorte. La vittoria dipenderà dalla quantità di numeri indovinati! Per vincere, non è necessario, su 5+2 numeri giocati, indovinare 5+2 numeri! O meglio, indovinare 5+2 comporterebbe la vittoria del montepremi massimo. Ma Eurojackpot propone anche delle vincite minori in base alla quantità di numeri indovinati, suddivise in ben 12 categorie! Sotto tutte le indicazioni circa le 12 categorie previste, il montepremi spettante per ogni categoria e la probabilità di vincita.

5 punti + 2 numeri euro, Probabilità di vincita 1 su 95.344.200 , Premio più basso mai assegnato 5.075.565,70 €, Premio più alto mai assegnato 90.000.000,00 € , Media del premio per estrazione 35.257.919,88 €

+ 2 numeri euro, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 5 punti + 1 numero euro, Probabilità di vincita 1 su 5.959.013 , Premio più basso mai assegnato 96.645,80 € , Premio più alto mai assegnato 7.643.519,60 € , Media del premio per estrazione 965.854,27 €

+ 1 numero euro, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 5 punti , Probabilità di vincita 1 su 3.405.150 , Premio più basso mai assegnato 15.233,30 € , Premio più alto mai assegnato 664.091,40 € , Media del premio per estrazione 140.838,77 €

, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 4 punti + 2 numeri euro, Probabilità di vincita 1 su 423.752 , Premio più basso mai assegnato 1.333,20 € , Premio più alto mai assegnato 12.739,40 € , Media del premio per estrazione 4.670,47 €

+ 2 numeri euro, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 4 punti + 1 numero euro, Probabilità di vincita 1 su 26.485 , Premio più basso mai assegnato 106,00 € , Premio più alto mai assegnato 381,20 € , Media del premio per estrazione 248,93 €

+ 1 numero euro, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 4 punti , Probabilità di vincita 1 su 15.134 , Premio più basso mai assegnato 47,40 € , Premio più alto mai assegnato 164,20 € , Media del premio per estrazione 110,94 €

, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 3 punti + 2 numeri euro, Probabilità di vincita 1 su 9.631 , Premio più basso mai assegnato 24,90 €, Premio più alto mai assegnato 98,70 € , Media del premio per estrazione 60,89 €

+ 2 numeri euro, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 2 punti + 2 numeri euro, Probabilità di vincita 1 su 672, Premio più basso mai assegnato 12,70 €, Premio più alto mai assegnato 34,70 € , Media del premio per estrazione 21,87 €

+ 2 numeri euro, Probabilità di vincita 1 su 672, Premio più basso mai assegnato Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 3 punti + 1 numero euro, Probabilità di vincita 1 su 602 , Premio più basso mai assegnato 11,60 € , Premio più alto mai assegnato 25,70 € , Media del premio per estrazione 18,19 €

+ 1 numero euro, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 3 punti , Probabilità di vincita 1 su 344 , Premio più basso mai assegnato 10,40 € , Premio più alto mai assegnato 20,10 € , Media del premio per estrazione 15,09 €

, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato , Media del premio per estrazione 1 punto + 2 numeri euro, Probabilità di vincita 1 su 128 , Premio più basso mai assegnato 6,60 € , Premio più alto mai assegnato 16,00 €, Media del premio per estrazione 10,35 €

+ 2 numeri euro, Probabilità di vincita , Premio più basso mai assegnato , Premio più alto mai assegnato Media del premio per estrazione 2 punti + 1 numero euro, Probabilità di vincita 1 su 42, Premio più basso mai assegnato 6,20 €, Premio più alto mai assegnato 10,40 €, Media del premio per estrazione 8,01 €

Stando a quanto riportato dai dati, la probabilità complessiva di vincita giocando ad Eurojackpot è di 1 su 26! Grazie al sistema organizzato in categorie di vincita, qualora il Jackpot superasse i 90 milioni di euro, la parte eccedente dell’importo verrebbe aggiunta al montepremi della categoria immediatamente inferiore. Qualora anche il montepremi di questa seconda categoria superasse il limite di 90 milioni di euro, la parte eccedente dell’importo verrebbe aggiunta al montepremi della categoria immediatamente inferiore nella quale risultassero dei vincitori.

Come riscuotere una vincita?

Probabilmente non te lo saresti immaginato neanche nei tuoi sogni più reconditi: hai vinto! Ed ora devi capire come fare per riuscire a riscuotere in sicurezza il montepremi. Le modalità di riscossione della vincita di Eurojackpot dipendono sostanzialmente dall’entità della vincita. Se la vincita fosse inferiore o uguale a 520,00 €, la riscossione può avvenire presso tutti i punti di vendita Sisal. Qualora la tua vincita fosse inferiore o uguale a 5.200,00 €, la riscossione può avvenire nel Punto di Vendita dove hai giocato (fatti salvo i limiti previsti dal D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 articolo 12), presso i punti pagamento abilitati o presso gli uffici Sisal.

Se la vincita fosse superiore a 5.200,00 €, la riscossione può avvenire solo presso i punti appositamente abilitati dal concessionario e presso gli uffici Sisal di Milano e Roma. Infine, se la vincita fosse superiore a 52.000,00 €, la somma potrà essere riscossa soltanto negli uffici di Pagamento Premi delle sedi Sisal di Milano e Roma. Importante è ricordare una cosa: alle vincite di importo superiore ai 500,00 €, alla parte eccedente di tale importo, verrà applicata la ritenuta prevista dalla vigente disciplina in materia, che ammonta al 20% (Decreto Legge 50/2017).

Ed ora: un po’ di storia!

Finora abbiamo snocciolato il funzionamento dell’Eurojackpot: cos’è, come funziona, come si gioca, quali sono i premi e le probabilità di vincita. Ora è venuto il momento di conoscere anche le sue origini e gli avvenimenti che hanno portato questa lotteria a diventare la più ricca d’Europa! È il marzo del 2005 e, in seguito al successo generato da EuroMillions, alcuni paesi europei iniziano ad avanzare l’ipotesi di creare una “lotteria continentale”.

Dovranno passare sei lunghi anni prima che si riesca a raggiungere un accordo… ma l’accordo viene siglato a Helsinki il 23 marzo 2012, con la creazione dell’Eurojackpot e la sua prima estrazione. A partecipare, sono i 7 paesi di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Slovenia. Non dovrà passare molto tempo prima che un giocatore si attesti un cospicuo premio: è l’11 maggio del 2012, e un giocatore tedesco si aggiudica il primo jackpot che ammonta a 19,5 milioni di euro.

Entro un anno dalla creazione di Eurojackpot, raddoppiano i paesi partecipanti alla lotteria europea: sono in tutto 14. Gli ultimi 4 paesi mancanti, si aggiungeranno alla lotteria dal 2015 al 2017, raggiungendo l’attuale numero di 18 paesi in gioco. Nella storia grandiosa dell’Eurojackpot, da quando la massima vincita è stata fissata a 90 milioni di euro, il jackpot è stato raggiunto per ben tre volte: da un giocatore della Repubblica Ceca nel 2015, da un giocatore dell’area della Foresta Nera nel 2016 e nel 2017 da tre giocatori, uno tedesco, uno danese e uno olandese, che si spartiscono il primo premio.