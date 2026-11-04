Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Lotto e SuperEnalotto, quinta estrazione in Manovra 2027.

Cambia il calendario del Lotto e del SuperEnalotto, che aumenta di un appuntamento settimanale. Ci sarà infatti una nuova estrazione, prevista ogni mercoledì. La decisione arriva all’interno del disegno di legge di Bilancio e punta ad aumentare le entrate dello Stato attraverso una nuova giornata, quindi una nuova occasione di gioco.

Secondo le stime, la misura garantirà un utile erariale aggiuntivo di 30,5 milioni di euro nel solo 2027, ma questo è destinato a salire a 43,1 milioni annui dal 2028. Il nuovo concorso coinvolgerà anche i giochi opzionali e complementari, come già previsto per il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato.

Nuovo calendario delle estrazioni

Il calendario delle estrazioni si amplia: restano fuori soltanto il lunedì e la domenica. Infatti, con la nuova legge di Bilancio saranno cinque i giorni nei quali giocare non solo al Lotto e al SuperEnalotto, ma anche a tutti i giochi opzionali e complementari alle estrazioni.

Il calendario delle estrazioni si arricchisce e gli appuntamenti sono:

lunedì nessuna estrazione;

martedì estrazione;

mercoledì estrazione (la novità della Manovra 2027);

giovedì estrazione;

venerdì estrazione;

sabato estrazione;

domenica nessuna estrazione.

La novità è inserita nell’articolo 29 del disegno di legge di bilancio, nel quale però si affida all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di definirne le modalità. Si attende quindi un provvedimento, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Perché si aggiunge una giornata di gioco

La decisione è economica. Secondo i dati richiamati nella relazione tecnica, quando nel 2023 è stata introdotta una quarta estrazione, quella del venerdì (inizialmente come misura straordinaria per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna), nelle casse dello Stato erano entrati circa 135 milioni di euro aggiuntivi (+6%).

La nuova iniziativa viene quindi motivata sulla base della precedente, sottolineando come un quinto appuntamento possa essere accolto favorevolmente dai giocatori e contribuire allo stesso tempo alle casse dello Stato.

La stima per il 2027 è di 30,5 milioni di euro in più, mentre dal 2028 la cifra è destinata a salire a 43,1 milioni di euro.

Fondo prevenzione

Un nuovo appuntamento sul calendario delle estrazioni incrementa le opportunità di gioco, ma, come scrive il Corriere della Sera, rimette al centro anche il tema della prevenzione dalle dipendenze.

Si tratta infatti di un mercato che nel 2025 ha raccolto complessivamente 165,3 miliardi di euro, 8 miliardi in più rispetto al 2024 e il 21% in più rispetto al 2022.

Un settore in costante crescita sul piano della raccolta, sul quale si innesta il dibattito relativo alla prevenzione e alle risorse per il contrasto alle dipendenze.

Sul fronte delle risorse destinate al contrasto del gioco d’azzardo, infatti, fino al 2024 c’era un fondo dedicato alla ludopatia di 50 milioni di euro all’anno, che ora però sono confluiti nel fondo unico per le dipendenze patologiche.

Questo fondo comprende la prevenzione di diverse dipendenze e per il contrasto al gioco d’azzardo sono stati assegnati circa 18 milioni di euro in meno rispetto allo stanziamento specifico: 32,195 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

L’aggiunta di una nuova giornata di estrazioni ha quindi dei vantaggi, come incassare su chi gioca in maniera limitata, per divertirsi e tentare la fortuna, ma potrebbe diventare un punto di accesso ulteriore per chi si trova in una condizione di dipendenza dal gioco d’azzardo.