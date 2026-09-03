Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 3 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 3 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 3 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Come si gioca al Lotto? Cosa fare con il Superenalotto? Quali sono i numeri frequententi?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 01 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (158) 21 (83) 12 (80) 26 (58) 6 (52)
Cagliari: 34 (67) 20 (64) 11 (55) 26 (53) 41 (44)
Firenze: 66 (88) 24 (85) 74 (73) 49 (72) 19 (57)
Genova: 21 (70) 54 (66) 77 (58) 59 (49) 27 (46)
Milano: 65 (103) 6 (85) 90 (64) 57 (62) 67 (56)
Napoli: 11 (62) 77 (59) 78 (52) 66 (50) 17 (48)
Palermo: 13 (85) 68 (68) 20 (55) 31 (49) 26 (49)
Roma: 13 (74) 30 (57) 11 (43) 88 (40) 24 (40)
Torino: 25 (79) 90 (67) 36 (64) 3 (60) 8 (48)
Venezia: 31 (116) 20 (63) 68 (56) 67 (51) 71 (49)
Nazionale: 78 (90) 85 (60) 54 (59) 57 (52) 69 (47)

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