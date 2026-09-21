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Il mercato dell’olio extravergine d’oliva italiano e mondiale sta vivendo una fase di trasformazione profonda, nella quale la necessità di rispondere alla crescente domanda di prodotto si scontra con aspettative di qualità sempre più alte.

I frantoi che lavorano nella fascia premium si trovano di fronte ad una sfida sempre più rilevante: la forbice di prezzo tra oli destinati alla GDO e quelli rivolti ai mercati Premium continua ad allargarsi di conseguenza ogni scelta di processo incide direttamente sul posizionamento del prodotto e quindi sulla sua redditività finale.

La qualità dell’olio extravergine si costruisce in campo, ma si preserva (o si compromette) in frantoio: la distanza tra un olio da mercato premium e uno da scaffale passa spesso per scelte tecnologiche che molti produttori ancora sottovalutano, ma che hanno un impatto diretto sul bilancio di fine campagna.

L’olio come bene strategico

Analizziamo la situazione. L’olio extravergine di oliva italiano è una delle eccellenze agroalimentari nazionali con il maggiore potenziale di valorizzazione. Preservarne la qualità organolettica non significa soltanto proteggere le caratteristiche del prodotto, ma salvaguardare il valore commerciale costruito lungo l’intera filiera. Un obiettivo strategico per un Paese come l’Italia, che si conferma il secondo esportatore mondiale di olio di oliva, con una quota pari a circa il 20% del mercato globale e una presenza commerciale in oltre 160 Paesi.

I mercati di riferimento (Stati Uniti, Germania, Giappone, Canada) non acquistano semplicemente un condimento: acquistano una garanzia di qualità, un’identità territoriale per la quale sono disposti a riconoscere un prezzo maggiore.

Per un frantoio che opera in questa fascia, la gestione del processo produttivo diventa oggi una componente diretta del margine, non più una variabile secondaria. La capacità di portare in bottiglia un olio con parametri da eccellenza (bassa acidità, alta concentrazione di polifenoli, profilo aromatico integro) determina l’accesso ai circuiti della distribuzione specializzata e all’export di qualità.

Investire negli strumenti giusti

Il frantoio, dunque, passa dal semplice luogo di trasformazione, al primo anello di una catena del valore che può essere molto redditizia, a patto di saperla presidiare con gli strumenti giusti. Si, perché produrre olio extravergine di qualità richiede investimenti significativi lungo tutta la filiera: dalla gestione degli oliveti alla raccolta tempestiva; dalla molitura a freddo alla filtrazione, per finire con la conservazione in atmosfera controllata.

I costi di produzione sono cresciuti negli ultimi anni insieme alla complessità operativa, e i produttori si trovano spesso a fronteggiare variabili difficili da controllare, dal clima alle fitopatie, fino all’instabilità dei prezzi di mercato. Arrivare in frantoio con olive di qualità è una condizione necessaria, ma non sufficiente: la fase di processo è quella in cui il lavoro di mesi può essere valorizzato o vanificato.

Un olio mal filtrato perde stabilità nel tempo, si ossida prima e scende di categoria, sia merceologica che organolettica. Per i frantoi che ambiscono ad essere protagonisti sul mercato premium, dotarsi della giusta tecnologia di filtrazione non è una spesa: è una scelta di posizionamento. Diventa quindi fondamentale avere al proprio fianco non semplice fornitore di macchinari ma un partner strategico che accompagni il produttore verso un risultato certo, misurabile e ripetibile nel tempo.

L’innovazione della filtrazione gentile

E a proposito di partner strategici, nessuno lo è più di Exoos, una risposta tecnologica pensata per chi non può permettersi di perdere qualità nella fase finale del processo. Exoos Pratico, in particolare, è un sistema di filtrazione progettato attorno a un principio ben chiaro: trattare l’olio con la stessa cura con la quale è stato prodotto. La filtrazione, in questa visione, non è una fase meccanica di pulizia, ma un momento critico in cui si decide quanto valore arriverà in bottiglia.

Il sistema consente di lavorare in un ambiente a zero ossigeno, eliminando il rischio di ossidazione precoce e preservando intatti i polifenoli e i profumi originari. La gestione rigorosa delle temperature durante tutto il ciclo evita gli shock termici che degradano le qualità organolettiche, mentre il design dell’impianto consente operazioni di pulizia rapide e approfondite tra una partita e l’altra.

Il risultato è un olio brillante e perfettamente filtrato ottenuto in un solo passaggio, con uno stress meccanico sul prodotto ridotto al minimo e una resa che si traduce direttamente in maggiori litri da commercializzare.

Il ROI e gli altri vantaggi

L’adozione di un sistema di filtrazione come Exoos Pratico genera un ritorno sull’investimento che si misura su tre livelli distinti. Il primo è la resa del prodotto: il passaggio unico riduce drasticamente le perdite di olio nelle morchie, aumentando il volume di prodotto commercializzabile a parità di olive lavorate.

Il secondo è il valore commerciale: conservare intatti i parametri da olio premium (bassa acidità, assenza di ossidazione, profilo organolettico integro) significa poter accedere a fasce di prezzo più alte e a canali distributivi più remunerativi. Il terzo è la riduzione dei costi operativi: tempi di pulizia più rapidi, gestione semplificata dei filtri e minore impiego di manodopera alleggeriscono il bilancio orario del frantoio in modo diretto.

La filtrazione, vista attraverso questa lente, smette di essere un costo di processo e diventa una leva di margine. Per i frantoi che lavorano sulla qualità, scegliere la tecnologia giusta significa proteggere il valore di tutto ciò che è venuto prima e verrà dopo: il lavoro in campo, la raccolta, la molitura e gli sforzi commerciali.