Fonte: 123RF Nuovi percorsi in bici in Italia

L’Italia si prepara a diventare una destinazione d’eccellenza per gli amanti delle due ruote grazie al progetto “Le Vie del BIKE”, un’iniziativa promossa dal Ministero del Turismo (Mit) e realizzata con il contributo delle Regioni Italiane. Si tratta di un ambizioso piano cicloturistico che mira a valorizzare il territorio nazionale attraverso la mappatura di percorsi che attraversano l’intera penisola, combinando sport, cultura e natura.

Cosa sono “Le Vie del BIKE”

Il progetto “Le Vie del BIKE” è nato all’interno dell’iniziativa “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”, ideata per promuovere itinerari turistici tematici che collegano le regioni italiane in un viaggio unico. Curato dalla Regione Marche come capofila del “Turismo Attivo” il progetto ha portato alla creazione di tre percorsi ciclabili per ogni regione, per un totale di 57 ciclovie che permettono di esplorare 9.180 chilometri pedalati e affrontare 57.000 metri di dislivello.

La guida cicloturistica, frutto di sette mesi di lavoro sul campo da parte di un’équipe di esperti coordinata da Mauro Fumagalli, designer di destinazioni cicloturistiche, è un vero lavoro di ricerca e analisi. Come annunciato dal Mit in una nota stampa, l’itinerario è stato testato e verificato per garantire un’esperienza unica e sicura ai cicloturisti.

“Le Vie del BIKE” rappresentano un nuovo modo di vivere il turismo, ispirandosi allo spirito del Grand Tour: un viaggio lento, immersivo e sostenibile. Grazie alla possibilità di utilizzare bici elettriche, il progetto è accessibile anche ai meno esperti, offrendo la libertà di personalizzare il proprio ritmo e percorso.

Questo approccio innovativo unisce sport, scoperta culturale e rispetto per l’ambiente, contribuendo a valorizzare territori meno conosciuti e a sostenere le economie locali.

Attraversare l’Italia in bicicletta, i nuovi percorsi in bici di “Le Vie del BIKE”

I percorsi proposti da “Le Vie del BIKE” attraversano i paesaggi più evocativi del Bel Paese attraverso:

coste con vista sul mare spettacolari;

spettacolari; strade di campagna immerse in vigneti e uliveti;

immerse in vigneti e uliveti; sentieri montani con panorami mozzafiato;

con panorami mozzafiato; borghi storici e castelli;

e castelli; parchi naturali.

Ogni itinerario è un’immersione nella cultura e nella natura italiane, con la possibilità di scoprire anche tesori enogastronomici lungo il cammino, come trattorie tipiche e agriturismi selezionati.

In totale, durante l’intero percorso, sono ben 57 gli itinerari da percorrere, con 52 hotel e agriturismi pronti ad accogliere i ciclisti e 82 trattorie e osterie segnalate lungo la strada.

Tutte le info utili sono state raccolte in una guida cartacea e una mappa dettagliata, arricchita da strumenti digitali come i QR Code per scaricare le tracce GPX degli itinerari, rendendo l’esperienza accessibile e tecnologicamente avanzata.

La guida cartacea di “Le Vie del BIKE” sarà disponibile presso i principali uffici turistici regionali, le sedi delle associazioni cicloturistiche e i punti informativi dedicati al turismo in Italia. Inoltre, sarà distribuita durante eventi e fiere di settore legate al turismo e alla mobilità sostenibile. Per ulteriori dettagli e per verificare i punti di distribuzione, si può comunque consultare il sito ufficiale www.italia.it, del Ministero del Turismo.

Come trovare i percorsi ciclabili

Per trovare i percorsi ciclabili del progetto “Le Vie del BIKE”, il punto di partenza ideale è il sito ufficiale www.italia.it, dove è presente una sezione che raccoglie tutte le informazioni sui percorsi, suddivisi per regione. Ogni itinerario è corredato da descrizioni dettagliate e da mappe, oltre alla possibilità di scaricare le tracce GPX (file digitali che contengono informazioni sui percorsi) per utilizzarle con i dispositivi GPS o smartphone.

Un altro modo per accedere ai percorsi è utilizzare la guida cicloturistica cartacea, un prezioso strumento che contiene schede specifiche per ogni itinerario. Ogni scheda include dettagli utili come altimetrie, punti di interesse, immagini e QR Code che ti permettono di scaricare le tracce in pochi clic. La guida sarà distribuita presso gli uffici turistici delle regioni e in occasione di fiere o eventi legati al cicloturismo. Per ulteriori dettagli e per verificare i punti di distribuzione, si può comunque consultare il sito ufficiale www.italia.it, del Ministero del Turismo.

Chi preferisce un approccio più diretto, invece, può rivolgersi agli uffici turistici locali, dove personale qualificato potrà fornirre consigli personalizzati e mappe cartacee per esplorare al meglio la zona di interesse. Infine, molti dei percorsi potrebbero essere disponibili anche su app e piattaforme molto utilizzate dai ciclisti per pianificare itinerari e monitorare le proprie escursioni.