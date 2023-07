Pericolo vacanze: le strade più trafficate da evitare

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Traffico da bollino rosso durante il primo esodo vacanze

Ha avuto inizio l’esodo degli italiani pronti alle vacanze. Ovviamente le ferie per molti hanno già avuto inizio a luglio, così come per alcuni sarà settembre il mese delle partenze. Guardando alle cifre statisticamente rilevanti, però, agosto continua a essere il mese vacanziero per eccellenza.

Il weekend lungo tra venerdì 28 e domenica 30 luglio ha segnato il primo passo. Ci si attendono strade particolarmente trafficate, ma alcune più problematiche di altre. Proviamo quindi a capire quale sarà la situazione e in che modo evitare giganteschi ingorghi, fin da ora prevedibili.

Allarme Anas: bollino rosso

I vacanzieri italiani hanno dato il via ai grandi spostamenti, che ogni anno si ripetono, scatenando un vero e proprio allarme viabilità. L’Anas è intervenuta per tentare di facilitare le condizioni, riducendo in maniera significativa il numero di cantieri attualmente attivi sul territorio nazionale.

Interruzioni che hanno superato quota 65%, il che dovrebbe garantire una sostanziale differenza nello scorrimento del traffico che, considerando il numero di viaggiatori, sarà inevitabile.

Si tratta però di un contributo tutt’altro che secondario e i numeri lo confermano. Lungo la rete stradale e autostradale di competenza, infatti, sono stati messi in pausa più di 1100 interventi attivi per manutenzione. L’intero mese di agosto sarà considerato ovviamente bollino rosso, pur non potendo mantenere un numero così alto di interruzioni nei prossimi mesi. Ad ogni modo, al netto di alcune centinaia di riaperture, quando possibile, saranno più di 700 i cantieri rimossi totalmente fino a settembre.

Iniziano le vacanze: le strade più trafficate

Come detto, l’esodo delle vacanze italiane ha avuto inizio nel pomeriggio di venerdì 28 luglio. Uffici chiusi e partenze intelligenti, ma non proprio. Le date sono le stesse, infatti, per tantissimi lavoratori italiani. Ciò comporta il bollino rosso del traffico e prevedibili code in crescendo fino alla sera di domenica 30 luglio. Una situazione che tenderà a stabilizzarsi, poi, nei giorni feriali della prossima settimana, per poi riprendere, e prevedibilmente peggiorare, nel primo weekend di agosto, da venerdì 4 a domenica 6.

Allerta particolare sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura del Sud Italia. Sguardo rivolto soprattutto alle dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Preoccupazioni anche in relazione ai valichi di confine, in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Prevedibili ingorghi, inoltre, in uscita dai grandi centri urbani, al di là della direzione prescelta. Questi ultimi, infine, saranno protagonisti di lunghe code a partire da questo pomeriggio, di domenica 30 luglio, a causa dei rientri del fine settimana, di chi si è concesso soltanto una mini pausa.

Anas ha fornito alcune informazioni utili, sottolineando come il traffico possa riguardare soprattutto la A2, “Autostrada del Mediterraneo”, che passa attraverso Campania, Basilicata e Calabria. Ecco nel dettaglio le indicazioni della nota diffusa: