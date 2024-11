Madonna di Campiglio scommette sul design immersivo di alta gamma

Campiglio Plaza: la nuova residenza di lusso nel cuore delle Dolomiti unisce comfort, architettura e un panorama mozzafiato, diventando la meta perfetta per chi cerca un soggiorno esclusivo in simbiosi con la natura.

Madonna di Campiglio, incastonata tra le maestose Dolomiti, è da sempre una meta di eccellenza per chi cerca un soggiorno esclusivo in montagna. Con l’arrivo di Campiglio Plaza, una residenza di lusso concepita da Roseto, società specializzata nella locazione immobiliare di alto profilo, l’offerta si arricchisce di una nuova dimensione. Questo nuovo progetto, che unisce architettura e design in un dialogo armonioso con l’ambiente circostante, vuole offrire ai suoi ospiti un’esperienza immersiva che celebra la bellezza unica della natura e il comfort delle residenze di alta gamma.

La visione di Roseto Experience nasce dall’idea di creare non solo un luogo dove soggiornare, ma una vera e propria destinazione per una clientela internazionale esigente, alla ricerca di esclusività e dettagli di design unici. Le unità abitative di Campiglio Plaza, situate in posizione strategica nel cuore di Madonna di Campiglio, sono pensate per integrarsi perfettamente con il paesaggio circostante, proponendo ampie metrature, spazi funzionali e arredi che evocano l’essenza delle Dolomiti, garantendo al contempo il massimo del lusso e della comodità.

Una nuova offerta nel cuore di Madonna di Campiglio

Campiglio Plaza, che si aggiunge alle esclusive residenze Nardis e Alimonta all’interno della Campiglio Wood, rappresenta l’ultima novità della selezione Roseto Experience a Madonna di Campiglio. L’ambizione è quella di ampliare l’offerta con un immobile d’eccellenza, situato nella vivace Piazza Righi, il centro pulsante del paese. Questa posizione permette agli ospiti di vivere appieno l’atmosfera di Campiglio, immergendosi tanto nell’intimità della propria residenza quanto nell’energia e vitalità del centro cittadino, costellato di boutique, ristoranti e spazi per l’intrattenimento.

Gli spazi di Campiglio Plaza, caratterizzati da ampie vetrate, offrono una vista privilegiata sia sul paese che sulle cime delle Dolomiti, rendendo l’esperienza di soggiorno ancora più suggestiva. I panorami, visibili da ogni ambiente della casa, creano una connessione continua con la natura, offrendo uno scenario che cambia con le stagioni e che rende ogni momento trascorso qui unico e indimenticabile.

«Il progetto – afferma Andrea Pasquali, Presidente di Roseto – consiste nell’ampliamento della Piazza principale con la realizzazione di Campiglio Plaza, struttura che prevede nuovi spazi commerciali destinati al lusso oltre a 11 residenze di alto standing con metrature fino a 500mq».

Comfort e privacy per vacanze di lusso

Campiglio Plaza è studiato per soddisfare le esigenze di una clientela alla ricerca di spazi esclusivi e raffinati, perfetti per trascorrere vacanze sia invernali che estive in famiglia o con amici. Ogni dettaglio è stato progettato per garantire un comfort assoluto: dalle camere da letto, che offrono privacy e relax, alle aree comuni, dove l’architettura e il design sono pensati per stimolare convivialità e relax. L’obiettivo è di creare un’atmosfera che coniuga eleganza e comfort, rendendo ogni soggiorno un’esperienza ricca di emozioni e ricordi.

Una destinazione che diventa esperienza

L’approccio di Roseto Experience è chiaro: offrire molto più di un alloggio, ma un’esperienza abitativa che catturi l’essenza di Madonna di Campiglio e la sua magia. Sia per gli amanti della montagna d’inverno, con la possibilità di accedere rapidamente alle piste da sci, sia per chi predilige la tranquillità estiva con passeggiate e trekking, Campiglio Plaza è la soluzione perfetta per un soggiorno in una location iconica e senza tempo.

In conclusione, Campiglio Plaza rappresenta il nuovo volto di Madonna di Campiglio, dove l’eleganza del design contemporaneo incontra la maestosità delle Dolomiti. Un luogo che non è solo destinazione, ma esperienza di lusso e benessere, ideale per chi cerca qualcosa di unico e speciale nelle proprie vacanze in montagna.