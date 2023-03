Montagna artificiale: neve sparata sul 90% delle piste

Stiamo vivendo un momento di grande criticità per le montagne: infatti, il 2022 è stato l’anno più caldo e secco in Italia da oltre due secoli e il secondo più caldo in Europa. Purtroppo, non sono ancora visibili cambiamenti significativi in questo inizio di anno e la situazione è talmente grave da rendere difficile distinguere la crisi del turismo invernale da quella della siccità.

A causa dei mutamenti climatici, la quantità di neve sulle Alpi e gli Appennini sta diminuendo, con conseguenti impatti negativi sul turismo invernale e la stagione sciistica. Per ovviare alla mancanza di neve naturale, l’Italia si sta affidando sempre di più all’innevamento artificiale. Tuttavia, questa non può essere considerata una soluzione a lungo termine poiché non è sostenibile dal punto di vista ambientale e comporta uno spreco di denaro pubblico.



Questi i dati emersi dal dossier di Legambiente, “Nevediversa 2023. Il turismo invernale nell’era della crisi climatica“, che mette in luce la situazione attuale del turismo invernale e i suoi impatti sul territorio. Il dossier è stato patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino e offre dati chiari e dettagliati sulla crisi climatica e sul suo impatto sulla neve e sul turismo invernale.



I dati del dossier

Secondo le ultime stime disponibili, l’Italia è uno dei paesi alpini più dipendenti dall’innevamento artificiale, con il 90% delle piste da sci che vengono innevate artificialmente. Seguono l’Austria con il 70%, la Svizzera con il 50% e la Francia con il 39%. La percentuale più bassa si registra in Germania, con il 25%. Inoltre, in Italia, sono stati individuati 142 bacini artificiali utilizzati principalmente per l’innevamento, per una superficie totale di circa 1.037.377 mq. Il Trentino Alto Adige è la regione con il maggior numero di invasi, pari a 59, seguita dalla Lombardia con 17 e dal Piemonte con 16. L’Abruzzo detiene invece 4 bacini. Nel 2023, inoltre, il numero di impianti dismessi, temporaneamente chiusi o sottoposti a “accanimento terapeutico” (ovvero quelli che sopravvivono solo grazie a forti iniezioni di denaro pubblico) è in aumento in tutta Italia. Legambiente ha esteso il suo monitoraggio anche ad altre categorie, come quella degli “impianti un po’ aperti, un po’ chiusi” e quella degli “edifici fatiscenti”. La categoria “smantellamento e riuso” registra invece 16 casi censiti.