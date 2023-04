Trasporto pubblico, la classifica delle migliori città al mondo

Scopriamo insieme le città con il miglior trasporto pubblico al mondo! La rivista 'Time Out' ha pubblicato la classifica delle città con il miglior trasporto pubblico al mondo. La lista è stata realizzata intervistando 20mila persone residenti in 50 diverse città. In cima ci sono le metropoli europee e asiatiche, scopriamo quali. Bonus trasporti 2023, l’avvio delle domande