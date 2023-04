Design week sostenibile: le soluzioni green da copiare

Il Salone del Mobile a Milano è l’occasione per pensare a come rendere sostenibile il design. Questa Gallery vuole mostrare il lavoro di designer e aziende che stanno abbracciando l'importanza della sostenibilità nella loro pratica. La Design Week di Milano è un'occasione per esplorare nuovi approcci, materiali e tecniche per creare oggetti d'arte e design con un impatto minimo sull'ambiente. Scopri come il Design incontra la moda