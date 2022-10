Caro energia, come risparmiare utilizzando la lavastoviglie: 10 buone pratiche

In tempi di caro energia utilizzare gli elettrodomestici sta diventando sempre più costoso, ma ci sono dei modi per limitare il peso della bolletta a fine mese. La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Al contrario di quanto si possa pensare può far risparmiare molta acqua ed elettricità rispetto al lavaggio a mano dei piatti. Consuma infatti la metà dell’acqua e un quarto dell’elettricità utilizzata per il lavaggio a mano dei piatti. Tuttavia la lavastoviglie, se non è usata nel modo giusto, può diventare un elettrodomestico altamente energivoro. Soprattutto in vista degli aumenti dell’energia previsti per questo autunno ( dei rincari abbiamo parlato qui ), vediamo 10 consigli pratici per risparmiare energia e ridurre i consumi usando la lavastoviglie.