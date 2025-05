Grazie al bando Investimenti Sostenibili 4.0 si può ottenere fino al 75% di incentivi per digitalizzazione e sostenibilità: requisiti, spese ammesse e scadenze

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Editor esperto in materie giuridiche

Fonte: iStock Il bando Investimenti Sostenibili 4.0 aiuta le aziende del Sud.

Con decreto del 31 maggio scorso, il Mimit ha indicato le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle domande relative al bando Investimenti Sostenibili 4.0, una iniziativa promossa dallo stesso Ministero con il DM del 22 novembre 2024 e che riserva interessanti misure di sostegno alle aziende, orientate a innovazione e sostenibilità. Anche questo bando vede la partecipazione di Invitalia come “braccio operativo” del Mimit per tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici.

I fondi, oltre 300 milioni di euro, sono destinati, ad esempio a chi ha un’officina meccanica e vuole acquistare macchinari green per ridurre i consumi energetici oppure a chi ha un’azienda manifatturiera e vuole riqualificare il capannone industriale con impianti a risparmio energetico. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta, chi può accedere, con quali modalità, quali agevolazioni sono previste ed entro quando è possibile farne richiesta.

Le imprese beneficiarie di Investimenti Sostenibili 4.0

In continuità con il precedente bando, Investimenti sostenibili 4.0 è l’incentivo che mira a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle micro, piccole e medie imprese in attuazione del Piano Transizione 4.0 e dei piani di sviluppo, di cui all’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale – FESR 2021-2027.

In particolare, il nuovo bando vuole agevolare e finanziare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese di 7 regioni:

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sicilia;

Sardegna.

Prioritari saranno i progetti o programmi di investimento imprenditoriale in grado di dare uno specifico contributo agli obiettivi di sostenibilità stabiliti dall’UE (produzione rispettosa dell’ambiente, adeguamento ai cambiamenti climatici, adozione del modello dell’economia circolare, utilizzo efficiente delle risorse e risparmio energetico delle imprese), per i quali sono previsti criteri di valutazione che consentiranno all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo in graduatoria.

Requisiti di imprese e attività ammesse alle agevolazioni

Il bando Investimenti Sostenibili 4.0 non si rivolge, indistintamente, a tutte le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno, ma a quelle che, alla data di presentazione della domanda, presentano specifici requisiti, tra cui in particolare:

la regolare costituzione e l’iscrizione nel registro delle imprese;

la piena conformità alle leggi vigenti in tema di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e alle regole in relazione agli obblighi contributivi;

il regime di contabilità ordinaria e la presenza di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese o l’aver presentato, in ipotesi di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

l’assenza di situazioni di incompatibilità con l’accesso agli incentivi, come ad es. la liquidazione volontaria e le procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Inoltre, saranno ammesse agli incentivi le attività di servizi alle imprese, di cui all’allegato 4 del decreto ministeriale 22 novembre 2024, e le attività manifatturiere, tranne le attività collegate ad alcuni ambiti caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni Ue di riferimento (siderurgia, estrazione del carbone, costruzione navale, ecc.) o a programmi di investimento che, comportando un concreto danno agli obiettivi ambientali definiti a Bruxelles, non assicurano il rispetto del principio Dnsh, cioè Do No Significant Harm.

I programmi di investimento andranno realizzati presso un’unità produttiva situata nei territori meno sviluppati del Sud e delle isole.

Quali spese possono essere sostenute con i fondi

I programmi di investimento delle imprese dovranno essere avviati subito dopo la presentazione della domanda e contenere un termine di completamento non successivo a 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione delle agevolazioni.

Invece, dal punto di vista strettamente economico, i progetti dovranno includere spese ammissibili non al di sotto di 750mila euro e non maggiori di 5 milioni di euro e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, oppure, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi

Il bando 2025 Investimenti Sostenibili 4.0 precisa che saranno agevolabili i costi funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relativi all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:

macchinari, impianti e attrezzature;

opere murarie, nei limiti del 40% dei costi ammissibili;

programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali riferibili a macchinari, impianti e attrezzature;

acquisizione di certificazioni ambientali.

Inoltre l’iniziativa ammette le spese per i servizi di consulenza (ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER).

Come funzionano le agevolazioni e quanto spetta

Per regolamento i benefici economici saranno concessi nella forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, e possono coprire fino al 75% dei costi oggetto di sostegno.

In particolare il finanziamento agevolato dovrà essere restituito dall’impresa beneficiaria:

senza interessi;

a partire dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni;

secondo un piano di ammortamento a rate semestrali con scadenza prevista al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno, per una durata massima di 7 anni.

Le imprese assegnatarie degli incentivi dovranno assicurare la copertura finanziaria del programma di investimento con risorse proprie o con finanziamento esterno, senza alcun tipo di sostegno pubblico e in misura almeno corrispondente al 25% delle spese ammissibili totali.

Inoltre, le agevolazioni saranno assegnate sulla base di una procedura a sportello e perciò – dopo una verifica preliminare per valutare l’ammissibilità alla fase istruttoria – le singole richieste saranno valutate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione o della graduatoria di merito.

Come fare domanda

A partire da martedì 20 maggio è possibile inviare le domande di partecipazione al bando Investimenti sostenibili 4.0 di Mimit. Lo sportello online tramite cui inviare le istanze, aprirà ufficialmente dalle ore 10. In particolare, l’utente dovrà servirsi della procedura online accessibile nell’apposita sezione Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027 del sito web Invitalia.

Prevista l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa proponente tramite Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica, mentre, salvo delega ad altri soggetti, l’accesso sarà riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale.

Tra i documenti obbligatori da allegare alla domanda troviamo:

il piano di investimento;

la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa (DM 18 aprile 2005).

Ogni impresa proponente potrà fare una sola domanda di incentivo, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria. Inoltre le singole domande pervenute saranno ammesse alla fase istruttoria sulla scorta dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Per maggiori informazioni invitiamo comunque a leggere con attenzione il testo ufficiale del bando.