Ecco il parco solare italiano nato grazie al crowdfunding dei cittadini

Oltre all’impianto solare appena inaugurato, a Poggio Renatico è in fase di realizzazione un altro parco solare con una capacità di 26 MW. Secondo Nicola Lanzetta, country manager di Enel Italia, la crescita delle fonti rinnovabili rappresenta una leva strategica per l’indipendenza e la sicurezza energetica dell’Italia, contribuendo anche alla salvaguardia dell’ambiente e dei territori. L’esempio concreto di Poggio Renatico dimostra come l’iniziativa “Scelta Rinnovabile” abbia permesso ai cittadini di partecipare attivamente alla realizzazione del nuovo impianto, diventando protagonisti della transizione energetica.

Investimenti nelle energie rinnovabili

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha detto che se le energie rinnovabili rappresentano il futuro prossimo delle nostre comunità, allora è necessario cominciare a investire massicciamente fin da oggi. La Regione Emilia-Romagna sta già facendo la sua parte e l’intervento di oggi dimostra come anche nel settore delle energie rinnovabili sia possibile realizzare una proficua collaborazione tra pubblico e privato. In questo caso, il coinvolgimento attivo dei cittadini di Poggio Renatico ha dato un valore aggiunto all’intervento, rendendolo ancora più prezioso e importante.

Le rinnovabili per l’indipendenza energetica dell’Italia

Il Direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, ha sottolineato che la crescita delle fonti di energia rinnovabile è un’importante leva strategica per l’indipendenza e la sicurezza energetica dell’Italia, oltre a essere vantaggioso per l’ambiente e i territori. Ha fornito un esempio concreto della comunità di Poggio Renatico, dove l’iniziativa “Scelta Rinnovabile” ha permesso ai cittadini di partecipare attivamente alla costruzione di un nuovo impianto, diventando protagonisti del processo di transizione energetica.

l’importanza delle rinnovabili per la comunità

Il Sindaco Daniele Garuti ha sottolineato che la persistente crisi ci ha costretti a riflettere sulle nostre necessità energetiche. La comunità ha compreso l’importanza di rivolgersi immediatamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed ha accettato con favore il progetto di Enel Green Power relativo al parco fotovoltaico, che ha permesso di valorizzare un’area già destinata ad attività produttive. La risposta positiva alla iniziativa “Scelta Rinnovabile” dimostra che la comunità apprezza appieno questo progetto che combina le esigenze energetiche con la tutela dell’ambiente, mostrando anche un forte senso di orgoglio per essere coinvolti in tale progetto.

Un esempio di buone pratiche per l’energia verde

Il progetto di Poggio Renatico è in linea con gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per l’energia verde, afferma l’assessore Paolo Calvano, definendolo un esempio di buone pratiche. Il sindaco Daniele Garuti sottolinea l’efficacia del progetto nell’affrontare la crisi energetica e l’importanza del sostegno del Comune per accelerare l’iter burocratico. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha affermato l’importanza degli investimenti nelle fonti rinnovabili per garantire un futuro ai nostri figli e nipoti.

Che cos’è Enel Green Power

Enel Green Power, parte del Gruppo Enel, si dedica allo sviluppo e all’esercizio di impianti di energia rinnovabile in tutto il mondo. Presente in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania, Enel Green Power è leader mondiale nell’energia pulita con una capacità totale di oltre 59 GW e un mix di generazione che comprende fonti eolica, solare, geotermica e idroelettrica, oltre ad impianti di accumulo. Inoltre, Enel Green Power è all’avanguardia nell’integrazione di tecnologie innovative negli impianti di energia rinnovabile.