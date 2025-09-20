Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Le iniziative per la giornata mondiale senza auto

Ogni anno, il 22 settembre, città di tutto il mondo celebrano la Giornata mondiale senza auto, un’iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’impatto che l’uso massiccio delle automobili ha sulla vita quotidiana e sull’ambiente. L’idea affonda le radici negli anni ’70, durante la crisi petrolifera, quando diversi paesi introdussero giornate a circolazione limitata. L’Islanda fu la prima, nel 1973, a sperimentare giornate senza veicoli, seguita poi da iniziative in Italia come le targhe alterne e le giornate ecologiche. Dal 1994 la Commissione Europea ha fatto propria l’iniziativa con il progetto “In città senza la mia auto”, che ha progressivamente coinvolto numerose realtà urbane. In Italia, lo scorso anno, sono state 71 le città aderenti, con attività dedicate alla mobilità alternativa, eventi sportivi e passeggiate collettive.

Troppe auto in circolazione

Il tema è quanto mai attuale: nel 2024 le automobili in circolazione nel mondo erano circa 1,45 miliardi, in gran parte a benzina o gasolio. Le proiezioni indicano che entro il 2035 si potrebbe raggiungere quota 2 miliardi. Una cifra che si scontra con gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo, che prevede lo stop alla vendita di motori termici inquinanti a partire proprio dal 2035. Una scadenza che ha acceso il dibattito politico ed economico e che da qualcuno è stato definito “irrealizzabile” soprattutto per quanto riguarda l’ipotesi di un passaggio completo e immediato all’elettrico.

Benefici di città senza auto

La giornata senza auto rappresenta un’occasione per sperimentare come potrebbero apparire le città con meno traffico e più spazi dedicati ai cittadini. Le esperienze passate mostrano risultati concreti: a Parigi, durante la prima “journée sans voiture” del 2015, le emissioni da scarico furono ridotte del 40%. Ridurre la presenza di auto significa anche abbattere l’inquinamento atmosferico, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità causa ogni anno milioni di morti premature. Il settore dei trasporti è inoltre la fonte di emissioni di CO₂ da combustibili fossili in più rapida crescita, contribuendo in modo significativo ai cambiamenti climatici.

Le iniziative

Molte città trasformano questa giornata in una vera festa urbana: a Budapest si organizzano corse con veicoli a energia alternativa, a San Paolo si vedono strade occupate da cavalcate collettive, a Vienna si svolgono picnic lungo i viali principali, mentre a Jakarta le strade diventano piste per il running. Parallelamente, dal 16 al 22 settembre, in Europa si celebra la Settimana della Mobilità, che promuove un approccio più ampio e continuativo alla sostenibilità urbana. Anche in Italia numerosi comuni hanno istituito la giornata senza auto. In alcuni casi come a Lecce e a Taranto si è anticipato al 21 settembre di domenica per promuovere ulteriormente l’iniziativa. A Milano invece è in programma il No Parking Day: sette strade di sette Municipi saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento dell’ultima giornata della Milano Green Week.

Le campagne delle Nazioni Unite

Organismi internazionali come il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente hanno sviluppato iniziative complementari per favorire stili di vita sostenibili. Tra queste, il programma Share the Road, che promuove investimenti in infrastrutture sicure per pedoni e ciclisti, ricordando che ogni viaggio inizia e termina a piedi. Un’altra campagna globale è Breathe Life, che punta a ridurre l’inquinamento atmosferico supportando città e governi nello sviluppo di politiche a favore dell’aria pulita. La campagna, guidata dall’OMS insieme ad altre organizzazioni, raggiunge oggi oltre 80 milioni di persone nel mondo.