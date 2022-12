Pagamenti INPS di dicembre: tutte le date da segnarsi

Come ogni mese, anche a dicembre tanti cittadini ci hanno chiesto delucidazioni sui pagamenti che avverranno nel corso di dicembre 2022. È importante sapere infatti quando saranno accreditati gli assegni della pensione, della disoccupazione, del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico. Inoltre nell’ultimo mese dell’anno arriveranno, a causa di ritardi nell’accredito, anche i soldi relativi a un bonus.

Quando arrivano le pensioni a dicembre 2022: il calendario e le date per cognome

I pagamenti per i pensionati arrivano il primo giorno utile del mese per chi ha deciso di ricevere i soldi sul proprio conto corrente bancario, su un libretto di risparmio, su un conto BancoPosta o sulla PostePay Evolution. Da giovedì 1° dicembre, dunque, è possibile ritirare la pensione – assegno di dicembre più la tredicesima mensilità – dai bancomat e dai postamat.

Chi invece la ritira presso lo sportello dell’ufficio postale, senza accredito diretto sul conto, è tenuto a seguire il calendario alfabetico per cognome. Le seguenti date sono indicative e possono essere personalizzate dai singoli uffici postali in base alle esigenze.

I pensionati con i cognomi dalla A alla B potranno ritirare la pensione il 1° dicembre 2022.

I pensionati con i cognomi dalla C alla D potranno ritirare la pensione il 2 dicembre 2022.

I pensionati con i cognomi dalla E alla K potranno ritirare la pensione il 3 dicembre 2022.

I pensionati con i cognomi dalla L alla O potranno ritirare la pensione la mattina del 5 dicembre 2022.

I pensionati con i cognomi dalla P alla R potranno ritirare la pensione il 6 dicembre 2022.

I pensionati con i cognomi dalla S alla Z potranno ritirare la pensione il 7 dicembre 2022.

Quando arrivano gli assegni di disoccupazione e cassa integrazione a dicembre

Per quanto riguarda invece l’erogazione delle indennità di disoccupazione, come la Naspi e la Dis-Coll, e quella delle varie tipologie di cassa integrazione, non esiste un calendario unico per tutti. Dipende infatti dalla data di presentazione della domanda del lavoratore. I pagamenti avvengono in genere attorno e non oltre la metà del mese.

È possibile consultare i propri documenti sul portale dell’Inps nel proprio Fascicolo previdenziale, accedendo dalla pagina dedicata a Prestazioni e servizi. Per accedere al fascicolo è necessario essere in possesso delle credenziali Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Reddito di cittadinanza e assegno unico: quando vengono accreditati a dicembre

In attesa di sapere in via definitiva come cambierà il reddito di cittadinanza in futuro, come spiegato qua, ecco le due date distinte dell’assegno di dicembre 2022.

Il 27 novembre 2022 per i già beneficiari.

Tra il 22 e il 23 dicembre 2022 per i nuovi percettori del sussidio e per chi ha appena effettuato il rinnovo.

L’assegno unico figli 2022 (qua il nostro speciale con tutte le informazioni) la misura supporta la genitoriale e la promozione dell’occupazione nelle famiglie con figli fino ai 21 anni, di dicembre arriva in due date distinte. Anche in questo caso la differenza dipende dalla data di presentazione della domanda.

Tra la seconda e la terza di dicembre 2022 per chi ha presentato la domanda a gennaio e a febbraio 2022.

A fine gennaio 2022 per chi l’ha presentata da marzo in poi. (A fine dicembre arriva però la mensilità relativa al mese di novembre 2022).

Bonus 200 euro e 150 euro a dicembre: come controllare lo stato della domanda

Dicembre 2022 è anche il mese in cui molti italiani vedranno finalmente accreditati il bonus 200 euro contro i rincari e il bonus 150 euro ai fragili (qua le istruzioni per ottenerlo). Molti idonei e beneficiari non li hanno infatti ricevuti nel mese di novembre per ritardi legati alla verifica dei requisiti o relativi alla data di presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni è possibile accedere alla sezione Prestazioni non pensionistiche sul sito dell’Inps e controllare lo stato di elaborazione della domanda.