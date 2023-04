Bonus 150 euro ad aprile: a chi spetta e chi può ancora fare domanda

Guida utile per non farsi sfuggire il bonus da 150 euro di aprile 2023. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare in maniera costante di agevolazioni, bonus a fondo perduto e quant’altro. Un trend non ancora esaurito, per fortuna, anche se spesso si corre il rischio di non restare aggiornati con gli ultimi aiuti forniti dal governo.

Di seguito ci sono le indicazioni necessarie per non rinunciare, senza saperlo, a una somma di denaro dovuta. C’è ancora tempo per richiedere il proprio bonus da 150 euro ed ecco come.

Bonus 150 euro: a chi spetta

Non sono tempi facili e i bonus del governo rappresentano, ieri come oggi, un aiuto importante per molte persone. I tempi della burocrazia non sono però esattamente affidabili, il che comporta numerosi ritardi nelle erogazioni.

Il bonus da 150 euro è un aiuto attivato lo scorso anno, ma che alcuni cittadini non hanno ancora visto accreditato sul proprio conto corrente. Proviamo però a capire a chi spetta questa nuova tranche, la seconda dopo l’avvio a novembre 2022.

Il bonus da 150 euro di aprile 2023 spetta a tutti i titolari di assegni di disoccupazione, così come a chiunque sia risultato beneficiario di indennità di disoccupazione agricola nel 2022. Al gruppo si aggiungono inoltre i soggetti che percepiscono l’indennità Covid-19.

Il governo strizza l’occhio anche ai lavoratori autonomi occasionali, i cittadini che, a fronte di evidenze di reddito, hanno visto accettata la propria richiesta, i venditori porta a porta, i lavoratori stagionali, quelli appartenenti al mondo dello spettacolo con comprovata difficoltà economica, i co.co.co. e i dottorandi e assegnisti di ricerca.

Un lungo elenco e molto variegato, che comprende anche cittadini che hanno già ricevuto il bonus da 150 euro. Gli altri sappiano che il sistema di erogazione è ancora in corso, anche se un po’ lento, ed entro la fine di aprile quasi tutti potranno verificare l’accredito.

Bonus 150 euro aprile: quando scade la domanda

Il 30 aprile non è la data ultima per ricevere il bonus da 150 euro del governo. Alcuni soggetti potrebbero infatti ricevere la somma, offerta in aiuto per rispondere alle tante criticità degli ultimi anni, anche dopo tale scadenza.

È vero che entro la fine di aprile la maggior parte dei richiedenti vedrà l’accredito sul proprio conto, ma una fetta dovrà attendere maggio, se non oltre. Occorre sottolineare, infatti, come le domande non siano ancora state chiuse.

Anche chi non avesse mai sentito parlare del bonus da 150 euro o non abbia mai trovato il tempo di inoltrare la richiesta, potrà farlo entro il 30 aprile. In questo caso, però, si fa riferimento in maniera esclusiva ai lavoratori autonomi e tutti i professionisti che non rientrano nel regime di partita IVA.

Entro l’ultimo giorno di aprile è possibile, quindi, fare richiesta non soltanto per la somma indicata ma anche per il bonus da 200 euro, cumulabile al primo.

Per presentare la domanda ci sono diversi canali. Si può chiamare il Contact Center Multicanale, al numero verde 803 164, rivolgersi a uno dei tanti istituti di Patronato o accedere al sito dell’Inps.