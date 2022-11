Arriva l'”ingorgo fiscale”: attenzione a tutte le scadenze di novembre

Tenetevi forte perché a novembre è in arrivo un vero e proprio “ingorgo fiscale”. A lanciare l’allarme è la CGIA di Mestre, che ricorda come da sempre novembre per il Fisco rappresenti il mese più ghiotto dell’anno. Dalle prossime scadenze fiscali infatti l’erario incasserà ben 69 miliardi di euro.

Italia maglia nera d’Europa per le tasse

Come evidenzia la CGIA nella sua analisi, la nostra burocrazia fiscale è la peggiore d’Europa. Oltre ad avere un carico fiscale tra i più elevati d’Europa, l’Italia, assieme al Portogallo, è il Paese dove pagare le tasse è più difficile, in particolar modo per le aziende.

Secondo le ultime statistiche disponibili elaborate dalla Banca Mondiale nel suo “Doing Business 2020”, calcolate sulla base di una media impresa, società a responsabilità limitata, al secondo anno di vita e con circa 60 addetti, gli imprenditori italiani perdono 30 giorni all’anno, pari a 238 ore, per raccogliere tutte le informazioni necessarie per espletare tutti i loro obblighi con il Fisco, e cioè calcolare le imposte dovute, completare tutte le dichiarazioni dei redditi e presentarle all’amministrazione finanziaria, ed effettuare il pagamento on line o presso le autorità preposte.

Tanto per avere un termine di paragone, la media dell’area euro è di 18 giorni, cioè appena di 147 ore. Ecco quanto tempo basta agli altri Paesi per adempiere alle incombenze burocratiche derivanti dal pagamento delle tasse:

Italia 30 giorni (238 ore)

Francia 17 giorni (139 ore)

Spagna 18 (143 ore)

Germania 27 (218 ore).

Qui il piano di Meloni su bonus, taglio tasse, fringe benefit e Iva ridotta.

Perché sono a rischio migliaia di aziende italiane

Ma non è solo una questione di scadenze e numeri. Come avverte la CGIA, proprio vista l’entità delle cifre, rischiano di essere moltissime le aziende che avranno enormi problemi a onorare tutti questi impegni fiscali.

“Novembre costituisce un vero e proprio stress test che permetterà agli imprenditori di misurare la tenuta finanziaria delle proprie attività”. Se l’imprenditore si rende conto di non farcela, spesso si trova costretto entro poche settimane a decidere di chiudere la propria l’attività.

“Non è da escludere che molti piccoli imprenditori a corto di denaro si troveranno in seria difficoltà a rispettare tutte queste scadenze così ravvicinate” spiega la CGIA.

Quanto incassa lo Stato a novembre

Novembre, dicevamo, mese “horribilis”. Secondo una stima elaborata dall’Ufficio studi della CGIA, le imprese, in particolare, saranno chiamate a versare l’Iva per un totale di ben 19 miliardi, l’Ires per 16,2 miliardi, e le ritenute dei dipendenti e dei collaboratori per 12,5 miliardi. Le aziende, inoltre, saranno chiamate a onorare anche l’Irap, sfiorando un totale di 10,9 miliardi, l’acconto Irpef dei propri dipendenti pari a 7,3 miliardi di euro e dovranno versare anche le ritenute d’acconto sui compensi dei professionisti, di 1,2 miliardi.

Ecco riassunto il gettito delle principali imposte che verranno versate a novembre 2022 (in milioni di euro) per un totale di 69 miliardi:

IVA 19.000

IRES Acconto 16.200

Ritenute dipendenti e collaboratori 12.500

IRAP 10.900

IRPEF Acconto 7.300

Ritenute lavoratori autonomi 1.200

Addizionale Regionale IRPEF 1.100

Addizionale Comunale IRPEF 470

Ritenute bonifici detrazioni IRPEF 330.

Qui tutto sul nuovo super algoritmo con cui l’Agenzia delle entrate può controllare tutti i cittadini.

Le scadenze fiscali di novembre

Ecco le principali scadenze fiscali di novembre.

Martedì 15 novembre:

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi

Mercoledì 16 novembre:

Versamento ritenute IRPEF dipendenti e collaboratori

Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori

Versamento IVA mese di ottobre (contribuenti mensili)

Versamento IVA III trimestre (contribuenti trimestrali)

Versamento III rata contributi INPS artigiani e commercianti

Venerdì 25 novembre:

Invio telematico elenchi Intrastat

Mercoledì 30 novembre:

Pagamento dell’Imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre

Versamento seconda o unica rata acconto IRPEF, IRAP, INPS

Contribuenti IRES: versamento seconda o unica rata acconto IRES, IRAP. I contribuenti IRES versano la seconda rata di acconto, nel caso in cui il periodo di imposta non coincida con l’anno solare, entro l’undicesimo mese dello stesso periodo di imposta

Sostituti di imposta: invio telematico modello “Uniemens” (relativo ai dati retributivi e contributivi)

Modello Unico e Modello IRAP: Presentazione telematica del modello. I contribuenti IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta

Comunicazione Aiuti di Stato

Comunicazione telematica dati liquidazione periodica IVA 3° Trimestre.

Le scadenze fiscali di dicembre

Purtroppo, anche dicembre non sarà da meno. Ecco le scadenze fiscali di dicembre:

contributi previdenziali, assistenziali e le ritenute Irpef dei propri dipendenti e collaboratori (entro il 16 dicembre)

acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi da rivalutazione del Tfr

saldo dell’Imu su capannoni, uffici, negozi

Iva del mese di novembre

tredicesime dei dipendenti (entro Natale).

Cosa succede se non si pagano le tasse

Ma cosa succede se non si paga? Se non si rispettano le scadenze fiscali, scattano delle sanzioni, diverse a seconda di quant’è il ritardo nel pagamento:

sanzione dell’1% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo dalla scadenza

sanzione del 15%dell’importo dovuto se il pagamento viene effettuato entro il 90esimo giorno dalla scadenza

sanzione del 30% dell’importo dovuto se il versamento viene effettuato dopo 90 giorni dalla scadenza oppure se non viene proprio effettuato.

Indipendentemente dal ritardo, sono previsti anche interessi pari al 4% annuo dell’importo da pagare.

La buona notizia almeno è che si può cercare di pagare meno grazie al cosiddetto “ravvedimento operoso”, a condizione che si versi sia l’importo omesso che la sanzione, opportunamente ridotta, e gli interessi (le riduzioni diminuiscono con il passare del tempo di pagamento).

Qui il piano di Meloni su una possibile nuova rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro.

A fronte di questa situazione diventata ormai insostenibile per tantissime imprese e per moltissimi lavoratori autonomi, a causa dei prezzi dell’energia schizzati alle stelle, dell’inflazione galoppante e la forte contrazione dei consumi, la CGIA chiede che il governo Meloni provveda in tempi ragionevoli a tagliare drasticamente le tasse.