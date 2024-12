Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: IPA Le principali scadenze fiscali di dicembre 2024

Anche nel 2024 è ricco, come sempre, il calendario delle scadenze fiscali di dicembre. I contribuenti, sia persone fisiche che imprese, sono chiamati a fare i conti con una serie di appuntamenti, dall’imposta di bollo al saldo Imu, passando per la Tobin Tax e il ravvedimento speciale.

Ma attorno alla metà di dicembre si chiude anche la nuova finestra per l’adesione al concordato preventivo biennale, misura sulla quale il governo punta per far emergere il nero degli esercenti di attività d’impresa e di lavoro autonomo. Di seguito una panoramica delle principali scadenze fiscali di dicembre 2024.

Imposta di bollo

Entro il 2 dicembre, i soggetti obbligati dovranno versare l’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre del 2024. Il termine originario del 30 novembre è stato posticipato in quanto cade di sabato. Per chi non supera i 5.000 euro complessivi di imposta nei primi due trimestri, il pagamento può essere accorpato e saldato entro la stessa data.

Secondo acconto Irpef e Ires

Il 2 dicembre segna anche la scadenza per il versamento del secondo o unico acconto Irpef, Ires e delle imposte sostitutive, come la cedolare secca, per persone fisiche, società di persone e soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare.

Distributori di carburante

Il 2 dicembre è l’ultimo giorno utile per i gestori di distributori di carburanti automatizzati per inviare telematicamente i corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio relative al mese di novembre.

Concordato preventivo biennale

Dopo la proroga concessa, i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) hanno tempo fino al 12 dicembre per aderire al concordato preventivo biennale presentando una dichiarazione integrativa, purché questa non comporti riduzioni del debito d’imposta o aumenti del credito dichiarato.

Imu

Il 16 dicembre coincide con la scadenza per il saldo Imu, comprendendo anche eventuali conguagli derivanti da variazioni delle aliquote comunali.

Fatturazione Iva differita

Entro il 16 dicembre, i soggetti Iva sono chiamati a emettere e registrare le fatture differite per beni e servizi consegnati o resi a novembre.

Tobin Tax

Banche, società fiduciarie e altri intermediari finanziari devono versare, sempre entro il 16 dicembre, la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie del mese precedente.

Contributi Inps

Il 16 dicembre è la scadenza per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti per il mese di novembre 2024.

Ravvedimento operoso speciale

Scade il 20 dicembre l’ottava e ultima rata della tregua fiscale, che consente di regolarizzare violazioni commesse fino al 31 dicembre 2021 con una sanzione ridotta a 1/18 del minimo. Si ricorda che vanno calcolati gli interessi al 2% annuo.

Bollo auto e superbollo

Per i proprietari di autoveicoli con bollo scaduto a novembre, il termine per il pagamento è fissato al 31 dicembre. Alla stessa data scade il cosiddetto “superbollo” per veicoli con potenza superiore a 185 kW. L’importo, calcolato in base alla potenza, si riduce progressivamente con l’età del veicolo ed è azzerato dopo vent’anni dalla costruzione.

Cassa integrazione

Le imprese che necessitano della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) per eventi transitori verificatisi a novembre dovranno presentare domanda all’Inps entro il 31 dicembre.

Cavalli da corsa

Entro il 31 dicembre, i proprietari di almeno cinque cavalli da corsa che intendono applicare l’Iva ordinaria sui premi dovranno registrarsi presso l’Unire.

Tutte le scadenze fiscali di dicembre 2024

Quella proposta era una panoramica delle principali scadenze fiscali di dicembre 2024. Il calendario completo degli appuntamenti col Fisco è visionabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il percorso: Home page > scrollare fino al fondo della pagina > raggiungere la sezione “Scadenze fiscali” > cliccare la voce “Vedi tutto”.