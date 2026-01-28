Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe per estendere la platea della cosiddetta rottamazione quinquies, la nuova sanatoria dei debiti fiscali e contributivi. La proposta del deputato Andrea Volpi mira a includere anche i contribuenti che risultano in regola con i pagamenti della precedente rottamazione quater, una categoria ora esclusa.
Intanto, la quinquies è già partita: dal 20 gennaio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aperto il portale per le domande, che dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026.
Indice
Cosa dice l’emendamento
Secondo l’emendamento, Fratelli d’Italia chiede di allargare la rottamazione anche a coloro che hanno pagato quanto dovuto nella quater, ma che attualmente non possono usufruire della nuova agevolazione.
Anche durante la discussione sulla legge di bilancio FdI e Lega avevano avanzato proposte simili, ma si erano scontrati con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che aveva detto no. La proposta è sul tavolo, ma l’iter legislativo è ancora lungo: l’emendamento dovrà passare alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, per poi essere votato in Aula.
Chi è escluso dalla rottamazione quinquies
Mentre si attende l’esito della proposta di FdI, la rottamazione quinquies è già operativa dal 20 gennaio scorso, con un portale dedicato gestito dall’Agenzia. Tuttavia, l’accesso alla misura presenta limitazioni significative.
Sono attualmente esclusi:
- i contribuenti che hanno rispettato il piano di rateizzazione della quater;
- i debiti derivanti da accertamenti (avvisi per redditi non dichiarati, atti di registro, successioni);
- i tributi locali come Imu, Tasi e Tari, a meno che il Comune non aderisca volontariamente;
- le multe della polizia locale (municipale o provinciale);
- i contributi a casse professionali (Inarcassa, Cassa Forense, Inpgi);
- il bollo auto.
Una nota a parte meritano i tributi locali: alcuni Comuni, come Gioia Tauro e Nardò, hanno già annunciato l’adesione volontaria alla rottamazione. Gli enti locali hanno tempo fino al 28 febbraio per deliberare l’adesione attraverso il Bilancio di previsione, ma i grandi centri urbani sono riluttanti a partecipare.
Come funziona la misura
La rottamazione quinquies consente di sanare i debiti affidati all’Agenzia tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, presentando domanda entro il 30 aprile 2026. Il vantaggio principale consiste nell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora: si paga solo il capitale originario, più le spese di notifica e procedure esecutive.
Le opzioni di pagamento sono due:
- soluzione unica entro il 31 luglio 2026, senza interessi aggiuntivi;
- rateizzazione fino a 9 anni (54 rate bimestrali), con il primo pagamento il 31 luglio 2026 e l’ultimo il 31 maggio 2035. In questo caso si applica un interesse annuo del 3%.
Non solo ogni rata non può essere inferiore a 100 euro, ma la misura si dimostra più rigida della quater per quanto riguarda le decadenze. Basta il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) per perdere tutti i benefici, con conseguente ripristino del debito originario completo di sanzioni e interessi.
L’adesione avviene solo online, attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi dispone di Spid, Cie o Cns può accedere all’area personale, visualizzare l’intera posizione debitoria e selezionare i carichi da sanare. Per gli sprovvisti di identità digitale è disponibile una procedura semplificata tramite area pubblica, con conferma della domanda entro 72 ore via email.