Mi arriva un precetto da una società che non conosco, devo pagare?

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Sul precetto c’è il nome di una società mai vista prima, ma il pagamento riguarda un vecchio debito con una banca o una finanziaria. Il credito può essere stato ceduto senza il consenso del debitore, oppure il recupero può essere stato affidato a un soggetto diverso dal titolare. Secondo il rapporto UNIREC-Nomisma presentato nel 2026, le società associate hanno gestito 15,3 milioni di pratiche per conto di soggetti che avevano acquistato il credito, il 27% in più in un anno. Chi procede deve però poter dimostrare perché può riscuotere proprio quel credito e in quale veste agisce. Il precetto precede l’esecuzione forzata: prima del pignoramento, va verificato il passaggio dal creditore originario alla società indicata nell’atto.

Perché una società che non conosco può chiedermi di pagare?

“Perché il creditore può cambiare”.

L’art. 1260 c.c. consente al creditore di trasferire il proprio credito a un altro soggetto, salvo i limiti previsti dalla legge. Il consenso del debitore, di regola, non serve.

La cessione si perfeziona senza il consenso del debitore; la sua efficacia nei suoi confronti segue regole proprie. Nella cessione ordinaria, l’art. 1264 c.c. guarda all’accettazione o alla notificazione. Per le cessioni in blocco, l’art. 58 TUB attribuisce agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge gli effetti dell’art. 1264; nelle cartolarizzazioni la legge n. 130/1999 richiama lo stesso regime.

Nei rapporti bancari il meccanismo può coinvolgere migliaia di posizioni insieme. Una banca o una finanziaria può cedere un intero portafoglio di crediti; nelle operazioni di cartolarizzazione ad acquistarli può essere una società veicolo, la cosiddetta SPV. Tra i crediti ceduti possono esserci anche quelli deteriorati, gli NPL, ma cessione e cartolarizzazione non riguardano soltanto questa categoria.

La SPV che acquista il credito può affidarne la riscossione a un servicer o a un altro soggetto incaricato. Banca d’Italia spiega infatti che, nelle cartolarizzazioni, il cliente può non avere rapporti diretti con la società veicolo e interfacciarsi invece con chi gestisce la riscossione.

“Un finanziamento nato con una banca può finire in un portafoglio acquistato da una SPV e poi essere recuperato da una società con un nome completamente diverso”.

Sul precetto possono quindi comparire il nuovo creditore e il soggetto che agisce per suo conto.

La società di recupero crediti che compare nel precetto può quindi essere diversa dal soggetto che ha acquistato il credito. Per capire chi abbia davvero il diritto di pretendere il pagamento occorre ricostruire la catena che parte dal creditore originario e arriva al soggetto indicato nel precetto.

Come faccio a sapere se proprio il mio credito è stato ceduto a quella società?

Se la titolarità del credito viene contestata, chi sostiene di averlo acquistato deve dimostrare che proprio quel rapporto rientra nella cessione richiamata. Il cessionario deve provare l’inclusione dello specifico credito nell’operazione da cui fa derivare il proprio diritto (Cass. sent. n. 15900/2026).

L’art. 58 TUB prevede una specifica forma di pubblicità della cessione. Per il debitore resta però da verificare se i criteri indicati nell’avviso permettono di riconoscere anche la sua posizione.

Quando quei criteri individuano con precisione i crediti trasferiti, la pubblicazione può servire a provare che uno specifico rapporto rientra nel blocco. Se il perimetro resta troppo ampio o generico, occorrono altri elementi capaci di collegare quel portafoglio proprio al debito indicato nel precetto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 6443/2026 della Corte d’Appello di Roma. Il precetto riguardava un mutuo ipotecario originariamente stipulato con una banca ed era stato notificato dalla mandataria del soggetto che affermava di avere acquistato il credito.

Nel giudizio, però, la catena non risultava ricostruita con sufficiente certezza. L’avviso pubblicato in Gazzetta descriveva un portafoglio molto ampio. Il codice indicato per identificare la posizione non consentiva di collegarla con sicurezza allo specifico contratto. Mancava inoltre una prova adeguata della classificazione “a sofferenza”, una delle caratteristiche utilizzate per delimitare i crediti ceduti.

“Provare che un portafoglio di crediti è stato ceduto e provare che dentro quel portafoglio c’è proprio quel debito sono due passaggi distinti”.

La prova deve permettere di seguire il filo dal rapporto originario fino al soggetto che oggi pretende il pagamento.

Il contratto di cessione e tutta la documentazione relativa al trasferimento, peraltro, non devono necessariamente essere allegati per intero al precetto. Se il debitore contesta che quella società sia davvero titolare del credito, chi procede deve essere in grado di ricostruire e provare la catena che collega il creditore originario, la cessione e lo specifico credito azionato.

Cosa devo controllare nel precetto prima che parta il pignoramento?

Il precetto va letto cercando di ricostruire un percorso: dal debito originario al soggetto che oggi intima il pagamento.

“L’art. 480 c.p.c. definisce il precetto come l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e richiede l’indicazione delle parti; di regola, assegna almeno dieci giorni per adempiere prima che possa iniziare l’esecuzione forzata”.

Con il precetto davanti, conviene verificare anzitutto:

chi pretende il pagamento e se agisce come creditore oppure per conto di un altro soggetto;

e se agisce come creditore oppure per conto di un altro soggetto; qual è il titolo esecutivo richiamato, ad esempio un mutuo, un decreto ingiuntivo o una sentenza;

richiamato, ad esempio un mutuo, un decreto ingiuntivo o una sentenza; chi era il creditore originario e come viene descritto il passaggio al nuovo titolare;

e come viene descritto il passaggio al nuovo titolare; quali dati identificano il credito , come numero del contratto, mutuo, posizione o altri codici;

, come numero del contratto, mutuo, posizione o altri codici; quali estremi della cessione vengono indicati, compreso l’eventuale richiamo alla Gazzetta Ufficiale.

Questi elementi servono a capire se la catena della titolarità è ricostruibile. È proprio sul collegamento tra il rapporto originario, la cessione e lo specifico credito azionato che la Corte d’Appello di Roma, ha concentrato la verifica.

Il precetto ha propri requisiti di validità, mentre la titolarità del credito può essere provata anche attraverso documenti esterni all’atto.

Se viene contestato che quella società sia davvero titolare del credito, la questione riguarda il diritto di procedere all’esecuzione. È il terreno dell’opposizione prevista dall’art. 615 c.p.c.; prima che l’esecuzione inizi, può essere proposta opposizione al precetto chiedendo al giudice, in presenza di gravi motivi, di sospenderne l’efficacia esecutiva.

Diverso è contestare un vizio formale del precetto. L’art. 617 c.p.c., che prevede un termine perentorio di venti giorni. Nella vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Roma, la contestazione sulla titolarità del credito è stata ricondotta all’art. 615 proprio perché riguardava il diritto stesso di procedere, non la regolarità formale dell’atto.

L’art. 481 c.p.c. stabilisce che il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla notificazione; se viene proposta opposizione, il decorso di quel termine resta sospeso.

L’opposizione, però, non blocca da sola il pignoramento: per fermare l’esecuzione serve il provvedimento di sospensione del giudice previsto dall’art. 615 c.p.c. Decorso il termine indicato nel precetto, di regola almeno dieci giorni, il creditore può quindi avviare l’esecuzione, salvo che sia intervenuta la sospensione.